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Лидеры почти 30 государств приедут в Москву на парад Победы

Лидеры почти 30 государств приедут в Москву на парад Победы - 08.05.2025 Украина.ру

Лидеры почти 30 государств приедут в Москву на парад Победы

На параде в честь Дня Победы в Москве будут присутствовать лидеры 29 стран, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков

2025-05-08T12:55

2025-05-08T12:55

2025-05-08T12:55

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По его словам, гости приедут из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Южной Осетии. Индия, Никарагуа и ЮАР.В торжественных мероприятиях примут участие генеральные секретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, Комиссии Африканского союза, Союзного государства России и Беларуси, президент Нового банка развития. Также на парад приглашены главы всех аккредитованных в России дипломатических представительств и руководители оборонных ведомств 34 государств, рассказал Ушаков. По его словам, будут на параде и ветераны из ряда зарубежных стран, в том числе из Израиля и США.Главным гостем на параде будет председатель КНР Си Цзиньпин. Он посетит Россию с официальным визитом. Владимир Путин проведет с ним переговоры 8 мая в узком и расширенном составе. Затем лидеры двух стран, уже по традиции, поговорят с глазу на глаз.Накануне в Москву с официальным визитом прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, который также останется на празднование Дня Победы.Кроме того, Путин уже встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и президентом Конго Дени Сассу-Нгессо.После парада Победы и официального приема 9 мая первые переговоры у Путина пройдут с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.Также в этот день у Путина пройдут переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Затем Путин примет двух европейских лидеров – президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо. Завершатся двусторонние встречи 9 мая переговорами с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.В этот день часть бесед пройдет "на ногах", поскольку ряд полноформатных встреч не удалось согласовать из-за нехватки времени, отметил Ушаков.Третий официальный визит в Россию в ходе мероприятий к празднованию 80-летия Победы пройдет 10 мая. Путин встретится с вьетнамским лидером То Ламом. По итогам встречи будет принята совместная декларация и подписан ряд документов.На 10 мая также запланировано еще шесть встреч – с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Палестины Махмудом Аббасом. Затем у Путина будут встречи с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, президентом Абхазии Бадрой Гунбой и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.Всего с 7 по 10 мая российский лидер проведет более 15 двусторонних переговоров.Подробнее о празднике - в материале "День Победы - это триумф нашего народа" - Путин на сайте Украина.ру.

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россия, новости, москва, белоруссия, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, шос, снг