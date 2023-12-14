Мир будет тогда, когда достигнем цели в СВО – Путин - 14.12.2023 Украина.ру
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Мир будет тогда, когда достигнем цели в СВО – Путин
Мир будет тогда, когда достигнем цели в СВО – Путин - 14.12.2023 Украина.ру
Мир будет тогда, когда достигнем цели в СВО – Путин
В качестве одной из целей специальной военной операции Путин назвал демилитаризацию Украины. Об этом Путин заявил во время пресс-конференции "Итоги года"
2023-12-14T12:30
2023-12-14T13:12
новости
россия
владимир путин
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Он подчеркнул, что большую часть того оружия, что есть у Украины, – привозное и "досталось на халяву, но халява может закончиться". Также иссякают и запасы переданного вооружения. "Уничтожение происходит: мы уничтожили 740 танков с начала СВО – это данные на вчерашний вечер, и порядка 2000 бронемашин", пояснил Путин
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новости, россия, владимир путин
Новости, Россия, Владимир Путин

Мир будет тогда, когда достигнем цели в СВО – Путин

12:30 14.12.2023 (обновлено: 13:12 14.12.2023)
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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В качестве одной из целей специальной военной операции Путин назвал демилитаризацию Украины. Об этом Путин заявил во время пресс-конференции "Итоги года"

"Мир будет тогда, когда Россия достигнет целей в СВО. Не хотят договариваться, мы вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Но сегодня Украина уже почти ничего [оружия и военной техники] не производит. Ну, пытаются что-то сохранить, но почти ничего не производит", — объяснил глава государства.

Он подчеркнул, что большую часть того оружия, что есть у Украины, – привозное и "досталось на халяву, но халява может закончиться". Также иссякают и запасы переданного вооружения. "Уничтожение происходит: мы уничтожили 740 танков с начала СВО – это данные на вчерашний вечер, и порядка 2000 бронемашин", пояснил Путин
"Или мы договоримся, согласуем определенные параметры, а мы, кстати, в Стамбуле сначала договорились, но потом эти договоренности были выброшены в печь. Или мы решим вопрос своим путем", – заключил президент.
 
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