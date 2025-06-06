https://ukraina.ru/20250606/reyderskiy-zakhvat-imuschestva-gazproma-kak-vlasti-moldavii-potratyat-400-mln-evro-energeticheskogo-1063720323.html

Рейдерский захват имущества "Газпрома". Как власти Молдавии потратят 400 млн евро энергетического кредита

Рейдерский захват имущества "Газпрома". Как власти Молдавии потратят 400 млн евро энергетического кредита - 06.06.2025 Украина.ру

Рейдерский захват имущества "Газпрома". Как власти Молдавии потратят 400 млн евро энергетического кредита

Молдавия планирует взять кредит в размере 400 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы отказаться от услуг российско-молдавской газораспределительной компании "Молдовагаз". Об этом 5 июня сообщила пресс-служба правительства Молдавии

2025-06-06T17:57

2025-06-06T17:57

2025-06-06T17:57

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Планируется, что поставщиком газа с 1 августа станет государственная компания Energocom.Власти Молдавии такое решение приняли для того, чтобы препятствовать скрытым схемам получения газа, при которых "деньги идут в сомнительные карманы" через "подозрительные коммерческие банки", отмечается в сообщении.Правительство страны уточнило, что кредит обеспечивается государственной гарантией. Однако "государство заплатит только в случае невыполнения Energocom своих обязательств", а вероятность этого по оценке ЕБРР считается незначительной, подчеркнули в пресс-службе.Намерение Кишинева избавиться от услуг совместной российско-молдавской газораспределительной компании прокомментировала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, кредит на 400 млн евро, который планируют взять молдавские власти, будет разворован и загонит страну в кабалу."Переводим с румынского на молдавский и получаем: чтобы разворовать и загнать страну в энергетическую кабалу", – написала Захарова.Сама Молдавия с 2022 года не закупает трубопроводный газ у "Газпрома", а приобретает его у европейских трейдеров. Однако газораспределительная система Молдавии находится под контролем "Молдовагаза". Эта компания также играет ключевую роль в снабжении газом Приднестровской Молдавской Республики. Поэтому здесь главный вопрос, как на снабжение республики газом отразится отзыв лицензии у "Молдовагаза" со стороны властей в Кишиневе.По словам исполняющего обязанности главы предприятия Вадима Чебана, "Молдовагаз" может сохранить за собой действующий механизм поставок газа в Приднестровье. Но эта возможность пока теоретическая, отметил он."Сегодня "Молдовагаз" является поставщиком для "Тираспольтрангаза". У нас есть контракт с МЕТ (Венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG, — Ред.), которая поставляет газ до границы, а с границы до пунктов раздела и передачи — мы. За это платит "Тираспольтрансгаз", - рассказал Чебан.Он уточнил, что в соответствии с действующей схемой "Тираспольтрансгаз" оплачивает "Молдовагазу" в леях тариф на транспорт и вознаграждение, при этом "долгов нет, они оплачивают вовремя".Но в будущем поставщика газа в Приднестровье будет назначать Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). Им может остаться "Молдовагаз", но "возможны и варианты", отметил Чебан.Чиновник напомнил, что Тирасполь в настоящее время получает голубое топливо из Евросоюза по согласованному в феврале текущего года механизму оплаты. "Однако в отношении холодного сезона уверенности нет", - заявил Чебан.Тем временем лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор назвал планы Кишинева по отстранению "Молдовагаза" от поставок рейдерским захватом энергетического сектора Молдавии. По его словам, смысл всей этой затеи в том, чтобы одна фирма закупала газ по завышенным ценам и продавала его населению и бизнесу. Выручку от этого дела эта же фирма спрячет в офшорах, а за транспортировку расплатится с Румынией, продолжил он."Зачем? Чтобы на каждой стадии нужные люди могли отстегнуть себе. А народ? Народ пусть греется дровами, если успеет заготовить до того, как их обложат налогом во имя ЕС", - написал политик в своем телеграм-канале.Доцент Финансового университета при правительстве России, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников со своей стороны полагает, что кредит на 400 млн евро для нужд компании Energocom является частью далекоидущего плана по экономическому удушению Приднестровья.В интервью Украина.ру эксперт напомнил, что газовые сети Молдавии, начиная от транзитной трубы, которая идет с востока на запад, и вплоть до оборудования, которое доводит газ до конечного потребителя, принадлежит "Молдовагазу", т.е. "Газпрому"."Половину акций "Молдовагаза" держит "Газпром". Поэтому имея у себя в стране такую мощную структуру, молдавские власти не способны обеспечить себе "независимость" от российской энергетики", - сказал Шорников.По его словам, несколько лет назад они открыли компанию Energocom, которая, по сути, ничем не владеет и которая работает параллельно "Молдовагазу". Все энергетические проекты правительства в настоящее время проходят через Energocom – эта компания является фирмой-прокладкой, которая получает средства за транзит российского газа из Европы в Приднестровье, добавил эксперт."То, что сейчас делает Кишинев, предпринимается не просто для того, чтобы отказаться от российского присутствия в их энергетической системе. Мне кажется, что у них есть далекоидущие планы относительно энергетического давления на Приднестровье", - допустил Шорников.Эксперт считает, что Молдавия берет энергетический кредит у Европейского банка реконструкции и развития для того, чтобы иметь больше влияния на газораспределение в стране. Это приведет к тому, что газовые сети либо перейдут под контроль Energocom, либо появятся какие-то альтернативные сети, отметил он."Эти действия в конечном итоге приведут к тому, что зимой, а может быть и поздней осенью, возникнет очередная попытка энергетической блокады Приднестровья. Тем более, осенью 2025 года пройдут выборы в Молдавии и у правящей структуры, если ей удастся удержать контроль над парламентом, уже никаких сдерживающих факторов не будет", - рассказал Шорников.При этом у России ограничены возможности для того, чтобы препятствовать планам Кишинева, продолжил он. Проблема в том, что в Приднестровье газ поступает по одной трубе, либо с востока, либо с запада. Это ветка газопровода, которая из Суджи ведет в Приднестровье и дальше в страны Балкан, напомнил эксперт."Из-за решения Украины прекратить транзит российского газа с 1 января 2025 года поставки с востока на запад уже невозможны. Приднестровье сейчас снабжается газом по этой же трубе, но с запада на восток – реверсом. Это направление под контролем Молдавии и Украины. Тирасполь и Москва на ситуацию особо не могут повлиять", - отметил Шорников.По его словам, единственное, что может делать Россия – это закупать газ на европейских рынках и поставлять его в Приднестровье. При этом Молдавия зарабатывает на транзите этого газа, добавил эксперт."Чисто теоретически Россия, которая через "Газпром" контролирует газовые сети Молдавии, может запретить прокачку по своим газотранспортным сетям любого другого газа, кроме российского. Такой пункт указан в договоре, по которому газ в Молдавию поступал в прошлые годы. Другое дело, что это вызвало бы масштабный гуманитарный кризис в самой Молдавии, и Россия никогда на такое не пойдет", - отметил политолог.Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович Осторожный оптимизм в среднесрочной перспективе: Приднестровье выходит из энергетического кризиса

https://ukraina.ru/20241210/1059552828.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, приднестровье, мария захарова, газпром, ес, ебрр, газ, новости молдавии