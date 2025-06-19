"Цели не были достигнуты": Шкурлатов раскрыл причины провала ВСУ в Крынках и Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Недостаточная подготовка и коррупция при строительстве укреплений стали ключевыми причинами провала операций ВСУ в Крынках и Курской области. Об этом в комментарии изданию "Украина.ру" рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов
"Противник на этом направлении подготовил недостаточное количество инженерно-фортификационных сооружений, потому что не собирался тут воевать. Эти объекты делали в спешке со всеми вытекающими коррупционными составляющими — с распилом денег, очень быстро", — отметил эксперт.
Шкурлатов подчеркнул, что украинское командование изначально понимало бесперспективность этих операций, но все равно бросило в бой технику и живую силу, что привело к значительным потерям.
"Киевом положено огромное количество сил и средств ради результата, который был очевиден — спустя две недели после начала вторжения ВСУ в Курскую область цели не были достигнуты. Дальше это было делом времени", — констатировал офицер.
По словам Шкурлатова, подобные провалы демонстрируют системные проблемы в планировании операций украинской армией.
Полный текст материала "Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурма" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс" на сайте Украина.ру.
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