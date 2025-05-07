https://ukraina.ru/20250507/prodayut-stranu-naveki-i-vslepuyu-chem-ozabocheny-ukrainskie-elity-v-eti-dni-1062978006.html

Продают страну навеки и "вслепую". Чем озабочены украинские элиты в эти дни

Продают страну навеки и "вслепую". Чем озабочены украинские элиты в эти дни - 07.05.2025 Украина.ру

Продают страну навеки и "вслепую". Чем озабочены украинские элиты в эти дни

Украинские политические элиты на этой неделе чаще всего обсуждают соглашение с США по природным ресурсам, которое Верховная Рада должна ратифицировать в четверг 8 мая на экстренном заседании. Ради этого депутатам даже отменили все командировки, чтобы они были в зале в этот день.

2025-05-07T04:50

2025-05-07T04:50

2025-05-07T04:50

украина

сша

киев

владимир зеленский

ярослав железняк

дональд трамп

верховная рада

офис президента

слуга народа

эксклюзив

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Сообщения в западных и украинских СМИ относительно сути сделки весьма противоречивы. В Офисе президента и в рядах "Слуг народа" украинцев пытаются уверить, что это они "приручают трампистов". Сам же Дональд Трамп американской публике рассказывает, что эта сделка принесет Америке 350 миллиардов долларов – больше, чем было потрачено на поддержку Киева. На Украине одни политики утверждают, что сделка идет в счет ранее поставленной помощи, другие же утверждают, что она предполагает дальнейшие поставки вооружений Киеву. В частности, как заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк, она предполагает поставки ПВО. Однако нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова утверждает, что любые новые поставки из США должны сначала быть одобрены Конгрессом.Депутат Ярослав Железняк рассказывает, что там не одно, а три соглашения, но тексты двух соглашений кроме ограниченного круга представителей украинской власти на Украине еще никто не видел. Он также утверждает, что в опубликованной правительством версии соглашения, которую предлагают ратифицировать, содержатся лишь общие фразы, а все важные детали отсутствуют. Депутат от "Евросолидарности" Ирина Геращенко говорит о неких двух тайных соглашениях, лежащих в основе сделки.По сути, украинские депутаты будут голосовать за "кота в мешке".Украинский Telegram-канал "Легитимный" утверждает, что все три соглашения уже подписаны, но народу не показывают. "Сказали так специально, чтобы не демонстрировать сразу все три документа, так как там черным по белому написано, что Украина юридически становится первой в 21 веке экономической колонией", - пишет "Легитимный".Опальный депутат Александр Дубинский называет соглашение "вечным рабством", подчеркивая, что обязательство Украины во время военного положения и 3 месяца после него - гарантировать выплату дохода фонду по курсу НБУ вне зависимости от ситуации с платежным балансом и дефицитом валюты. Он также считает, что Зеленский выторговывает себе безопасность и подписывает все не глядя, не думая о государственных интересах."Зеленский превратил Украину в ресурсное Конго в центре Европы. Олигархи вам украинские не нравились? Ну, посмотрим, как вам понравятся транснационалы", - злорадствует в СИЗО депутат, которого называют "миньоном" олигарха Игорем Коломойским.Глава комитета Рады по международным отношениям Александр Мережко рассказывает, что соглашение привлечет американский бизнес, а если он будет инвестировать на Украине, то это будет гарантией, что никто не нападет, а Россия не посмеет бомбить американскую собственность. Правда, при этом нет никакой гарантии, что американцы не перепродадут украинские активы какой-нибудь третьей стороне, если посчитают выгодной новую сделку.В тоже время политолог Владимир Горбач из орбиты Петра Порошенко на телеканале "Прямой" рассказывает, что американские компании и буровые установки на Украине без американских баз не являются никакой гарантией безопасности. В случае обострения ситуации они сразу же свернут свою деятельность и эвакуируются. "Я думаю, что это иллюзия, которая рухнет первой. Относительно того, что россияне на это согласятся и прекратят войну и боевые действия, какие-то обстрелы только потому, что американцы там занимаются бизнесом", - рассказывает порошенковский политолог.Украинский политолог Михаил Чаплыга пишет, что депутатам 8 мая предложат зарегистрировать право распоряжения на всю конституционную собственность всех поколений украинцев в штате Делавэр по его Законам. Именно в штате Делавэр, как говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, будет зарегистрирован фонд, который будет распоряжаться украинскими природными ресурсами. При этом, как подчеркивал тот же нардеп Железняк, сделка будет приоритетнее законов Украины.Этой сделкой, как говорит бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, правящая элита еще немного продлила себе срок нахождения у власти. "Подписали, сдали Украину, ее ресурсы, недра и все, что можно было. Без оглашения списка народу Украины, как говорится, трудящихся забыли, рабочих забыли, одна буржуазия ликует, потому что у них еще есть время чуть-чуть продержаться у власти", - возмущается политолог.Определенную оппозицию сделке могли бы составить украинские олигархи, приватизировавшие лакомые куски на Украине, но Зеленский заранее ввел против них санкции, чему на Западе вообще никак не мешали. Основная же масса народа, запуганная репрессиями, войной и мобилизацией, не особо ропщет по поводу того, что богатства, присвоенные украинской элитой, перейдут под управление элиты американской. В конце концов, правящие элиты туземных племен продавали свою страну и свои народы британцам и американцам и за меньшее – даже за стеклянные бусы.Впрочем, для украинской компрадорской элиты тоже оставляют некоторые ресурсы. Последнее время украинские политики и чиновники хвалятся доходами от налогообложения порноактрис с OnlyFans. Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев на днях заявил, что знает лично многих порномоделей OnlyFans, общается с ними в соцсетях и обсуждает ряд проблем, включая уплату налогов. Государственная налоговая служба Украины недавно начала получать от налоговых органов Великобритании данные об украинских создателях контента на OnlyFans и их заработке. Налоговая провела ряд проверок, по результатам которых порноактрисам насчитали штрафов на сумму 14,7 млн гривен. Вот этот "ресурс" украинскому государству могут и оставить.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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