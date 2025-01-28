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В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"

В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП" - 28.01.2025 Украина.ру

В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" попыткой очернить проект в угоду американским интересам, передает РИА Новости

2025-01-28T12:43

2025-01-28T12:43

2025-01-28T12:43

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"Президент Польши так старается по очернению "Северных потоков", так как, наверное, в "доле" с американскими поставщиками сжиженного газа. Других причин старательно отказываться от российских энергоносителей нет", - предположил Белик.По его мнению, "Северный поток" и без польских нападок останется в замороженном состоянии, пока в Европе к власти не придут здоровые политические силы, способные думать о стране, а не угождать американцам.Накануне Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать "Северные потоки", назвав трубопровод большой угрозой для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Подробнее в теме энергетической войны разбирался автор издания Украина.ру Олег Хавич, свои выводы он представил в материале Европейские пляски вокруг российского газа.

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новости, сша, польша, европа, анджей дуда, сеймур херш, госдума, пентагон, северный поток