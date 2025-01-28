В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП" - 28.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250128/1060619243.html
В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"
В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП" - 28.01.2025 Украина.ру
В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" попыткой очернить проект в угоду американским интересам, передает РИА Новости
2025-01-28T12:43
2025-01-28T12:43
новости
сша
польша
европа
анджей дуда
сеймур херш
госдума
пентагон
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101948/46/1019484651_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_8b73a0d77fc2b71e74bf2dba0466d76e.jpg
"Президент Польши так старается по очернению "Северных потоков", так как, наверное, в "доле" с американскими поставщиками сжиженного газа. Других причин старательно отказываться от российских энергоносителей нет", - предположил Белик.По его мнению, "Северный поток" и без польских нападок останется в замороженном состоянии, пока в Европе к власти не придут здоровые политические силы, способные думать о стране, а не угождать американцам.Накануне Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать "Северные потоки", назвав трубопровод большой угрозой для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Подробнее в теме энергетической войны разбирался автор издания Украина.ру Олег Хавич, свои выводы он представил в материале Европейские пляски вокруг российского газа.
сша
польша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101948/46/1019484651_201:0:2132:1448_1920x0_80_0_0_f80452e0f212fdfb7d02df33a99154e9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, польша, европа, анджей дуда, сеймур херш, госдума, пентагон, северный поток
Новости, США, Польша, Европа, Анджей Дуда, Сеймур Херш, Госдума, Пентагон, Северный поток

В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"

12:43 28.01.2025
 
© Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе
© Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" попыткой очернить проект в угоду американским интересам, передает РИА Новости
"Президент Польши так старается по очернению "Северных потоков", так как, наверное, в "доле" с американскими поставщиками сжиженного газа. Других причин старательно отказываться от российских энергоносителей нет", - предположил Белик.
По его мнению, "Северный поток" и без польских нападок останется в замороженном состоянии, пока в Европе к власти не придут здоровые политические силы, способные думать о стране, а не угождать американцам.
"Так как Польша сегодня - это форпост США на границе с Россией, то и президент страны из кожи вон лезет, демонстрируя свою покорность. Видимо, он не читал "Верный Трезор" (сказка Михаила Салтыкова-Щедрина - ред.), где очень четко описано, к чему приводит собачья преданность по истечении определенного времени. Все-таки следует признать, что США умеют подбирать и держать в узде вот таких "Трезоров", которым потом в итоге дают пинка, если в них отпадает надобность", - сказал депутат.
Накануне Дуда в интервью британским СМИ призвал демонтировать "Северные потоки", назвав трубопровод большой угрозой для Украины, Польши, Словакии и других стран Центральной Европы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Подробнее в теме энергетической войны разбирался автор издания Украина.ру Олег Хавич, свои выводы он представил в материале Европейские пляски вокруг российского газа.
 
НовостиСШАПольшаЕвропаАнджей ДудаСеймур ХершГосдумаПентагонСеверный поток
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала