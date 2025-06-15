https://ukraina.ru/20250615/sledkom-rossii-zafiksiroval-ocherednye-dokazatelstva-prestupleniya-vsu-v-kurskoy-oblasti-1063900008.html
Следком России зафиксировал очередные доказательства преступления ВСУ в Курской области
Следком России зафиксировал очередные доказательства преступления ВСУ в Курской области - 15.06.2025 Украина.ру
Следком России зафиксировал очередные доказательства преступления ВСУ в Курской области
Очередные доказательства совершенного военнослужащими Украины преступления в Курской области зафиксированы российскими следователями. Об этом 15 июня заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
2025-06-15T11:10
2025-06-15T11:10
2025-06-15T11:10
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Российскими следователями продолжается работа по сбору доказательств преступлений, совершенных украинскими военнослужащими в Курской области. Такая работа проводится в рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ)."Установлено, что вечером 5 июня 2025 года военнослужащие вооружённых формирований Украины нанесли прицельный ракетный удар по жилым домам города Рыльска Курской области. В результате указанного обстрела местная жительница и её мать получили ранения. Последняя от полученных ранений находится в реанимации", - сказано в официальном сообщении.Пострадавшая дала показания об обстоятельствах произошедшего. По уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы.Следствием устанавливаются представители украинских вооружённых формирований, причастные к этому преступлению, рассказали в СК РФ.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевичрассмотрел ситуацию в публикации Зеленский готовит к саммиту НАТО авантюру на воде. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
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Новости, Курская область, Россия, Украина, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, ракетный удар, КТО, СВО
Следком России зафиксировал очередные доказательства преступления ВСУ в Курской области
Очередные доказательства совершенного военнослужащими Украины преступления в Курской области зафиксированы российскими следователями. Об этом 15 июня заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.