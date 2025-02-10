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"Тиран, узурпатор и безумец": Шеремет назвал условия Зеленского по прекращению конфликта провокацией
"Тиран, узурпатор и безумец": Шеремет назвал условия Зеленского по прекращению конфликта провокацией - 10.02.2025 Украина.ру
"Тиран, узурпатор и безумец": Шеремет назвал условия Зеленского по прекращению конфликта провокацией
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление Владимира Зеленского об условиях прекращения конфликта на Украине в 2025 году, передает РИА Новости
2025-02-10T08:50
2025-02-10T08:50
2025-02-10T09:03
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"Заявление Зеленского – провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед. Сегодня Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна. Зеленский – это тиран, узурпатор и безумец", - сказал Шеремет.По его словам, Зеленский мог не допустить конфликта на Украине, но сделал все возможное, чтобы бросить страну в жернова войны в угоду геополитическим интересам Запада.Ранее Зеленский заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное.Подробнее о Зеленском - в материале Украинский депутат: "Зеленский величайший Чичиков современности, который ворует на мертвых душах" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Владимир Зеленский, США, Россия, Шеремет, ЕС, Госдума
"Тиран, узурпатор и безумец": Шеремет назвал условия Зеленского по прекращению конфликта провокацией
08:50 10.02.2025 (обновлено: 09:03 10.02.2025)
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал провокацией заявление Владимира Зеленского об условиях прекращения конфликта на Украине в 2025 году, передает РИА Новости