https://ukraina.ru/20250128/1060620495.html
Лавров ответил изданию Украина.ру на вопрос, кто предлагает самые реалистичные идеи для переговоров
Лавров ответил изданию Украина.ру на вопрос, кто предлагает самые реалистичные идеи для переговоров - 28.01.2025 Украина.ру
Лавров ответил изданию Украина.ру на вопрос, кто предлагает самые реалистичные идеи для переговоров
Какая страна в настоящее время предлагает наиболее приемлемые для России варианты мирных переговоров по Украине? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
2025-01-28T13:00
2025-01-28T13:00
2025-01-28T14:24
сергей лавров
новости
эксклюзив
россия
переговоры
украина
сша
станислав крапивник
владимир путин
украина.ру
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Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что президент России Владимир Путин уже неоднократно обращался к этому вопросу на разных российских и международных площадках, подчеркивая главное: "Нас не может устроить пустой разговор".По его словам, "инициативы Китая, Бразилии по урегулированию украинского кризиса подчеркивают необходимость уважения Устава ООН. От случая к случаю упоминается принцип территориальной целостности. Говорим с нашими китайскими, бразильскими друзьями, другими странами, которые сотрудничают в продвижении этой продиктованной самыми добрыми намерениями инициативы о том, что Устав ООН гораздо многограннее, чем просто принцип территориальной целостности", — отметил Лавров.Он подчеркнул, что принцип самоопределения народов не менее важен. И если бы не он, то, крайне вероятно, были бы проблемы с проведением деколонизации африканских и других народов, не желающих жить под управлением колонизаторов.Ровно также, отметил глава МИД, и население Крыма, Донбасса, Новороссии не может жить под управлением нацистов, которые захватили власть в Киеве. Народ самоопределился: крымчане в 2014 году, Донбасс и Новороссия в 2022-м. И этот факт уже закреплен в Конституции Российской Федерации.Лавров напомнил, что президент России неоднократно подчеркивал: Москва готова рассматривать любые серьезные и конкретные предложения и открыта к любым переговорам, главное, чтобы они помогли устранить первопричины конфликта.Многие эксперты подчеркивают, что России нужно не перемирие, а победа. Так, недавно в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник отметил, что заморозка конфликта никогда не ведет к политическому успеху. Он обратил внимание на то, что сейчас США активно инвестируют в оборонный сектор, поэтому перемирие очевидно в их интересах."За это время они смогут поднять военную промышленность и поставить на ноги новую украинскую армию. Даже если большинство там будут наемники, им дадут снаряды, и они начнут войну, когда им будет удобно", — пояснил Крапивник.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей лавров, новости, эксклюзив, россия, переговоры, украина, сша, станислав крапивник, владимир путин, украина.ру, оон, мид, перемирие, победа
Сергей Лавров, Новости, Эксклюзив, Россия, переговоры, Украина, США, Станислав Крапивник, Владимир Путин, Украина.ру, ООН, МИД, перемирие, победа
Лавров ответил изданию Украина.ру на вопрос, кто предлагает самые реалистичные идеи для переговоров
13:00 28.01.2025 (обновлено: 14:24 28.01.2025)
Какая страна в настоящее время предлагает наиболее приемлемые для России варианты мирных переговоров по Украине? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году
Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что президент России Владимир Путин уже неоднократно обращался к этому вопросу на разных российских и международных площадках, подчеркивая главное: "Нас не может устроить пустой разговор".
"Пока всё, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие. При этом особо не скрывается, что оно нужно для того, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они "привели себя в порядок", осуществили дополнительную мобилизацию, и так далее", — заявил изданию Украина.ру министр иностранных дел России.
По его словам, "инициативы Китая, Бразилии по урегулированию украинского кризиса подчеркивают необходимость уважения Устава ООН. От случая к случаю упоминается принцип территориальной целостности. Говорим с нашими китайскими, бразильскими друзьями, другими странами, которые сотрудничают в продвижении этой продиктованной самыми добрыми намерениями инициативы о том, что Устав ООН гораздо многограннее, чем просто принцип территориальной целостности", — отметил Лавров.
Он подчеркнул, что принцип самоопределения народов не менее важен. И если бы не он, то, крайне вероятно, были бы проблемы с проведением деколонизации африканских и других народов, не желающих жить под управлением колонизаторов.
Ровно также, отметил глава МИД
, и население Крыма
, Донбасса
, Новороссии
не может жить под управлением нацистов, которые захватили власть в Киеве
. Народ самоопределился: крымчане в 2014 году, Донбасс и Новороссия в 2022-м. И этот факт уже закреплен в Конституции Российской Федерации.
Лавров напомнил, что президент России неоднократно подчеркивал: Москва
готова рассматривать любые серьезные и конкретные предложения и открыта к любым переговорам, главное, чтобы они помогли устранить первопричины конфликта.
"Председатель КНР Си Цзиньпин в своей инициативе о глобальной безопасности в феврале 2023 года, посвященной любым конфликтам и принципам их урегулирования, особо выделил в тексте этого документа необходимость увидеть и устранить первопричины любого конфликта для того, чтобы его урегулировать", — резюмировал Лавров.
Многие эксперты подчеркивают, что России нужно не перемирие, а победа. Так, недавно в интервью изданию Украина.ру подполковник ВС США
в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
отметил, что заморозка конфликта никогда не ведет к политическому успеху. Он обратил внимание на то, что сейчас США активно инвестируют в оборонный сектор, поэтому перемирие очевидно в их интересах.
"За это время они смогут поднять военную промышленность и поставить на ноги новую украинскую армию. Даже если большинство там будут наемники, им дадут снаряды, и они начнут войну, когда им будет удобно", — пояснил Крапивник.