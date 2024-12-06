https://ukraina.ru/20241206/1059458564.html

Главное за ночь 6 декабря

Главное за ночь 6 декабря - 06.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 6 декабря

ВС РФ вплотную подошли к поселку Шевченко. Как сообщили в силовых структурах, поселок является ключевым логистическим хабом врага на Красноармейском... Украина.ру, 06.12.2024

2024-12-06T08:08

2024-12-06T08:08

2024-12-06T08:08

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ВС РФ вплотную подошли к поселку Шевченко. Как сообщили в силовых структурах, поселок является ключевым логистическим хабом врага на Красноармейском направлении.За ночь ПВО уничтожила 33 украинских беспилотника: 14 - над Воронежской областью, 11 - над Курской, семь - над Белгородской и один - над Крымом, сообщает Минобороны России. Указывается также, что экипажами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крыму.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- из Курской области группировка войск "Север" сообщает, что идут ожесточенные бои в Суджанском районе. Наши штурмовые подразделения продвинулись в лесопосадках возле н.п. Малая Локня. По району н.п. Мартыновка плотно работает наша артиллерия;- из Харьковской области приходят новости о продвижении ВС России в Волчанске, где не первый месяц идут тяжёлые бои. Занято шесть зданий;- в центральной части Торецка (Дзержинска) ВС России продолжают штурмовые действия;- на Покровском направлении ВС России развивают успех, с каждым днём осложняя положение противника. Наши подразделения проводят атаки в направлении н.п. Шевченко, в районе Пушкино, Старых Тернов и Солнцовки;- на юге Кураховского направления Армия России старается всё-таки закрыть "котёл" вдоль р. Сухие Ялы, атакуя Успеновку. У ВСУ остаётся коридор менее 2 км ширной чтобы вывести войска из Весёлого Гая и Анновки;- на Времевском направлении - бои у Раздольного и Нового Комара, противник контратакует.Трамп объявил, что в его администрации будет "царь" по вопросам искусственного интеллекта и криптовалюты, предложил на должность Дэвида Сакса.Помощник президента США по нацбезопасности Салливан и Ермак обсудили нехватку личного состава ВСУ, сообщило агентство Bloomberg.Подробнее об обещаниях Салливана Ермаку - в материале Салливан пообещал передать Киеву новое вооружение в январе - Guardian на сайте Украина.ру.

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новости, россия, крым, воронежская область, джон салливан, андрей ермак, дональд трамп, вооруженные силы украины, черноморский флот