Все ресурсы для атомной бомбы у Украины уже есть: Кнутов о реальных угрозах для России и плаче Зеленского - 04.12.2024 Украина.ру
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Все ресурсы для атомной бомбы у Украины уже есть: Кнутов о реальных угрозах для России и плаче Зеленского
Все ресурсы для атомной бомбы у Украины уже есть: Кнутов о реальных угрозах для России и плаче Зеленского - 04.12.2024 Украина.ру
Все ресурсы для атомной бомбы у Украины уже есть: Кнутов о реальных угрозах для России и плаче Зеленского
Военный эксперт и военный историк Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о том, как стоит относиться к "плачу Зеленского", где Россия должна усилить оборону и Украина.ру, 04.12.2024
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Военный эксперт и военный историк Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о том, как стоит относиться к "плачу Зеленского", где Россия должна усилить оборону и какие потенциальные угрозы наиболее опасны, а также прокомментировал возможные сценарии достижения мира. 00:18 – О западных поставках и плаче Зеленского; 05:43 – О введении войск НАТО на Украину; 08:05 – Как Россия демонстрирует серьёзность своих намерений; 09:23 – О потенциальных целях; 14:25 – О возможных сценариях достижения мира. Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, россия, украина, франция, владимир зеленский, юрий кнутов, нато, ес, украина-нато, новые регионы, военная помощь, сво, видео
Видео, Россия, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Юрий Кнутов, НАТО, ЕС, Украина-НАТО, Новые регионы, военная помощь, СВО

Все ресурсы для атомной бомбы у Украины уже есть: Кнутов о реальных угрозах для России и плаче Зеленского

13:07 04.12.2024
 
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Военный эксперт и военный историк Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о том, как стоит относиться к "плачу Зеленского", где Россия должна усилить оборону и какие потенциальные угрозы наиболее опасны, а также прокомментировал возможные сценарии достижения мира.
00:18 – О западных поставках и плаче Зеленского;
05:43 – О введении войск НАТО на Украину;
08:05 – Как Россия демонстрирует серьёзность своих намерений;
09:23 – О потенциальных целях;
14:25 – О возможных сценариях достижения мира.
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ВидеоРоссияУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийЮрий КнутовНАТОЕСУкраина-НАТОНовые регионывоенная помощьСВО
 
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