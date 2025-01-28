https://ukraina.ru/20250128/1060615270.html

Климатические аномалии и примитивные схемы обогащения. Вокруг "Северных потоков" опять разгорелся скандал

Климатические аномалии и примитивные схемы обогащения. Вокруг "Северных потоков" опять разгорелся скандал - 28.01.2025 Украина.ру

Климатические аномалии и примитивные схемы обогащения. Вокруг "Северных потоков" опять разгорелся скандал

Аномально высокая температура января может быть следствием выбросов газа, произошедших в результате диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году. Такое предположение в беседе с агентством "Москва" сделал климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок

2025-01-28T12:41

2025-01-28T12:41

2025-01-28T12:47

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россия

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анджей дуда

такер карлсон

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служба внешней разведки

северный поток

эксклюзив

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Он пояснил, что логичное объяснение сложившейся ситуации - вырвавшийся наружу газ, "давший в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта", чем углекислый. Терешонок оговорился, что для такого глобального изменения вследствие перегрева местности нужно было время, и оно как раз прошло.Параллельно с климатологом тему "Северных потоков" 28 января поднял и президент Польши Анджей Дуда. В интервью британской вещательной корпорации ВВС он заявил, что трубопроводы создают серьезную угрозу для его страны, а также Украины, Словакии и других государств Центральной Европы, а значит - должны быть уничтожены, чтобы Германия ни в коем случае не могла получать российский газ.Слова польского лидера - ответ на недавние сообщения о намерении Берлина перезапустить газопровод, а также высказывание президента Сербии Александра Вучича о возможной продаже уцелевшей нитки американцам.Пока Дуда формулировал, чем ему мешают неработающие "Северные потоки", американский журналист Такер Карлсон в интервью коллеге Мэтту Таиби сказал, что взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" приведут к разрушению НАТО и ЕС.Карлсон также назвал "злом" и "тупицей" бывшего главу Госдепа Энтони Блинкена, добавив, что именно экс-глава американского Госдепартамента фактически руководил страной при администрации бывшего президента США Джо Байдена, делая все возможное для "приближения к началу войны между США и Россией".Политолог Марат Баширов, комментируя газовую тему для издания Украина.ру, не согласился с формулировкой американского журналиста, отметив, что в основе европейского кризиса лежит целый комплекс причин, и судьба "Северных потоков", не главная из них. Эксперт подчеркнул, что в Евросоюзе по сути происходит смена газового хаба. Так, если раньше дешевые энергоресурсы были в руках у Берлина, который фактически кредитовал всю Европу, то теперь экономика Германии стала стагнировать. Как следствие - производство также переезжает. В основном - в Китай и США."Это, соответственно, приводит к тому, что кредитование других стран заканчивается. И вот какое-нибудь государство, например, Венгрия, перестает получать кредиты из Германии, тогда зачем они должны смотреть в рот евробюрократам и германскому правительству? Это же касается и НАТО, требующего исполнять требования Соединенных Штатов о повышении до 5% ВВП вклада в бюджет альянса. Но это же фактически покупка американского оружия. И каждое государство сидит и думает, зачем мне это оружие, что мне угрожает? В сказки про то, что русские нападут на несчастных европейцев, уже никто не верит. Итальянцы не верят, испанцы не верят, венгры не верят. Поэтому возникает вопрос, а для чего нам это оружие? Для чего траты?" - отметил Баширов.А вот Дуде, резюмировал эксперт, наоборот, выгодно, чтобы дешевого газа у соседей-европейцев не было. Ведь тогда Варшава сможет сама претендовать на роль газового хаба и хорошо заработать. Баширов пояснил, что американцы построили терминалы СПГ, однако такое голубое топливо нужно регазифицировать, то есть возвращать из жидкого в газообразное состояние.Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах, которые поставляли газ из России в Европу.Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение о диверсии принимал лично президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку смогли подорвать сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.Специалисты обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых такой теракт является крайне сложным в исполнении и не может быть совершен что называется "на коленке" без поддержки профессионалов и спецслужб. Во-вторых, Россию отлучили от расследования подрыва, что эксперты расценили как попытку скрыть улики.Чуть позже в Службе внешней разведки (СВР) России отметили, что версия с украинскими диверсантами не выдерживает никакой критики, однако Берлину ничего другого сказать не позволяют. В ведомстве добавили, что теракт на "Северных потоках" нанес непоправимый ущерб экономике Европы."Северный поток" - совместный проект России и Германии, Москва и Берлин вместе строили газопровод при небольшом участии компаний из Франции, Австрии, Нидерландов и Британии. "Северный поток-1" обошелся в около €7,4 млрд, "Северный поток - 2" - около €9,5 млрд. Россия профинансировала примерно половину этих затрат.Подробнее в теме энергетической войны разбирался автор издания Украина.ру Олег Хавич, свои выводы он представил в материале Европейские пляски вокруг российского газа.

https://ukraina.ru/20250128/1060619243.html

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германия, россия, сша, анджей дуда, такер карлсон, джо байден, служба внешней разведки , северный поток, эксклюзив, марат баширов, украина.ру, ес, нато