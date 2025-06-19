"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области - 19.06.2025 Украина.ру
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"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области
"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области - 19.06.2025 Украина.ру
"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области
Недостаточная подготовка и коррупция при строительстве укреплений стали ключевыми причинами провала операций ВСУ в Крынках и Курской области. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
2025-06-19T05:15
2025-06-19T05:15
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"Противник на этом направлении подготовил недостаточное количество инженерно-фортификационных сооружений, потому что не собирался тут воевать. Эти объекты делали в спешке со всеми вытекающими коррупционными составляющими — с распилом денег, очень быстро", — отметил эксперт.Шкурлатов подчеркнул, что украинское командование изначально понимало бесперспективность этих операций, но все равно бросило в бой технику и живую силу, что привело к значительным потерям."Киевом положено огромное количество сил и средств ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ в Курскую область цели не были достигнуты. Дальше это было делом времени", — констатировал офицер.По словам Шкурлатова, подобные провалы демонстрируют системные проблемы в планировании операций украинской армией.Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/vladimir-shaman-demchenko-v-2022-m-kharkov-ne-vzyali-tak-kak-mnogie-ne-umeli-voevat-plyus-podgotovka-1063961871.html
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новости, курская область, россия, славянск, вс рф, наступление вс рф, оборона, дзен новости сво, сво, спецоперация, новости сво, новости сво россия, главные новости
Новости, Курская область, Россия, Славянск, ВС РФ, наступление ВС РФ, оборона, дзен новости СВО, СВО, Спецоперация, новости СВО, новости СВО Россия, Главные новости

"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области

05:15 19.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Недостаточная подготовка и коррупция при строительстве укреплений стали ключевыми причинами провала операций ВСУ в Крынках и Курской области. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
"Противник на этом направлении подготовил недостаточное количество инженерно-фортификационных сооружений, потому что не собирался тут воевать. Эти объекты делали в спешке со всеми вытекающими коррупционными составляющими — с распилом денег, очень быстро", — отметил эксперт.
Шкурлатов подчеркнул, что украинское командование изначально понимало бесперспективность этих операций, но все равно бросило в бой технику и живую силу, что привело к значительным потерям.
"Киевом положено огромное количество сил и средств ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ в Курскую область цели не были достигнуты. Дальше это было делом времени", — констатировал офицер.
По словам Шкурлатова, подобные провалы демонстрируют системные проблемы в планировании операций украинской армией.
Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
Владимир Шаман Демченко
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