https://ukraina.ru/20250128/1060620495.html

Лавров ответил изданию Украина.ру на вопрос, кто предлагает самые реалистичные идеи для переговоров

Лавров ответил изданию Украина.ру на вопрос, кто предлагает самые реалистичные идеи для переговоров - 28.01.2025 Украина.ру

Лавров ответил изданию Украина.ру на вопрос, кто предлагает самые реалистичные идеи для переговоров

Какая страна в настоящее время предлагает наиболее приемлемые для России варианты мирных переговоров по Украине? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году

2025-01-28T13:00

2025-01-28T13:00

2025-01-28T14:24

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украина

сша

станислав крапивник

владимир путин

украина.ру

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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что президент России Владимир Путин уже неоднократно обращался к этому вопросу на разных российских и международных площадках, подчеркивая главное: "Нас не может устроить пустой разговор".По его словам, "инициативы Китая, Бразилии по урегулированию украинского кризиса подчеркивают необходимость уважения Устава ООН. От случая к случаю упоминается принцип территориальной целостности. Говорим с нашими китайскими, бразильскими друзьями, другими странами, которые сотрудничают в продвижении этой продиктованной самыми добрыми намерениями инициативы о том, что Устав ООН гораздо многограннее, чем просто принцип территориальной целостности", — отметил Лавров.Он подчеркнул, что принцип самоопределения народов не менее важен. И если бы не он, то, крайне вероятно, были бы проблемы с проведением деколонизации африканских и других народов, не желающих жить под управлением колонизаторов.Ровно также, отметил глава МИД, и население Крыма, Донбасса, Новороссии не может жить под управлением нацистов, которые захватили власть в Киеве. Народ самоопределился: крымчане в 2014 году, Донбасс и Новороссия в 2022-м. И этот факт уже закреплен в Конституции Российской Федерации.Лавров напомнил, что президент России неоднократно подчеркивал: Москва готова рассматривать любые серьезные и конкретные предложения и открыта к любым переговорам, главное, чтобы они помогли устранить первопричины конфликта.Многие эксперты подчеркивают, что России нужно не перемирие, а победа. Так, недавно в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник отметил, что заморозка конфликта никогда не ведет к политическому успеху. Он обратил внимание на то, что сейчас США активно инвестируют в оборонный сектор, поэтому перемирие очевидно в их интересах."За это время они смогут поднять военную промышленность и поставить на ноги новую украинскую армию. Даже если большинство там будут наемники, им дадут снаряды, и они начнут войну, когда им будет удобно", — пояснил Крапивник.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.

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Анна Черкасова

сергей лавров, новости, эксклюзив, россия, переговоры, украина, сша, станислав крапивник, владимир путин, украина.ру, оон, мид, перемирие, победа