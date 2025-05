https://ukraina.ru/20250508/tri-geroya-odnoy-podpisi-no-natsizm-oni-unichtozhali-ne-tolko-roscherkom-pera-1063014110.html

Три героя одной подписи. Но нацизм они уничтожали не только росчерком пера

История, конечно, сохранила их имена на своих скрижалях. Не могла не сохранить: эти люди сделали первый официальный шаг к прекращению самой кровопролитной войны в истории человечества – Второй мировой. 7 мая 1045 года она первый раз подписали Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

ссср

германия

иосиф сталин

адольф гитлер

сша

украина

киев

москва

вторая мировая война

великая отечественная война

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/08/1063015111_0:0:840:474_1920x0_80_0_0_3d904984dbe99538555cca2ac75da136.jpg

Общая диспозицияСлучилось это во французском городе Реймсе, а автографы под документом поставили от СССР начальник советской военной миссии во Франции при штабах союзных войск, 47-летний генерал-майор Иван Суслопаров, от США – начальник штаба главнокомандующего силами западных союзников в Европе Дуайта Эйзенхауэра, 49-летний бригадный генерал Уолтер Беделл Смит, от Франции – замначальника Штаба Национальной обороны этой страны, 54-летний бригадный генерал Франсуа Севез. Они и стали первыми героями, хоть последний, правда, подписал документ как свидетель. Великобритания вообще никак не участвовала в этом мероприятии.От имени Германии акт о капитуляции подмахнули начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, 54-летний генерал-полковник Альфред Йодль и главнокомандующий германскими ВМС, 49-летний генерал-адмирал Ганс-Георг фон Фридебург.На подписании акта о капитуляции в Реймсе настоял будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр, который официально хотел поскорее прекратить войну и гибель солдат. Он написал начальнику генштаба Красной армии Алексею Антонову: "…Я считаю, что было бы чрезвычайно желательным, чтобы капитуляция немцев на русском фронте и капитуляция их на нашем фронте были точно согласованы по времени с тем, чтобы военные действия были прекращены одновременно. Естественно, что в целях спасения жизней этот день и час должны быть возможно более близкими.Представитель Красной армии генерал Суслопаров будет приглашен присутствовать на этих переговорах о капитуляции противника на нашем фронте.Желательно немедленно знать, являются ли изложенные выше условия приемлемыми для Советского Верховного Командования"...При этом Эйзенхауэр, надо отдать ему должное, старался максимально избежать публичной политизации процесса. Он писал Антонову: "Капитуляция, которую я приму, будет чисто военной и будет ясно дано понять, что она будет совершенно независимой от политических и экономических условий, которые будут предложены Германии руководителями союзных стран". И сам предложил: если советская сторона намерена внести в предложенный сценарий какие-либо изменения, например, прислать, более внушительную и полномочную делегацию на церемонию подписания капитуляции немцев на Западе, то он готов внести соответствующие коррективы в общий план.С советской стороны никаких инициатив не поступило, и ответа Антонова Эйзенхауэр не дождался – Суслопаров по техническим причинам не смог обеспечить бесперебойную и надежную связь с Москвой и потому сам пошел на подписание акта о капитуляции, которое потом сам назвал своей "крупнейшей ошибкой".Слева направо: Беделл Смит, Франсуа Севез и Иван Суслопаров в Реймсе (Франция) после подписания Акта о капитуляцииИосиф Сталин так и не смог ее простить, и, узнав о событиях в Реймсе, поинтересовался: "Кто такой Суслопаров? Он должен быть сурово наказан за то, что посмел подписать такой документ без разрешения Советского правительства".Это и предопределило не очень завидную судьбу генерала Суслопарова – он надолго исчез из истории окончания войны. По-разному сложилась и судьба его реймсских "подельников – американца Смита и француза Севеза.Иван СуслопаровСоветский генерал так объяснил свое участие в подписании акта о капитуляции: "…Третьей, не менее важной причиной было то, что полная и безоговорочная капитуляция немецких вооруженных сил означала полную победу нашей Красной армии и союзников над Германией и клала конец войне. Это вольно или невольно вскружило мне голову, так как такого именно конца войны ожидали не только мы, военные люди, но и все прогрессивные люди мира".Это похоже, и спасло генералу жизнь. Равно как и плохая связь, а также то, что в реймсском подписании акта о капитуляции было предусмотрен пункт о том, "что этот акт о военной капитуляции не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции германских вооруженных сил".8 мая 1945 года в Карлсхорсте акт о безоговорочной капитуляции Германии был переподписан уже другими людьми. Но Суслопаров тоже присутствовал на этой церемонии и формально был прощен.Не последнюю роль в прощении сыграло и то, что генерал был что называется, классическим образцом "пламенного большевика" – от социального происхождения до малейших завитушек его жизненного пути.Он, участник Первой мировой войны, ­с 1918 года прошел еще две войны уже в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) – гражданскую и Великую отечественную. И сам дослужился от подмастерья, батрака и унтер-офицера царской армии до генерал-майора артиллерии. Благодаря способностям и таланту.Родился в крестьянской семье в Вятской губернии 1897 году и коммунист с 1919 года. Но до этого он перешел на сторону большевиков и даже участвовал в Октябрьском вооруженном восстании 1917 года в Петрограде. Даже встречался с лидером победивших большевиков Владимиром Лениным.Участник первых боев РККА под Псковом в 1918 году, после чего всю гражданскую провоевал на Южном и Восточном фронтах. То есть бил всех знатных белогвардейцев – и Александра Колчака, и Антона Деникина с Петром Врангелем.После гражданской остался в армии был связан с Украиной – окончил артиллерийское отделение Киевской объединенной школы командиров РККА имени Сергея Каменева (будущее знаменитое Киевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени Михаила Фрунзе – КВОКУ, и ликвидированное уже в независимой Украине в 1992 году). Прошел все ступени карьерного офицерского роста – от командира артиллерийского дивизиона до помощника начальника Управления артиллерии Красной армии по военным учебным заведениям.СуслопаровВ 1939 году перешел как бы на дипломатическую работу в посольство во Франции, ставшую прикрытием его работы шпионом. В качестве резидента советской военной разведки под псевдонимом "Маро" руководил разведсетью СССР в Западной Европе, включавшей и знаменитую "Красную капеллу", пережил все сталинские репрессии (что уже о многим говорит) и в 1940 году стал генерал-майором.Тогда о нем впервые заочно и узнал Сталин: 21 июня 1941 года генерал сообщил в Москву, что, согласно достоверным данным, немецкое вторжение в СССР назначено на 22 июня. Сталин оставил на бланке донесения следующую резолюцию: "Эта информация является английской провокацией. Разузнайте, кто автор этой провокации, и накажите его".Спасла Суслопарова Великая Отечественная война, на которой он славно и умело воевал, став кавалером полководческого ордена Суворова II степени, а также трех орденов Красного Замени, орденов Ленина и Красной Звезды, 12 медалей.В ноябре 1944 года его опять вернули на работу военного дипломата и разведчика – он представлял СССР при штабе западных союзников. Потому и оказался в Реймсе, подписав акт о капитуляции.Не наказали Суслопарова и после войны, хотя и задвинули карьерно – на преподавательскую работу в разных военных вузах аж до Военно-дипломатической академии. Генерал вышел в отставку в 1955 году и умер в 1974-м. Похоронен в Москве, на Введенском кладбище. И сейчас, накануне 80-летия Великой Победы, информация о Суслопарове пошла в народ – это он точно заслужил.Уолтер Беделл СмитАмериканскому подписанту акта в Реймсе повезло значительно больше, чем его советскому товарищу по истории.Смит этот тоже является типичным представителем американского военного и политического истеблишмента, выходцы из которого понадобились США на внезапно крутых виражах ее истории во время и между двумя мировыми войнами.Родился в Индианаполисе, столице штата Индиана, в 1895 году и в 1910 году там же закончил школу и записался в Национальную гвардию штата. Затем прослушал краткий курс Батлеровского университета, а тут и подоспела Первая мировая.Когда Штаты вступили в нее, Беделл Смит в качестве простого пехотинца 4-й американской дивизии принял участие в боевых действиях на территории Франции. В ноябре 1917 года произведен в офицеры и с тех пор служил в военной разведке, что тоже определило его дальнейшую крутую карьеру.После войны с июля 1920 года Смит был зачислен в кадровый офицерский состав армии США и пошел сначала по финансово-хозяйственной линии: четыре с половиной года был прикомандирован к Бюро бюджета и работал вице-президентом государственной комиссии, ведавшей распределением оставшихся после Первой мировой войны военных запасов.Однако потом в 1935 году окончил Школу Генерального штаба, а в 1937 году — Армейский военный колледж, после чего служил инструктором Пехотной школы, а когда США 7 декабря 1941 года вступили во Вторую мировую войну, Смит стал бригадным генералом и начал работать секретарем генштаба армии США, а с сентября 1942 года — начальником штаба при генерал-лейтенанте Дуайте Эйзенхауэре.Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Lieutenant_General_Walter_Bedell_Smith%2C_three-quarter_length_portrait%2C_seated%2C_facing_front%2C_in_uniform.jpgБеделл СмитЭйзенхауэр стал сначала верховным главнокомандующим войсками союзников в Европе и назначил Смита начальником своего штаба, который вел переговоры о сдаче немцев и их союзников везде, где американцы с ними соприкасались. В сентябре 1943 года вел переговоры о капитуляции итальянских войск, а с мая 1945-го — уже о капитуляции германского вермахта.Так 7 мая 1945 года от имени союзного командования подписал Смит в Реймсе и подписал первый акт о гитлеровском кирдыке. За Вторую мировую Смит награжден орденами 14 стран мира, в том числе и советским полководческим – орденом Кутузова I степени.Смиту это не забыли и с марта 1946-го по декабрь 1948 год он работал послом США в СССР, после чего вернулся на военную службу и возглавил 1-ю армию США, которая воевала в Европе и которой до него командовали таки "зубры" американской военщины, как Джон Дж. Першинг, Омар Брэдли и Кортни Ходжес, образцово-показательные американские герои Второй мировой.Чтобы понять значение 1-й армии США, специалисты указывают, что она – крупнейшее организационно-штатное объединение в армии США, состоящее из двух дивизий, десяти бригад и более 7500 солдат. А главная ее задача Её задача — сотрудничать с Национальной гвардией США и готовить резервы для всей армии. Именно эта армия проводит крупномасштабную мобилизацию, формирование и реформирование подразделений, чтобы подготовить армию США к боевым действиям. Первая армия и сейчас отвечает за развитие профессиональных навыков, подготовку боеготовых подразделений, подготовку военнослужащих резерва и трансформацию для создания армии США 2040 года.А Смит такой махиной командовал до тех пор, пока президент США Гарри Трумэн не назначил Смита почти на три года директором Центральной разведки и главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Стал генералом армии.Когда в 1953 году президентом США стал его бывший начальник Эйзенхауэр, Смит работал замгоссекретаря США, а потом перешел в бизнес, членом совета директоров ряда ведущих компаний США, включая "Юнайтед фрут компани".О работе в СССР написал книгу "Мои три года в Москве" ("My Three Years in Moscow"), в которой попытался не очень удачно разобраться, что же случилось, что США и Советский Союз скатались в холодную войну.Умер в 1961 году сразу после прихода к власти нового президента США Джона Кеннеди. Похоронен на Арлингтонской национальном кладбище в Вашингтоне. В общем, жизнь удалась, как и смерть…Франсуа СевезФранцузу в карьерно-политическом плане повезло меньше всех. Хотя он, в принципе, ни на что и не претендовал. Сам. И за стол переговоров в Реймсе попал случайно: его непосредственный командир – начальник Штаба Национальной обороны Франции Альфонс Жюин в тот момент был на учредительной конференции ООН в Сан-Франциско, и потому 6 мая 1945 года Севез был вызван Эйзенхауэром по телефону генералом Эйзенхауэром в штаб Союзных экспедиционных сил в Реймсе и узнал об обязанности подписать за Францию акт позора немцев.Севез все и подписал. И как чистый военный, демонстративно далекий от политики, отказался вмешиваться в любые политические вопросы это действа: согласился на статус свидетеля, не участвовал в дискуссиях и не пытался отстаивать интересы Франции, пот требованию Эйзенхауэра согласился с неупоминанием генерала Шарля де Голля при подписании документа, не протестовал против отсутствия французского флага в ходе церемонии подписания.Ныне французские патриоты ставят Севезу такое поведение в укор. Но Севезу все равно: он честно воевал, а все остальное – ему, кажется, по барабану.Севез – фактически образцовый военный, который начинал с нуля. Родился он в 1891 году в Савойе в семье советника апелляционного суда, далекого от армии. Но сын, закончив юридический факультет Лионского университета, в 1911 — 1914 годах проходил службу в армии, где и получил чин младшего лейтенанта. А когда грянула Первая мировая, был вновь призван на службу и сражался в рядах 359-го Альпийского стрелкового полка, попав и в страшную 9-месячную битву под Верденом, которая стала страшным зеркалом бессмысленности и ужаса смертоубийства в войне тогдашнего нового времени.Но Севез в войне сражался храбро: был 5 раз ранен, 10 июня 1915 года получил орден Почетного легиона и 3 раза ему была объявлена благодарность в приказе. Войну он закончил в чине капитана и после ее окончания остался в армии.Служил в штаб-квартире оккупационной армии на Рейне. После стажировки в военной школе был назначен командиром батальона и направлен в Марокко, где служил в 1927—1935 годах. Вернувшись во Францию, служил в Высшем военном совете при генерале Альфонсе Жорже, руководившем армией в Северной Африке. В 1938 году Севез поступил в Центр перспективных военных исследований и в следующем году стал полковником, встретив Вторую мировую в этом звании.И во Второй мировой Севез сражается честно и бесстрашно. Когда гитлеровская Германия напала на Бельгию и Францию, он эвакуируется в Англию одним из последних и вскоре возвращается в Нормандию, чтобы сформировать легкую дивизию и воевать с немцами дальше, попасть в окружение и быть плененным.Летом 1941 года Севез был освобожден по коллаборационистского правительства Виши, как и другие офицеры, считавшиеся специалистами по Африке, и назначен служить в Алжир. От Франции.Но только в ноябре 1942 года Севез, не только чуть раньше получив чин бригадного генерала, после высадки союзников в Северной Африке, изменяет правительству и переходит к противникам гитлеризма. Влияет на это шаг Севеза его непосредственный начальник – главнокомандующий французскими войсками в Северной Африке и уже упомянутый выше генерал Жюин, который объявляет о присоединении к военным кампаниям против немцев.СевезСевез воюет с союзниками в Тунисской и Итальянской кампаниях, становится командиром 4-й Марокканской горнострелковой дивизии и в составе французского экспедиционного корпуса освобождает Эльзас. В октябре 1944 года генерал Жюин назначает Севеза замначальника Штаба Национальной обороны, то есть своим замом.После победы в 1945—1946 годах Севез командовал I корпусом, затем был назначен замкомандующего французских оккупационных войск в Германии. А потом карьера оборвалась на взлете: 29 февраля 1948 года, находясь на охоте под Оффенбургом, (Баден-Баден) Севез погиб. Пуля другого охотника отскочила от толстой шкуры дикого кабана и ему в сердце генерала. Его временно похоронили в часовне в Баден-Бадене, а потом вернули во Францию, где и благополучно почти забыли.А мы вот вспомнили. Потому что он сделал все, что мог, чтобы те с немецкой стороны, с кем он подписывал капитуляцию в Реймсе, закончили еще хуже. И действительно: генерал-полковник Йодль за военные преступления по решению Нюрнбергского трибунала был повешен в 1946 году, а генерал-адмирал фон Фридебург, подписавший еще и Акт о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 года в Карлсхорсте, уже 23 мая того же года отравился цианидом.Все получилось строго в коннотации "собакам – собачья смерть", хотя милые собаки тут и ни причем…

