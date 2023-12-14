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Мир будет тогда, когда достигнем цели в СВО – Путин

Мир будет тогда, когда достигнем цели в СВО – Путин - 14.12.2023 Украина.ру

Мир будет тогда, когда достигнем цели в СВО – Путин

В качестве одной из целей специальной военной операции Путин назвал демилитаризацию Украины. Об этом Путин заявил во время пресс-конференции "Итоги года"

2023-12-14T12:30

2023-12-14T12:30

2023-12-14T13:12

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Он подчеркнул, что большую часть того оружия, что есть у Украины, – привозное и "досталось на халяву, но халява может закончиться". Также иссякают и запасы переданного вооружения. "Уничтожение происходит: мы уничтожили 740 танков с начала СВО – это данные на вчерашний вечер, и порядка 2000 бронемашин", пояснил Путин

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, владимир путин