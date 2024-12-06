Главное за ночь 6 декабря - 06.12.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 6 декабря
Главное за ночь 6 декабря - 06.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 6 декабря
ВС РФ вплотную подошли к поселку Шевченко. Как сообщили в силовых структурах, поселок является ключевым логистическим хабом врага на Красноармейском... Украина.ру, 06.12.2024
2024-12-06T08:08
2024-12-06T08:08
новости
россия
крым
воронежская область
джон салливан
андрей ермак
дональд трамп
вооруженные силы украины
черноморский флот
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ВС РФ вплотную подошли к поселку Шевченко. Как сообщили в силовых структурах, поселок является ключевым логистическим хабом врага на Красноармейском направлении.За ночь ПВО уничтожила 33 украинских беспилотника: 14 - над Воронежской областью, 11 - над Курской, семь - над Белгородской и один - над Крымом, сообщает Минобороны России. Указывается также, что экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крыму.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- из Курской области группировка войск "Север" сообщает, что идут ожесточенные бои в Суджанском районе. Наши штурмовые подразделения продвинулись в лесопосадках возле н.п. Малая Локня. По району н.п. Мартыновка плотно работает наша артиллерия;- из Харьковской области приходят новости о продвижении ВС России в Волчанске, где не первый месяц идут тяжёлые бои. Занято шесть зданий;- в центральной части Торецка (Дзержинска) ВС России продолжают штурмовые действия;- на Покровском направлении ВС России развивают успех, с каждым днём осложняя положение противника. Наши подразделения проводят атаки в направлении н.п. Шевченко, в районе Пушкино, Старых Тернов и Солнцовки;- на юге Кураховского направления Армия России старается всё-таки закрыть "котёл" вдоль р. Сухие Ялы, атакуя Успеновку. У ВСУ остаётся коридор менее 2 км ширной чтобы вывести войска из Весёлого Гая и Анновки;- на Времевском направлении - бои у Раздольного и Нового Комара, противник контратакует.Трамп объявил, что в его администрации будет "царь" по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты, предложил на должность Дэвида Сакса.Помощник президента США по нацбезопасности Салливан и Ермак обсудили нехватку личного состава ВСУ, сообщило агентство Bloomberg.Подробнее об обещаниях Салливана Ермаку - в материале Салливан пообещал передать Киеву новое вооружение в январе - Guardian на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, крым, воронежская область, джон салливан, андрей ермак, дональд трамп, вооруженные силы украины, черноморский флот
Новости, Россия, Крым, Воронежская область, Джон Салливан, Андрей Ермак, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот

Главное за ночь 6 декабря

08:08 06.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ вплотную подошли к поселку Шевченко. Как сообщили в силовых структурах, поселок является ключевым логистическим хабом врага на Красноармейском направлении.
За ночь ПВО уничтожила 33 украинских беспилотника: 14 - над Воронежской областью, 11 - над Курской, семь - над Белгородской и один - над Крымом, сообщает Минобороны России. Указывается также, что экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крыму.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- из Курской области группировка войск "Север" сообщает, что идут ожесточенные бои в Суджанском районе. Наши штурмовые подразделения продвинулись в лесопосадках возле н.п. Малая Локня. По району н.п. Мартыновка плотно работает наша артиллерия;
- из Харьковской области приходят новости о продвижении ВС России в Волчанске, где не первый месяц идут тяжёлые бои. Занято шесть зданий;
- в центральной части Торецка (Дзержинска) ВС России продолжают штурмовые действия;
- на Покровском направлении ВС России развивают успех, с каждым днём осложняя положение противника. Наши подразделения проводят атаки в направлении н.п. Шевченко, в районе Пушкино, Старых Тернов и Солнцовки;
- на юге Кураховского направления Армия России старается всё-таки закрыть "котёл" вдоль р. Сухие Ялы, атакуя Успеновку. У ВСУ остаётся коридор менее 2 км ширной чтобы вывести войска из Весёлого Гая и Анновки;
- на Времевском направлении - бои у Раздольного и Нового Комара, противник контратакует.
Трамп объявил, что в его администрации будет "царь" по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты, предложил на должность Дэвида Сакса.
Помощник президента США по нацбезопасности Салливан и Ермак обсудили нехватку личного состава ВСУ, сообщило агентство Bloomberg.
Подробнее об обещаниях Салливана Ермаку - в материале Салливан пообещал передать Киеву новое вооружение в январе - Guardian на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКрымВоронежская областьДжон СалливанАндрей ЕрмакДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЧерноморский флот
 
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