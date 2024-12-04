https://ukraina.ru/20241204/1059404575.html

Все ресурсы для атомной бомбы у Украины уже есть: Кнутов о реальных угрозах для России и плаче Зеленского

Все ресурсы для атомной бомбы у Украины уже есть: Кнутов о реальных угрозах для России и плаче Зеленского - 04.12.2024 Украина.ру

Все ресурсы для атомной бомбы у Украины уже есть: Кнутов о реальных угрозах для России и плаче Зеленского

Военный эксперт и военный историк Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о том, как стоит относиться к "плачу Зеленского", где Россия должна усилить оборону и Украина.ру, 04.12.2024

2024-12-04T13:07

2024-12-04T13:07

2024-12-04T13:07

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россия

украина

франция

владимир зеленский

юрий кнутов

нато

ес

украина-нато

новые регионы

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Военный эксперт и военный историк Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о том, как стоит относиться к "плачу Зеленского", где Россия должна усилить оборону и какие потенциальные угрозы наиболее опасны, а также прокомментировал возможные сценарии достижения мира. 00:18 – О западных поставках и плаче Зеленского; 05:43 – О введении войск НАТО на Украину; 08:05 – Как Россия демонстрирует серьёзность своих намерений; 09:23 – О потенциальных целях; 14:25 – О возможных сценариях достижения мира. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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