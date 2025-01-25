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Уши Зеленского торчат в Братиславе. В столице Словакии начался первый на территории Евросоюза майдан

Уши Зеленского торчат в Братиславе. В столице Словакии начался первый на территории Евросоюза майдан - 25.01.2025 Украина.ру

Уши Зеленского торчат в Братиславе. В столице Словакии начался первый на территории Евросоюза майдан

В словацкой столице, городе Братиславе, начался майдан – массовые акции неправительственных организаций, направленные на свержение законно избранного правительства Роберта Фицо.

2025-01-25T14:03

2025-01-25T14:03

2025-01-25T16:14

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В протестных митингах приняли участие около сорока тысяч человек. Пока они ничего не громили, а просто светили в ночное небо фонариками своих мобильных, выставив в качестве своего главного лозунга плакат с надписью "Словакия – это Европа".Это выглядела очень странно – ведь Словакия давно является членом Европейского союза. И никто – в том числе, и Фицо – никогда не собирался выводить страну из состава этого объединения.Но все объясняется просто. Организаторы митинга работают по привычному шаблону, используя те же самые технологии, которые ранее применялись в Киеве, Кишиневе, Минске, Тбилиси, или Белграде.Ведь, как известно, такие плакаты мелькали там перед телекамерами каждый раз, и были самыми обычными для уличных акций.Еще накануне премьер-министр Фицо созвал словацкий Совет безопасности, где объявил о том, что группа иностранных граждан готовит в стране государственный переворот, действуя в духе украинского и грузинского сценариев.Он заявил, что заезжие участники заговора будут высланы из страны. А журналисты быстро установили, что организатором словацкого "майдана" является проукраинская неправительственная организация "Мир Украине", живущая исключительно за счет европейских грантов, и явно связанная с просроченным украинским экс-президентом Владимиром Зеленским.Не далее, как в декабре это НПО подало заявление в генпрокуратуру Словакии, требуя проверить связи Фицо с Россией.Но поскольку никакого серьезного компромата на премьер-министра так и не обнаружили – в противном случае об этом написали бы все европейские медиа – его решили сбросить без всякого повода, силовым путем.И даже не стали утруждать себя креативом, придумывая по этому поводу какой-то более или менее подходящий к ситуации лозунг.Планам заговорщиков отчасти помогает довольно необычная географическая специфика словацкой столицы.Братислава – бывший немецкий Пресбург и венгерский Пожонь – расположена буквально на границе страны. Из Праги и Будапешта сюда можно приехать всего за пару часов. Ну а австрийская столица Вена находится от Братиславы так близко, что сто лет назад между эти городами курсировал обычный трамвай.Космополитичная Братислава сама по себе поддерживает Фицо не так сильно, как остальная Словакия. Но словацкая оппозиция слаба, и не в состоянии мобилизовать своих сторонников на сколько-нибудь крупную акцию.Однако организаторам словацкого майдана не сложно привезти сюда массовку из расположенных по соседству стран.В Чехии, Австрии, Венгрии проживает множество уехавших за границу украинцев, там находятся штаб-квартиры многих западных фондов, которые в течение многих лет проводили подрывную работу в Восточной Европе.При фактическом отсутствии границы свезти этот контингент в Братиславу не сложно. А журналисты, которые снимают митинг, не проверяют, какие паспорта лежат в карманах у публики с фонариками и транспарантами.Давление на Роберта Фицо, которого не удалось устранить путем покушения на убийство, имеет очевидно спланированный характер.Зеленский прекратил поставлять Словакии недорогие российские энергоносители через территорию Украины – чтобы торпедировать этим экономику небольшой европейской страны и поставить словацких политиков на колени.Энергетический шантаж вызвал в Словакии возмущение – причем, не только у Фицо.Президент Словакии Петер Пеллегрини недавно категорически отказался ехать на Украину, обосновав это прекращением транзита российского газа. Потому что это не принесло бы ему ничего, кроме унижений."Если мне придется ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдет в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается", – заявил он прессе.Словацкие власти пытались апеллировать к руководству Евросоюза – но в Брюсселе демонстративно не замечают происходящего. Европейские элиты, по сути, находятся в сговоре с Зеленским, и были бы очень рады избавиться от неудобного премьер-министра Словакии.Но энергетической блокады тоже оказалось мало для того, чтобы Фицо ушел в отставку. Поэтому против него и применили майданные технологии, которые ранее использовались исключительно за пределами Евросоюза.Остается наблюдать за тем, сумеют ли словацкие власти сдержать удар.Следующая акция протеста запланирована в Братиславе на 7 февраля. Это говорит о том, что у его противников не все в порядке с мобилизацией – иначе бы они стремились добить Фицо раньше.Но уже на следующей неделе парламент Словакии рассмотрит вотум недоверия правительству, внесенный по инициативе оппозиции – и это тоже станет для него непростым испытанием.А прецедент использования майданного сценария для Евросоюза важен сам по себе.Это значит, что любое адекватное правительство, которое придет в будущем к власти в той или иной европейской стране, быстро столкнется с попыткой переворота – который организуют представители неолиберальных неправительственных организаций, при непосредственном участии украинской массовки.Более подробно о конфликте Фицо и Зеленского - в статье Татьяны Стоянович "Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе"

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словакия, украина, киев, роберт фицо, владимир зеленский, ес, эксклюзив