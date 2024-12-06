Главное за ночь 6 декабря
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
ВС РФ вплотную подошли к поселку Шевченко. Как сообщили в силовых структурах, поселок является ключевым логистическим хабом врага на Красноармейском направлении.
За ночь ПВО уничтожила 33 украинских беспилотника: 14 - над Воронежской областью, 11 - над Курской, семь - над Белгородской и один - над Крымом, сообщает Минобороны России. Указывается также, что экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крыму.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- из Курской области группировка войск "Север" сообщает, что идут ожесточенные бои в Суджанском районе. Наши штурмовые подразделения продвинулись в лесопосадках возле н.п. Малая Локня. По району н.п. Мартыновка плотно работает наша артиллерия;
- из Харьковской области приходят новости о продвижении ВС России в Волчанске, где не первый месяц идут тяжёлые бои. Занято шесть зданий;
- в центральной части Торецка (Дзержинска) ВС России продолжают штурмовые действия;
- на Покровском направлении ВС России развивают успех, с каждым днём осложняя положение противника. Наши подразделения проводят атаки в направлении н.п. Шевченко, в районе Пушкино, Старых Тернов и Солнцовки;
- на юге Кураховского направления Армия России старается всё-таки закрыть "котёл" вдоль р. Сухие Ялы, атакуя Успеновку. У ВСУ остаётся коридор менее 2 км ширной чтобы вывести войска из Весёлого Гая и Анновки;
- на Времевском направлении - бои у Раздольного и Нового Комара, противник контратакует.
Трамп объявил, что в его администрации будет "царь" по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты, предложил на должность Дэвида Сакса.
Подробнее об обещаниях Салливана Ермаку - в материале Салливан пообещал передать Киеву новое вооружение в январе - Guardian на сайте Украина.ру.