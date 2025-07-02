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Украинские БПЛА уничтожены над Крымом — Минобороны РФ

Украинские БПЛА уничтожены над Крымом — Минобороны РФ - 02.07.2025 Украина.ру

Украинские БПЛА уничтожены над Крымом — Минобороны РФ

Противовоздушной обороной России над Крымом уничтожены четыре украинских беспилотника. Об этом 2 июля сообщило Минобороны РФ.

2025-07-02T15:30

2025-07-02T15:30

2025-07-02T15:30

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"С 10.20 мск до 11.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в официальном сообщении. Государства-члены НАТО активно снабжают ВСУ беспилотными системами разных типов. Поставки идут как по национальным программам помощи, так и в "формате Рамштайн", где создана "коалиция беспилотников" для снабжения ВСУ.Ранее Минобороны России сообщало об атаках украинских БПЛА на российские в том числе гражданские объекты. Подробности в публикации Более 110 дронов над ДНР, продвижение под Запорожьем и тайные мотивы Макрона. Главное на 13:00 Также на эту тему: Минобороны РФ: за час над Крымом сбили 8 украинских дронов Следите за новостями на сайте Украина.ру

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