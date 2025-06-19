https://ukraina.ru/20250619/tseli-ne-byli-dostignuty-shkurlatov-raskryl-prichiny-provala-vsu-v-krynkakh-i-kurskoy-oblasti-1064018442.html

"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области

"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области - 19.06.2025 Украина.ру

"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области

Недостаточная подготовка и коррупция при строительстве укреплений стали ключевыми причинами провала операций ВСУ в Крынках и Курской области. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2025-06-19T05:15

2025-06-19T05:15

2025-06-19T05:15

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"Противник на этом направлении подготовил недостаточное количество инженерно-фортификационных сооружений, потому что не собирался тут воевать. Эти объекты делали в спешке со всеми вытекающими коррупционными составляющими — с распилом денег, очень быстро", — отметил эксперт.Шкурлатов подчеркнул, что украинское командование изначально понимало бесперспективность этих операций, но все равно бросило в бой технику и живую силу, что привело к значительным потерям."Киевом положено огромное количество сил и средств ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ в Курскую область цели не были достигнуты. Дальше это было делом времени", — констатировал офицер.По словам Шкурлатова, подобные провалы демонстрируют системные проблемы в планировании операций украинской армией.Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/vladimir-shaman-demchenko-v-2022-m-kharkov-ne-vzyali-tak-kak-mnogie-ne-umeli-voevat-plyus-podgotovka-1063961871.html

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