Следком России зафиксировал очередные доказательства преступления ВСУ в Курской области - 15.06.2025 Украина.ру
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Следком России зафиксировал очередные доказательства преступления ВСУ в Курской области
Следком России зафиксировал очередные доказательства преступления ВСУ в Курской области - 15.06.2025 Украина.ру
Следком России зафиксировал очередные доказательства преступления ВСУ в Курской области
Очередные доказательства совершенного военнослужащими Украины преступления в Курской области зафиксированы российскими следователями. Об этом 15 июня заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
2025-06-15T11:10
2025-06-15T11:10
новости
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военные преступления
мирные жители
ракетный удар
кто
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Российскими следователями продолжается работа по сбору доказательств преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в Курской области. Такая работа проводится в рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)."Установлено, что вечером 5 июня 2025 года военнослужащие вооружённых формирований Украины нанесли прицельный ракетный удар по жилым домам города Рыльска Курской области. В результате указанного обстрела местная жительница и её мать получили ранения. Последняя от полученных ранений находится в реанимации", - сказано в официальном сообщении.Пострадавшая дала показания об обстоятельствах произошедшего. По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы.Следствием устанавливаются представители украинских вооружённых формирований, причастные к этому преступлению, рассказали в СК РФ.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевичрассмотрел ситуацию в публикации Зеленский готовит к саммиту НАТО авантюру на воде. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
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новости, курская область, россия, украина, ск рф, всу, военные преступления, мирные жители, ракетный удар, кто, сво
Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, ракетный удар, КТО, СВО

Следком России зафиксировал очередные доказательства преступления ВСУ в Курской области

11:10 15.06.2025
 
© СК РФ
© СК РФ
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Очередные доказательства совершенного военнослужащими Украины преступления в Курской области зафиксированы российскими следователями. Об этом 15 июня заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Российскими следователями продолжается работа по сбору доказательств преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в Курской области. Такая работа проводится в рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).
"Установлено, что вечером 5 июня 2025 года военнослужащие вооружённых формирований Украины нанесли прицельный ракетный удар по жилым домам города Рыльска Курской области. В результате указанного обстрела местная жительница и её мать получили ранения. Последняя от полученных ранений находится в реанимации", - сказано в официальном сообщении.
Пострадавшая дала показания об обстоятельствах произошедшего. По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы.
Следствием устанавливаются представители украинских вооружённых формирований, причастные к этому преступлению, рассказали в СК РФ.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевичрассмотрел ситуацию в публикации Зеленский готовит к саммиту НАТО авантюру на воде. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
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