В "доле" с поставщиками сжиженного газа из США? Депутат Белик обвинил Дуду в попытке очернить "СП"
© Алексей Витвицкий
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал заявление президента Польши Анджея Дуды о демонтаже "Северных потоков" попыткой очернить проект в угоду американским интересам, передает РИА Новости
"Президент Польши так старается по очернению "Северных потоков", так как, наверное, в "доле" с американскими поставщиками сжиженного газа. Других причин старательно отказываться от российских энергоносителей нет", - предположил Белик.
По его мнению, "Северный поток" и без польских нападок останется в замороженном состоянии, пока в Европе к власти не придут здоровые политические силы, способные думать о стране, а не угождать американцам.
"Так как Польша сегодня - это форпост США на границе с Россией, то и президент страны из кожи вон лезет, демонстрируя свою покорность. Видимо, он не читал "Верный Трезор" (сказка Михаила Салтыкова-Щедрина - ред.), где очень четко описано, к чему приводит собачья преданность по истечении определенного времени. Все-таки следует признать, что США умеют подбирать и держать в узде вот таких "Трезоров", которым потом в итоге дают пинка, если в них отпадает надобность", - сказал депутат.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли осенью 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Подробнее в теме энергетической войны разбирался автор издания Украина.ру Олег Хавич, свои выводы он представил в материале Европейские пляски вокруг российского газа.