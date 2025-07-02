Украинские БПЛА уничтожены над Крымом — Минобороны РФ - 02.07.2025 Украина.ру
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Украинские БПЛА уничтожены над Крымом — Минобороны РФ
Украинские БПЛА уничтожены над Крымом — Минобороны РФ - 02.07.2025 Украина.ру
Украинские БПЛА уничтожены над Крымом — Минобороны РФ
Противовоздушной обороной России над Крымом уничтожены четыре украинских беспилотника. Об этом 2 июля сообщило Минобороны РФ.
2025-07-02T15:30
2025-07-02T15:30
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"С 10.20 мск до 11.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в официальном сообщении. Государства-члены НАТО активно снабжают ВСУ беспилотными системами разных типов. Поставки идут как по национальным программам помощи, так и в "формате Рамштайн", где создана "коалиция беспилотников" для снабжения ВСУ.Ранее Минобороны России сообщало об атаках украинских БПЛА на российские в том числе гражданские объекты. Подробности в публикации Более 110 дронов над ДНР, продвижение под Запорожьем и тайные мотивы Макрона. Главное на 13:00 Также на эту тему: Минобороны РФ: за час над Крымом сбили 8 украинских дронов Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, россия, крым, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, всу, военная помощь украине, бпла, беспилотники, сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Крым, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, военная помощь Украине, БПЛА, беспилотники, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Украинские БПЛА уничтожены над Крымом — Минобороны РФ

15:30 02.07.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Противовоздушной обороной России над Крымом уничтожены четыре украинских беспилотника. Об этом 2 июля сообщило Минобороны РФ.
"С 10.20 мск до 11.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - сказано в официальном сообщении.
Государства-члены НАТО активно снабжают ВСУ беспилотными системами разных типов. Поставки идут как по национальным программам помощи, так и в "формате Рамштайн", где создана "коалиция беспилотников" для снабжения ВСУ.
Ранее Минобороны России сообщало об атаках украинских БПЛА на российские в том числе гражданские объекты. Подробности в публикации Более 110 дронов над ДНР, продвижение под Запорожьем и тайные мотивы Макрона. Главное на 13:00
Также на эту тему: Минобороны РФ: за час над Крымом сбили 8 украинских дронов
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