https://ukraina.ru/20250414/fsb-zaderzhala-moldavskogo-agenta-kieva-gotovivshego-vzryv-vodonasosnoy-stantsii-1062501659.html
ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции
ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции - 14.04.2025 Украина.ру
ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции
ФСБ России задержала в Керчи агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававшего Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма
2025-04-14T08:59
2025-04-14T08:59
2025-04-14T08:59
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После задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъяли самодельное взрывное устройство фугасного действия, электродетонатор и таймер, "предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в городе Керчи".Ранее он уже был судим за совершение кражи на территории Украины.В понедельник ФСБ также сообщила о задержании агента военной разведки Украины, гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, ранее воевавшего в рядах ВСУ, и окольным путем из Молдавии через Латвию приехавшего в Россию с бомбами для совершения терактов.Подробнее о завербованных Киевом агентах - в материале В Москве задержали украинского агента, готовившего теракт — видео на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, молдавия, россия, фсб, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Молдавия, Россия, ФСБ, Вооруженные силы Украины
ФСБ задержала молдавского агента Киева, готовившего взрыв водонасосной станции
ФСБ России задержала в Керчи агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии Евгения Курдоглу, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававшего Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма