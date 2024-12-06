https://ukraina.ru/20241206/1059458257.html
Салливан пообещал передать Киеву новое вооружение в январе - Guardian
Салливан пообещал передать Киеву новое вооружение в январе - Guardian - 06.12.2024 Украина.ру
Салливан пообещал передать Киеву новое вооружение в январе - Guardian
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с руководителем Офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком пообещал предоставить Киеву сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января 2025 года. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на поступивший в её распоряжение брифинг
2024-12-06T07:50
2024-12-06T07:50
2024-12-06T07:50
новости
украина
джейк салливан
киев
сша
владимир зеленский
андрей ермак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103298/16/1032981637_0:104:433:347_1920x0_80_0_0_1ee7206f6b67d339aba75da4043362eb.png
Штаты также обещают поддержать Украину в вопросе живой силы, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории.По данным издания, кредиты для Украины на сумму 20 миллиардов долларов, которые будут обеспечены доходами от российских иммобилизованных суверенных активов, были "уже почти одобрены". Как пишет газета, США связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели, с целью усложнить возможности России продолжать военные действия и якобы усилить позиции Украины за столом переговоров.В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что администрация Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Украине до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году.Подробнее об отношении американцев к накачке Украины оружием - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.
украина
киев
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103298/16/1032981637_0:63:433:387_1920x0_80_0_0_f2a1a294c7c2befcc93b454711a57c42.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, джейк салливан, киев, сша, владимир зеленский, андрей ермак
Новости, Украина, Джейк Салливан, Киев, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Салливан пообещал передать Киеву новое вооружение в январе - Guardian
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с руководителем Офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком пообещал предоставить Киеву сотни тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники к середине января 2025 года. Об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на поступивший в её распоряжение брифинг
Штаты также обещают поддержать Украину в вопросе живой силы, предлагая обучать новых солдат на объектах за пределами украинской территории.
По данным издания, кредиты для Украины на сумму 20 миллиардов долларов, которые будут обеспечены доходами от российских иммобилизованных суверенных активов, были "уже почти одобрены". Как пишет газета, США связывают это с рядом новых санкций, которые будут введены в ближайшие недели, с целью усложнить возможности России
продолжать военные действия и якобы усилить позиции Украины за столом переговоров.
В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
отметила, что администрация Джо Байдена
спешно пытается передать остатки помощи Украине до вступления в должность победившего на выборах президента США Дональда Трампа
, обеспечив продолжение боевых действий в 2025 году.
Подробнее об отношении американцев к накачке Украины оружием - в материале Американцы выступили за сокращение помощи Киеву - опрос на сайте Украина.ру.