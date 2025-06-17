https://ukraina.ru/20250617/idut-po-samomu-khudshemu-puti-ischenko-rasskazal-naskolko-veroyatna-grazhdanskaya-voyna-v-ssha---1063962877.html

"Идут по самому худшему пути": Ищенко рассказал, насколько вероятна гражданская война в США

"Идут по самому худшему пути": Ищенко рассказал, насколько вероятна гражданская война в США - 17.06.2025 Украина.ру

"Идут по самому худшему пути": Ищенко рассказал, насколько вероятна гражданская война в США

Политолог Ростислав Ищенко в комментарии для Украина.ру рассказал, как Америка дважды избежала гражданской войны и что там может быть дальше. Украина.ру, 17.06.2025

2025-06-17T14:41

2025-06-17T14:41

2025-06-17T14:41

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сша

украина

америка

ростислав ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко в комментарии для Украина.ру рассказал, как Америка дважды избежала гражданской войны и что там может быть дальше.

сша

украина

америка

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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