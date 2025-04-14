ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции - 14.04.2025 Украина.ру
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ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции
ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции - 14.04.2025 Украина.ру
ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции
ФСБ России задержала в Керчи агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававшего Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма
2025-04-14T08:59
2025-04-14T08:59
новости
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молдавия
россия
фсб
вооруженные силы украины
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После задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия, электродетонатор и таймер, "предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в городе Керчи".Ранее он уже был судим за совершение кражи на территории Украины.В понедельник ФСБ также сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, и окольным путем из Молдавии через Латвию приехавшего в Россию с бомбами для совершения терактов.Подробнее о завербованных Киевом агентах - в материале В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео на сайте Украина.ру.
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новости, киев, молдавия, россия, фсб, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Молдавия, Россия, ФСБ, Вооруженные силы Украины

ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции

08:59 14.04.2025
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ России задержала в Керчи агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававшего Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма
После задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия, электродетонатор и таймер, "предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в городе Керчи".

"Задержанный сознался в содеянном и активно сотрудничает со следствием", - указали в ФСБ.

Ранее он уже был судим за совершение кражи на территории Украины.
В понедельник ФСБ также сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, и окольным путем из Молдавии через Латвию приехавшего в Россию с бомбами для совершения терактов.
Подробнее о завербованных Киевом агентах - в материале В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео на сайте Украина.ру.
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