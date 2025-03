https://ukraina.ru/20250310/1061672129.html

Никакого второго шанса и "заманчивое" предложение, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 10 марта

Никакого второго шанса и "заманчивое" предложение, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 10 марта - 10.03.2025

Никакого второго шанса и "заманчивое" предложение, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 10 марта

Западные СМИ сообщили о том, что предложит украинская делегация на переговорах с американцами в Саудовской Аравии. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061672000_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ea78b0bcb3a377732fa7a95ad11a4568.jpg

На переговорах в Саудовской Аравии Украина попытается убедить США возобновить предоставление разведывательной и военной поддержки, а также попробует доказать, что Владимир Зеленский стремится к быстрому завершению боевых действий, сообщило издание The Financial Times со ссылкой на источники.По информации последних, Украина хочет предложить частичное прекращение огня — со своей стороны украинцы предложат прекращение дальнобойных ударов по России и боевых действий в Чёрном море.Таким образом, Украина надеется, что прогресс в переговорах заставит администрацию президента США Дональда Трампа отменить решение о замораживании обмена разведданными и поставок оружия.Как заявил в комментарии изданию один из украинских чиновников, в краткосрочной перспективе Украина будет отдавать приоритет налаживанию связей с США.При этом двое европейских чиновников указали, что украинское предложение не безвозмездное. Украинцы рассматривают прогресс в переговорах о прекращении огня как "услугу за услугу", а именно, они хотят обменять прекращение дальнобойных ударов и активности в Чёрном море на восстановление американской военной и разведывательной помощи.Издание The Economist сообщило, что Украина и США готовятся к жёстким переговорам."Ставки на вторничных переговорах не могут быть выше. Если они провалятся, Украина вряд ли получит ещё один шанс", — отмечалось в публикации.По словам неназванного украинского чиновника, в случае провала переговоров США навяжут Украине то, что решат они и Россия.Эту публикацию прокомментировал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада"."Такая оценка гораздо ближе к нашей. Задачей украинской делегации на переговорах с американцами будет: 1) не оттолкнуть США невовремя сказанным не в стиле Криворожской школы дипломатии; 2) не взять на себя обязательств подписать любой мир, предложенный Трампом; 3) попытаться внедрить такие формулировки касательно будущих мирных переговоров и модальностей мира, которые впоследствии можно будет трактовать двояко и, соответственно, не выполнять", — отмечалось в публикации канала.Авторы отметили, что американцам вряд ли будет легко вести переговоры с украинцами, ранее подготовленными к переговорам британцами.Обстрелы и налётыУтром 10 марта Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: три – над территорией Самарской области, по два БПЛА уничтожены над территориями Воронежской и Орловской областей и по одному – над территориями Белгородской и Курской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 23 удара.Все удары были нанесены на Горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 71 единицу различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений и 2 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 2 снаряда калибром 155 мм. Также в Дебальцево объявляли ракетную опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 35 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 3; Рыбальче — 3; Великие Копани — 2; Голая Пристань — 3; Алёшки — 4; Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 4; Великая Лепетиха — 11; Рубановка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 12 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Великая Лепетиха, Алёшки, Днепряны.Как сообщили "Таврии" в пресс-службе Алёшкинского округа, количество пострадавших от удара ВСУ по рынку в Великих Копанях возросло до 11 человек."Вчера вэсэушники нанесли циничный удар ракетами HIMARS по торговым рядам сельхозрынка в Великих Копанях. Били намеренно по мирным людям, по обычным жителям. Три человека погибли, в том числе 15-летний подросток. Восемь человек получили ранения различной степени тяжести, среди них сотрудники скорой помощи, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел", — описывал утром 10 марта тот удар губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, в результате удара также были повреждены здания, автомобили мирных жителей, уничтожена машина скорой медицинской помощиКроме того, Сальдо рассказал о ночной атаке ВСУ."Сегодня ночью враг вновь атаковал – на этот раз в Великой Лепетихе пострадала ещё одна машина скорой помощи, на которую был осуществлён сброс с дрона. Слава богу, медики чудом остались живы, однако автомобиль и дорогостоящее медицинское оборудование уничтожены полностью", — отметил он.Губернатор Херсонской области указал, что будут оперативно решаться вопросы о выделении региону дополнительного оснащения для наших станций скорой помощи.Кроме того, ВСУ нанесли удары по жилому сектору Новой Каховки, днём 10 марта сообщил канал "Таврия. Новости Херсонской области"."В городе повреждены два многоквартирных дома: разрушены крыши, выбито десять окон. Кроме того, поврежден водопровод", — цитировал канал администрацию округа.Утром 10 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Дубовое, сёла Красный Хутор, Нечаевка, Отрадное, Репное, Устинка и Щетиновка подверглись 3 артобстрелам, в ходе которых выпущен 21 снаряд, и атакам 4 беспилотников, 3 из которых сбиты системой ПВО. В селе Нечаевка повреждена кровля частного дома", — писал Гладков.Над Борисовским районом подавлены 2 FPV-дрона. Последствий нет."В Валуйском муниципальном округе посёлок Дальний, сёла Аркатово, Борки, Двулучное, Долгое, Кукуевка, Солоти и хутор Жердевка атакованы 19 беспилотниками, 9 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Дальний на территории фермерского хозяйства повреждено производственное помещение и огнём уничтожен легковой автомобиль. В селе Борки на территории частного домовладения загорелась сухая трава — силами ДПД пожар потушен", — сообщалось в сводке.В Волоконовском районе сёла Грушевка и Коновалово атакованы 2 дронами. Без последствий.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 15 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. В селе Головчино в результате атаки дрона по коммерческому объекту повреждены оборудование и легковой автомобиль.Кроме того, сообщил Гладков, сегодня ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селе Новостроевка-Первая огнём уничтожен легковой автомобиль, повреждены 2 частных домовладения, 2 автомобиля, линии газо- и электроснабжения. Жители села временно остаются без света — аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с МО РФ.В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Поповка и Теребрено подверглись 7 артобстрелам, в ходе которых выпущено 22 снаряда, и атакам 8 беспилотников, 4 из которых сбиты системой ПВО. Обошлось без последствий.Над Ракитянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий.Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Сурково, а также хутора Желобок и Балки подверглись одному обстрелу, в ходе которого выпущено 2 боеприпаса, и атакам 28 беспилотников, из которых 20 были сбиты и подавлены", — писал губернатор.Также в городе Шебекино в результате сдетонировавшей рядом мины "колокольчик" пострадал местный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой, баротравмой и множественными осколочными ранениями ног госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. За день были повреждены 2 частных домовладения и 7 автомобилей. В хуторе Балки огнём уничтожен частный дом.В Курской области продолжаются бои со вторгшимися украинскими формированиями. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн утром 10 марта, в течение ночи из освобождённых населённых пунктов в Курскую областную клиническую больницу доставили трёх мирных жителей. Хинштейн отметил, что эти люди не ранены, но нуждаются в медицинской помощи из-за долгого нахождения на занятых врагом территориях."У двух мужчин не тяжёлое состояние: истощение и хронические заболевания. Еще один мужчина истощён, есть последствия после отморожения и повреждения стоп. Все они находятся под наблюдением врачей, которые, уверен, сделают максимум возможного", — написал врио губернатора в своём телеграм-канале.Хинштейн выразил благодарность российским военным, которые "продолжают не просто освобождать оккупированные нацистами земли, но и главное – спасать мирных жителей".Обстановка в граничащих с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как происходящее на Украине оценивают украинские эксперты, — в статье Сергея Зуева ""Фронт может рухнуть в любой момент". Украинские эксперты и политики о вариантах остановки войны".

