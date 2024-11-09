https://ukraina.ru/20241109/1058742992.html

Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 09.11.2024 Украина.ру

Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На минувшей неделе всё внимание украинских экспертов и военных было приковано к теме выборов в США, а также их последствий для ситуации на поле боя на Украине. Заявления в СМИ о том, что Трамп может остановить войну за один день, несколько обнадежили одних и встревожили других.

2024-11-09T09:50

2024-11-09T09:50

2024-11-09T09:50

эксклюзив

курская область

дональд трамп

украина

сша

игорь романенко

александр сырский

вооруженные силы украины

генштаб

правый сектор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058247356_0:0:1278:720_1920x0_80_0_0_7ffef60799e600cba8d3b0c2e7e56100.jpg

Киевский профессор журналистики Никита Власенко говорит, что даже перспектива перемирия расхолаживает украинских военных. "Слово "мир" на третьем, а скоро на четвертом году войны, означает нравственный слом в армии. Солдаты будут отказываться идти в бой, когда забрезжит перемирие - как только поднимется робкая надежда на перемирие, остаться в живых, когда впереди безнадега", - рассказывает Власенко. По его словам, безнадега преследует украинских военных, когда над ними постоянно реет миллион дронов, падают КАБы, а противника они не видят до самой смерти.Украинский военнослужащий Евгений Спирин на канале экс-спикера "Правого сектора"* и бывшего нардепа Борислава Березы жалуется, что из-за этой безнадежности в несколько раз возросло количество дезертиров – бежит около половины солдат. В целом же получается, что украинских военных деморализуют, как перспективы перемирия, так и перспективы бесконечной войны.Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко говорит, что из-за коллапса на фронте необходимо дать ВСУ передышку – пообещать россиянам какие-нибудь уступки, чтобы лишь собраться с силами. "Можно обещать на время, чтобы тут нам сделать передышку, перегруппироваться, набраться сил. Можно сказать, что "да", тем более что Запад не даст, я думаю, по факту приглашение [в НАТО]. Поэтому откупиться тем, чего нет на текущий момент, на мой взгляд, это рационально", - предлагает Романенко.Украинский политолог Михаил Чаплыга, анализируя озвученные в западных СМИ планы республиканцев, приходит к выводу, что суть их заключается в том, чтобы уговорить россиян на перемирие и отвод войск от ЛБС, чтобы Украина получила передышку, а США тем временем продолжат поставки вооружений.О качестве нынешних вооружений ВСУ в пятницу 8 ноября разоткровенничался "Украинской правде" украинский военнослужащий Тарас Шандура с позывным "Аякс". "Мы держимся не благодаря "Леопардам", "Хаймарсам" или "Абрамсам". Эта техника есть, она хорошо делает свое дело, но ее мало. Мы держимся благодаря дешевым решениям. "Мавик" и FPV [дроны] – квинтэссенция этой войны. Не надо иллюзий, мы воюем говном и палками", - рассказывает военнослужащий.Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев упрекает украинскую власть, что его, дескать, обманули, обещая, что наступательный потенциал россиян вот-вот иссякнет. "Руководитель украинской военной разведки генерал Буданов в начале августа утверждал, что до 7 октября у врага будет исчерпан наступательный потенциал. Октябрь прошёл – наступательный потенциал российской армии не исчерпан. Даже интенсивность и масштаб боестолкновений увеличился", - недоумевает бывший спикер украинского генштаба.Впрочем, украинцам с весны 2022 года постоянно рассказывали, что у россиян вот-вот закончатся ракеты, вот-вот закончатся самолеты и боеприпасы, а они не заканчивались.Сразу же после оглашения победы Трампа зашевелилось и украинское военное командование, предчувствуя политические изменения. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что задачи в Курской области якобы выполнены, но нардеп Марьяна Безуглая посчитала это подготовкой к выводу украинских военных. "Сырский сделал подвод к выводу войск из Курщины. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской области было "обменено" россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло. Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там?", - спрашивает скандальная нардеп, которая уже давно и постоянно нападает на военное командование Украины.Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что Офис президента хочет слить захваченные курские территории как "жест доброй воли" к началу переговоров, так как они понимают, что скоро их потеряют и необходимо сделать так, чтобы ВСУ оттуда не выбили, а они якобы сами ушли.Украинский военный эксперт Олег Стариков говорит, что ВС РФ сейчас нацелились на Покровск, после чего придет черед Славянска и Краматорска в следующем году. Telegram-канал "Рубикон", пишет, что к тяжелой битве за Покровск готовятся обе стороны, а исход этой битвы может изменить сам ход войны. "Если российская армия не сумеет взять Покровск, то это может вновь перевести войну в затяжную и во многом тупиковую стадию "позиционки". И, напротив, потеря под Покровском последних боеспособных резервов ВСУ способна обвалить фронт, при этом уже по всей ЛБС, и не обязательно, что Днепр в качестве преграды станет при таких раскладах следующим водоразделом", - пишет "Рубикон".Однако брать Покровско-Мирноградскую агломерацию – задача не из легких, признают авторы канала, в силу ее размеров. Лобовой штурм превратится в длительную мясорубку, а обход по флангам растянет фронт на 50 километров, что в два разе больше, чем было в битве за Бахмут. "Рубикон" сообщает также, что ВСУ прямо сейчас стягивают под Покровск значительные резервы, что свидетельствует о том, что за город будет бойня.Для борьбы с ФАБами, которые слишком докучают ВСУ, системы ПВО, вероятно, будут подводить к самой линии фронта, где они тоже могут стать легкой целью. Авторы утверждают, что в битве за Покровск со стороны ВСУ напрашивается фланговый удар с севера на Гродовку, а то и на Очеретино, но это лишь в том случае если у ВСУ имеется 5 боеспособных бригад. А наиболее боеспособные бригады, пишет "Рубикон", сейчас находятся в Курской области. Возможно, в связи подготовкой к боям за Покровск Сырский и говорит о выходе из Курской области.О том Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов - в статье на сайте Украина.ру* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20241108/1058722525.html

курская область

украина

сша

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, курская область, дональд трамп, украина, сша, игорь романенко, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб, правый сектор, сво, покровск/красноармейск