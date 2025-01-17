"Зарекаться нельзя": военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ после Бердина атаковать Брянскую область - 17.01.2025 Украина.ру
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"Зарекаться нельзя": военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ после Бердина атаковать Брянскую область
"Зарекаться нельзя": военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ после Бердина атаковать Брянскую область - 17.01.2025 Украина.ру
"Зарекаться нельзя": военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ после Бердина атаковать Брянскую область
Противник официально заявлял, что целью Курской операции было заставить нас снять свои силы с Донбасса. Но получилось обратное. Они направляли сюда резервы, которые были нужны на Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
2025-01-17T04:30
2025-01-17T04:30
новости
россия
донбасс
брянская область
сергей полетаев
курская область
наступление
всу
вс рф
брянск
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Сейчас можно осторожно предположить, что на Курском направлении в районе Бердина станет тише, чем было в начале года. Это значит, что противник не может вынудить Россию менять свои планы и перебрасывать туда силы с других направлений, сообщил эксперт.Если украинские войска сейчас уйдут из Курской области, это будет очень серьезный медийный провал Киева. В отличие от ВС РФ в основном ВСУ "воюют на медийку". Тогда как Россия может позволить себе "играть в долгую", указал он.Но, по мнению эксперта, "выдыхать" по поводу возможной атаки ВСУ на Брянскую область или на других участках еще рано. Противник показал, что в состоянии подготовить крупную операцию и скрыть ее подготовку, отметил эксперт."Все будет зависеть от того, насколько плотная там с нашей стороны линия фронта. Да, ее укрепили. Для этого даже была создана отдельная группировка "Брянск". Но зарекаться ни от чего нельзя. Ничто так не портит военные планы, как противник. А противник у нас очень серьезный", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донбасс, брянская область, сергей полетаев , курская область, наступление, всу, вс рф, брянск, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Брянская область, Сергей Полетаев , Курская область, наступление, ВСУ, ВС РФ, Брянск, СВО, детали, Спецоперация

"Зарекаться нельзя": военный эксперт объяснил, могут ли ВСУ после Бердина атаковать Брянскую область

04:30 17.01.2025
 
© Фото : пресс-служба ВС Украины/Олег ЧубукВСУ БМП оружие
ВСУ БМП оружие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : пресс-служба ВС Украины/Олег Чубук
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Противник официально заявлял, что целью Курской операции было заставить нас снять свои силы с Донбасса. Но получилось обратное. Они направляли сюда резервы, которые были нужны на Донбассе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев
Сейчас можно осторожно предположить, что на Курском направлении в районе Бердина станет тише, чем было в начале года. Это значит, что противник не может вынудить Россию менять свои планы и перебрасывать туда силы с других направлений, сообщил эксперт.
"Противник официально заявлял, что целью Курской операции было заставить нас снять свои силы с Донбасса. Но получилось обратное. Они направляли сюда резервы, которые были нужны на Донбассе. И в итоге там ускорилось истощение ВСУ и наше продвижение", — подчеркнул Полетаев.
Если украинские войска сейчас уйдут из Курской области, это будет очень серьезный медийный провал Киева. В отличие от ВС РФ в основном ВСУ "воюют на медийку". Тогда как Россия может позволить себе "играть в долгую", указал он.
Но, по мнению эксперта, "выдыхать" по поводу возможной атаки ВСУ на Брянскую область или на других участках еще рано. Противник показал, что в состоянии подготовить крупную операцию и скрыть ее подготовку, отметил эксперт.
"Все будет зависеть от того, насколько плотная там с нашей стороны линия фронта. Да, ее укрепили. Для этого даже была создана отдельная группировка "Брянск". Но зарекаться ни от чего нельзя. Ничто так не портит военные планы, как противник. А противник у нас очень серьезный", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Александра Казакова: Россия гоняет ВСУ силами трех фронтов, чтобы выиграть у США битву за прекращение огня на сайте Украина.ру.
13 января, 12:17
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НовостиРоссияДонбассБрянская областьСергей ПолетаевКурская областьнаступлениеВСУВС РФБрянскСВОдеталиСпецоперация
 
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