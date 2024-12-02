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Песков высказался о шансах на проведение переговоров по Украине в 2025 году
Песков высказался о шансах на проведение переговоров по Украине в 2025 году - 02.12.2024 Украина.ру
Песков высказался о шансах на проведение переговоров по Украине в 2025 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря прокомментировал журналистам слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о возможных переговорах по Украине в будущем году
2024-12-02T13:29
2024-12-02T13:29
2024-12-02T13:31
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"Судя по той информации, данным статистики, которая происходит, увеличивается количество людей, которые уже не принимают идею такой постоянной войны. И также мы видим, что, конечно, меняется динамика и настроение в странах Европы", - сказал Песков.По его словам, динамика на фронте и процессы на Украине понятны.Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью на сайте "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток.Подробнее о ее словах - в материале "РФ не намерена обсуждать однодневные полумеры": Матвиенко высказалась о переговорах по Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дмитрий песков, валентина матвиенко, россия, владимир зеленский
Новости, Украина, Дмитрий Песков, Валентина Матвиенко, Россия, Владимир Зеленский
Песков высказался о шансах на проведение переговоров по Украине в 2025 году
13:29 02.12.2024 (обновлено: 13:31 02.12.2024)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря прокомментировал журналистам слова спикера Совфеда Валентины Матвиенко о возможных переговорах по Украине в будущем году
"Судя по той информации, данным статистики, которая происходит, увеличивается количество людей, которые уже не принимают идею такой постоянной войны. И также мы видим, что, конечно, меняется динамика и настроение в странах Европы", - сказал Песков.
По его словам, динамика на фронте и процессы на Украине понятны.
"Есть усталость от Зеленского, эта усталость растет", - разъяснил официальный представитель Кремля.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью на сайте "Аргументы и факты" заявила, что оценивает шансы на проведение переговоров по Украине в 2025 году выше, чем отказ от таких попыток.