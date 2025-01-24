https://ukraina.ru/20250124/1060553149.html

Трампу ответили в России и на Украине. Итоги 24 января на Украине

Трампу ответили в России и на Украине. Итоги 24 января на Украине - 24.01.2025 Украина.ру

Трампу ответили в России и на Украине. Итоги 24 января на Украине

Заявления президента США Дональда Трампа по украинскому прокомментировали и в России, и на Украине

2025-01-24T18:10

2025-01-24T18:10

2025-01-24T18:10

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о снижении цен на нефть как средстве остановки СВО."Этот конфликт не зависит от цен на нефть", — заявил Песков.Он подчеркнул, что к эскалации привели угрозы национальной безопасности России и полный отказ Запада прислушиваться к озабоченностям Москвы.Ранее Трамп заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает, поспособствовать завершению боевых действий.Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил РИА Новости, что призывами к ОПЕК Трамп, по сути, хочет её руками поставить России ультиматум, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. При этом он отметил, что организации это будет невыгодно, ведь пострадают все участники, и непонятно, как хозяин Белого дома собирается заставить страны ОПЕК пойти на его условия — разве что и им будет угрожать ограничениями.Заявления Трампа прокомментировал и министр иностранных дел России Сергей Лавров."Возвращение в Белый дом Трампа по итогам президентских выборов в ноябре прошлого года серьёзно меняет политический ландшафт внутри США. Но с точки зрения российско-американских отношений, принимая во внимание сформировавшийся двухпартийный русофобский консенсус, в основе которого восприятие России как экзистенциальной угрозы американской гегемонии, ожидать каких-либо кардинальных позитивных подвижек не приходится. Конечно же, мы фиксируем сигналы, поступающие от команды Дональда Трампа, как и противоречивые, зачастую эпатажные заявления нового главы государства. Выделяем при этом смелые по американским меркам обещания реанимировать межгосударственный диалог, который при Джо Байдене фактически был прерван. Посмотрим, что из этого выйдет, однако само по себе стремление наладить прямое общение похвально", — отметил Лавров.По его словам, если получится вернуть российско-американские отношения "хотя бы к подобию нормальности, включая работу послов в Вашингтоне и Москве, такое развитие событий стало бы определенным достижением"."При этом подчеркну, что "обольщаться" новым-старым президентом мы не собираемся, и иллюзий насчет него не питаем. В период его первого срока, вопреки ожиданиям, запущенный Бараком Обамой процесс разрушения двусторонних связей только продолжился, а по масштабам введенных антироссийских санкций Дональд Трамп превзошёл своих предшественников. Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать – значит всё останется как есть", — подытожил Лавров.Слова Трампа о нефти прокомментировал и первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв."Трамп может несколько преувеличивать свои возможности. Да, Дональд дружит с саудитами. Но у них не очень хорошая ситуация с экономикой и бюджетом. Снизить цены на нефть, как хочет Трамп, может быть накладным для них. Если увеличивать добычу в США и за счет этого добиваться снижения цены, то это очень не быстрый процесс. Трамп хочет быть похож на Рейгана. Рейган — очень популярный президент в США. Это его лозунг "мир через силу" взял себе Трамп. Также, как Рейган нанес удар по СССР, снизив цены на нефть, Трамп сейчас хочет снизить цены на нефть и нанести удар по России. Но Трамп — не Рейган. А Россия — не СССР, да и ситуация в мире сейчас другая. У Трампа дальше слов, скорее всего, дело не пойдёт", — указал Царёв.Заявления Трампа прокомментировали и на Украине. При этом там обратили внимание на те из них, в которых обвинялся Владимир Зеленский."Это - оценка не просто Трампа. Это оценка практически всего международного и военного руководства США, эстеблишмента, которая была сформирована не менее трёх лёт назад. С Трампом она просто вышла наружу, потому, что у администрации Байдена была другая цель - купить Украину для войны с Россией. Трамп постоянно использует формулу "война, которая никогда не должна была начаться", — указал бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесён в список экстремистов и террористов).По его словам, "администрация Зеленского сделала все, чтобы война началась"."Она ведёт войну максимально бестолково, расплачиваясь кровью украинцев и будущим Украины за свой идиотизм, ворует на война наши с вами и американские деньги - и они не хотят её заканчивать сейчас - когда всё уже решено и её тупиковость очевидна. Мы пролили кровь, потеряли миллионы людей - убитыми и беженцами, которые не вернутся, развалена экономика, захвачены и сделаны непригодными для жизни огромные территории - и не получим за это ничего", — подчеркнул Арестович.Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил, что Соединённые Штаты послали украинскому руководству сигнал."Наш источник в ОП рассказал, что посольство США в Украине передало Андрею Ермаку документы о коррупционных схемах на закупке вооружения и все транзакции в криптовалютах с Большой стройки. На Банковой считают, что Администрация Трампа начала подготовку к приезду спецпредставителя президента США Кита Келлога, который будет ставить ультиматум Зеленскому, чтобы он публично согласился начать мирные переговоры", — отмечалось в публикации канала от 24 января.Другой популярный в стране телеграм-канале - "ЗеРада" - отметил, что украинское руководство пока не решилось осудить Трампа за такие заявления, чем противоречит сложившейся практике."Заметили, как ОП помалкивает о своём любимом принципе "ни слова об Украине без Украины". Очевидно, что все ждут, когда найдётся первый, кто спросит у Трампа: "А ты не много на себя берёшь?" Ведь "на земле" с его приходом в США пока мало что изменилось. Конечно же на этих перечащих Донни обрушит свои кару и пошлины/санкции. Вот все и предпочитают потерпеть президента США, ссылаясь на его экспрессивность", — указывалось в публикации канала.Сам Зеленский также не отреагировал на критику со стороны Трампа.Уже вечером 24 января президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к переговорам."Что касается вопроса, связанного с переговорами, мы всегда говорили — хочу это подчеркнуть еще раз — мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике", — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Также Путин обратил внимание на то, что на Украине было принято решение о запрете диалога с Россией делает нелегитимными возможные переговоры. Путин подчеркнул, что всерьёз вести переговоры между Москвой и Киевом в условиях "запретительного декрета" Зеленского вряд ли возможно. "Пока этот декрет не отменен, говорить о том, что могут быть начаты и, самое главное, закончены должным образом эти переговоры, достаточно сложно. Какие-то предварительные наметки, конечно, могут быть сделаны, но о серьёзных переговорах в условиях запрета со стороны Украины говорить достаточно сложно", — указал Путин. Он также прокомментировал ситуацию с ценами на нефть."Что характерно для российской и американской экономик? Мы не просто одни из крупнейших производителей энергоресурсов, но мы еще и крупнейшие их потребители. Это значит, что как для нашей, так и для американской экономики, слишком высокие цены – плохо, потому что производить надо внутри страны. Используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны. И слишком низкие цены – тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний", — заявил Путин. При этом президент России отметил, что сомневается, что Трамп "будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике".Об Украине в международном контексте в статье Татьяны Стоянович "Трамп вернулся, что дальше? Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250124/1060535997.html

https://ukraina.ru/20250124/1060526710.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, рональд рейган, владимир зеленский, опек, офис президента, сша, украина, россия