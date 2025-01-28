Климатические аномалии и примитивные схемы обогащения. Вокруг "Северных потоков" опять разгорелся скандал
12:41 28.01.2025 (обновлено: 12:47 28.01.2025)
© Фото : коллаж Украина.РуСеверный поток 2 коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
Аномально высокая температура января может быть следствием выбросов газа, произошедших в результате диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году. Такое предположение в беседе с агентством "Москва" сделал климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок
"Я утверждаю, что кроме Эль-Ниньо немалую роль оказала ситуация с "Северными потоками", - сказал ученый, уточнив, что никто из синоптиков не мог предсказать, что середина зимы окажется такой теплой.
Он пояснил, что логичное объяснение сложившейся ситуации - вырвавшийся наружу газ, "давший в десятки, а то и в сотни раз больше парникового эффекта", чем углекислый. Терешонок оговорился, что для такого глобального изменения вследствие перегрева местности нужно было время, и оно как раз прошло.
Параллельно с климатологом тему "Северных потоков" 28 января поднял и президент Польши Анджей Дуда. В интервью британской вещательной корпорации ВВС он заявил, что трубопроводы создают серьезную угрозу для его страны, а также Украины, Словакии и других государств Центральной Европы, а значит - должны быть уничтожены, чтобы Германия ни в коем случае не могла получать российский газ.
"Я считаю, что трубопроводы "Северного потока" должны быть демонтированы. Этот трубопровод представляет собой очень большую угрозу для Украины, для Польши, для Словакии, а также для других стран Центральной Европы", - сказал Дуда, уточнив, что в таком случае Германия "не будет испытывать соблазна" восстановить поставки газа из России для поддержки своей экономики.
Слова польского лидера - ответ на недавние сообщения о намерении Берлина перезапустить газопровод, а также высказывание президента Сербии Александра Вучича о возможной продаже уцелевшей нитки американцам.
Пока Дуда формулировал, чем ему мешают неработающие "Северные потоки", американский журналист Такер Карлсон в интервью коллеге Мэтту Таиби сказал, что взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" приведут к разрушению НАТО и ЕС.
Карлсон также назвал "злом" и "тупицей" бывшего главу Госдепа Энтони Блинкена, добавив, что именно экс-глава американского Госдепартамента фактически руководил страной при администрации бывшего президента США Джо Байдена, делая все возможное для "приближения к началу войны между США и Россией".
Политолог Марат Баширов, комментируя газовую тему для издания Украина.ру, не согласился с формулировкой американского журналиста, отметив, что в основе европейского кризиса лежит целый комплекс причин, и судьба "Северных потоков", не главная из них. Эксперт подчеркнул, что в Евросоюзе по сути происходит смена газового хаба. Так, если раньше дешевые энергоресурсы были в руках у Берлина, который фактически кредитовал всю Европу, то теперь экономика Германии стала стагнировать. Как следствие - производство также переезжает. В основном - в Китай и США.
"Это, соответственно, приводит к тому, что кредитование других стран заканчивается. И вот какое-нибудь государство, например, Венгрия, перестает получать кредиты из Германии, тогда зачем они должны смотреть в рот евробюрократам и германскому правительству? Это же касается и НАТО, требующего исполнять требования Соединенных Штатов о повышении до 5% ВВП вклада в бюджет альянса. Но это же фактически покупка американского оружия. И каждое государство сидит и думает, зачем мне это оружие, что мне угрожает? В сказки про то, что русские нападут на несчастных европейцев, уже никто не верит. Итальянцы не верят, испанцы не верят, венгры не верят. Поэтому возникает вопрос, а для чего нам это оружие? Для чего траты?" - отметил Баширов.
А вот Дуде, резюмировал эксперт, наоборот, выгодно, чтобы дешевого газа у соседей-европейцев не было. Ведь тогда Варшава сможет сама претендовать на роль газового хаба и хорошо заработать. Баширов пояснил, что американцы построили терминалы СПГ, однако такое голубое топливо нужно регазифицировать, то есть возвращать из жидкого в газообразное состояние.
"После этого газ должен будет пойти по каким-то трубам. А если у вас есть газопроводный газ достаточно дешевый, то зачем вам СПГ? Это обычная конкурентная борьба на уровне стран. Дуда защищает интересы США и Польши, потому что понятно, что они на этом будут зарабатывать. И совершенно не заботится об интересах других европейских государств. Все очень примитивно", - заключил собеседник издания.
Через несколько месяцев американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение о диверсии принимал лично президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
Чуть позже появилась версия об украинских-дайверах, которые якобы в одиночку смогли подорвать сразу две нитки газопровода. Большинство экспертов сошлось на том, что это попытка Запада отвести подозрения от себя.
Специалисты обратили внимание на два обстоятельства. Во-первых такой теракт является крайне сложным в исполнении и не может быть совершен что называется "на коленке" без поддержки профессионалов и спецслужб. Во-вторых, Россию отлучили от расследования подрыва, что эксперты расценили как попытку скрыть улики.
"Северный поток" - совместный проект России и Германии, Москва и Берлин вместе строили газопровод при небольшом участии компаний из Франции, Австрии, Нидерландов и Британии. "Северный поток-1" обошелся в около €7,4 млрд, "Северный поток - 2" - около €9,5 млрд. Россия профинансировала примерно половину этих затрат.
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Подробнее в теме энергетической войны разбирался автор издания Украина.ру Олег Хавич, свои выводы он представил в материале Европейские пляски вокруг российского газа.