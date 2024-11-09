Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 09.11.2024 Украина.ру
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Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте - 09.11.2024 Украина.ру
Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
На минувшей неделе всё внимание украинских экспертов и военных было приковано к теме выборов в США, а также их последствий для ситуации на поле боя на Украине. Заявления в СМИ о том, что Трамп может остановить войну за один день, несколько обнадежили одних и встревожили других.
2024-11-09T09:50
2024-11-09T09:50
эксклюзив
курская область
дональд трамп
украина
сша
игорь романенко
александр сырский
вооруженные силы украины
генштаб
правый сектор
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Киевский профессор журналистики Никита Власенко говорит, что даже перспектива перемирия расхолаживает украинских военных. "Слово "мир" на третьем, а скоро на четвертом году войны, означает нравственный слом в армии. Солдаты будут отказываться идти в бой, когда забрезжит перемирие - как только поднимется робкая надежда на перемирие, остаться в живых, когда впереди безнадега", - рассказывает Власенко. По его словам, безнадега преследует украинских военных, когда над ними постоянно реет миллион дронов, падают КАБы, а противника они не видят до самой смерти.Украинский военнослужащий Евгений Спирин на канале экс-спикера "Правого сектора"* и бывшего нардепа Борислава Березы жалуется, что из-за этой безнадежности в несколько раз возросло количество дезертиров – бежит около половины солдат. В целом же получается, что украинских военных деморализуют, как перспективы перемирия, так и перспективы бесконечной войны.Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко говорит, что из-за коллапса на фронте необходимо дать ВСУ передышку – пообещать россиянам какие-нибудь уступки, чтобы лишь собраться с силами. "Можно обещать на время, чтобы тут нам сделать передышку, перегруппироваться, набраться сил. Можно сказать, что "да", тем более что Запад не даст, я думаю, по факту приглашение [в НАТО]. Поэтому откупиться тем, чего нет на текущий момент, на мой взгляд, это рационально", - предлагает Романенко.Украинский политолог Михаил Чаплыга, анализируя озвученные в западных СМИ планы республиканцев, приходит к выводу, что суть их заключается в том, чтобы уговорить россиян на перемирие и отвод войск от ЛБС, чтобы Украина получила передышку, а США тем временем продолжат поставки вооружений.О качестве нынешних вооружений ВСУ в пятницу 8 ноября разоткровенничался "Украинской правде" украинский военнослужащий Тарас Шандура с позывным "Аякс". "Мы держимся не благодаря "Леопардам", "Хаймарсам" или "Абрамсам". Эта техника есть, она хорошо делает свое дело, но ее мало. Мы держимся благодаря дешевым решениям. "Мавик" и FPV [дроны] – квинтэссенция этой войны. Не надо иллюзий, мы воюем говном и палками", - рассказывает военнослужащий.Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев упрекает украинскую власть, что его, дескать, обманули, обещая, что наступательный потенциал россиян вот-вот иссякнет. "Руководитель украинской военной разведки генерал Буданов в начале августа утверждал, что до 7 октября у врага будет исчерпан наступательный потенциал. Октябрь прошёл – наступательный потенциал российской армии не исчерпан. Даже интенсивность и масштаб боестолкновений увеличился", - недоумевает бывший спикер украинского генштаба.Впрочем, украинцам с весны 2022 года постоянно рассказывали, что у россиян вот-вот закончатся ракеты, вот-вот закончатся самолеты и боеприпасы, а они не заканчивались.Сразу же после оглашения победы Трампа зашевелилось и украинское военное командование, предчувствуя политические изменения. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что задачи в Курской области якобы выполнены, но нардеп Марьяна Безуглая посчитала это подготовкой к выводу украинских военных. "Сырский сделал подвод к выводу войск из Курщины. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской области было "обменено" россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло. Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там?", - спрашивает скандальная нардеп, которая уже давно и постоянно нападает на военное командование Украины.Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что Офис президента хочет слить захваченные курские территории как "жест доброй воли" к началу переговоров, так как они понимают, что скоро их потеряют и необходимо сделать так, чтобы ВСУ оттуда не выбили, а они якобы сами ушли.Украинский военный эксперт Олег Стариков говорит, что ВС РФ сейчас нацелились на Покровск, после чего придет черед Славянска и Краматорска в следующем году. Telegram-канал "Рубикон", пишет, что к тяжелой битве за Покровск готовятся обе стороны, а исход этой битвы может изменить сам ход войны. "Если российская армия не сумеет взять Покровск, то это может вновь перевести войну в затяжную и во многом тупиковую стадию "позиционки". И, напротив, потеря под Покровском последних боеспособных резервов ВСУ способна обвалить фронт, при этом уже по всей ЛБС, и не обязательно, что Днепр в качестве преграды станет при таких раскладах следующим водоразделом", - пишет "Рубикон".Однако брать Покровско-Мирноградскую агломерацию – задача не из легких, признают авторы канала, в силу ее размеров. Лобовой штурм превратится в длительную мясорубку, а обход по флангам растянет фронт на 50 километров, что в два разе больше, чем было в битве за Бахмут. "Рубикон" сообщает также, что ВСУ прямо сейчас стягивают под Покровск значительные резервы, что свидетельствует о том, что за город будет бойня.Для борьбы с ФАБами, которые слишком докучают ВСУ, системы ПВО, вероятно, будут подводить к самой линии фронта, где они тоже могут стать легкой целью. Авторы утверждают, что в битве за Покровск со стороны ВСУ напрашивается фланговый удар с севера на Гродовку, а то и на Очеретино, но это лишь в том случае если у ВСУ имеется 5 боеспособных бригад. А наиболее боеспособные бригады, пишет "Рубикон", сейчас находятся в Курской области. Возможно, в связи подготовкой к боям за Покровск Сырский и говорит о выходе из Курской области.О том Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов - в статье на сайте Украина.ру* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20241108/1058722525.html
курская область
украина
сша
покровск/красноармейск
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Дмитрий Ковалевич
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, курская область, дональд трамп, украина, сша, игорь романенко, александр сырский, вооруженные силы украины, генштаб, правый сектор, сво, покровск/красноармейск
Эксклюзив, Курская область, Дональд Трамп, Украина, США, Игорь Романенко, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Правый сектор, СВО, Покровск/Красноармейск

Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте

09:50 09.11.2024
 
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© 38-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На минувшей неделе всё внимание украинских экспертов и военных было приковано к теме выборов в США, а также их последствий для ситуации на поле боя на Украине. Заявления в СМИ о том, что Трамп может остановить войну за один день, несколько обнадежили одних и встревожили других.
Киевский профессор журналистики Никита Власенко говорит, что даже перспектива перемирия расхолаживает украинских военных. "Слово "мир" на третьем, а скоро на четвертом году войны, означает нравственный слом в армии. Солдаты будут отказываться идти в бой, когда забрезжит перемирие - как только поднимется робкая надежда на перемирие, остаться в живых, когда впереди безнадега", - рассказывает Власенко. По его словам, безнадега преследует украинских военных, когда над ними постоянно реет миллион дронов, падают КАБы, а противника они не видят до самой смерти.
Украинский военнослужащий Евгений Спирин на канале экс-спикера "Правого сектора"* и бывшего нардепа Борислава Березы жалуется, что из-за этой безнадежности в несколько раз возросло количество дезертиров – бежит около половины солдат.
"Все об этом говорят – и журналисты, и бывшие военные, и нынешние, что если год назад, условно, было три случая на тридцать, то сейчас это пятнадцать случаев на тридцать", - говорит украинский военный. Бегут, по его мнению, также и потому что нет никаких сроков демобилизации, а конца краю своим лишениям они не видят.
В целом же получается, что украинских военных деморализуют, как перспективы перемирия, так и перспективы бесконечной войны.
Бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко говорит, что из-за коллапса на фронте необходимо дать ВСУ передышку – пообещать россиянам какие-нибудь уступки, чтобы лишь собраться с силами. "Можно обещать на время, чтобы тут нам сделать передышку, перегруппироваться, набраться сил. Можно сказать, что "да", тем более что Запад не даст, я думаю, по факту приглашение [в НАТО]. Поэтому откупиться тем, чего нет на текущий момент, на мой взгляд, это рационально", - предлагает Романенко.
Коллаж: Зеленский и Ермак - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Вчера, 14:03
Закат двойной звезды "Зеленский — Ермак" и выборы в США Основное событие этой недели — конечно, выборы президента США
Украинский политолог Михаил Чаплыга, анализируя озвученные в западных СМИ планы республиканцев, приходит к выводу, что суть их заключается в том, чтобы уговорить россиян на перемирие и отвод войск от ЛБС, чтобы Украина получила передышку, а США тем временем продолжат поставки вооружений.
О качестве нынешних вооружений ВСУ в пятницу 8 ноября разоткровенничался "Украинской правде" украинский военнослужащий Тарас Шандура с позывным "Аякс". "Мы держимся не благодаря "Леопардам", "Хаймарсам" или "Абрамсам". Эта техника есть, она хорошо делает свое дело, но ее мало. Мы держимся благодаря дешевым решениям. "Мавик" и FPV [дроны] – квинтэссенция этой войны. Не надо иллюзий, мы воюем говном и палками", - рассказывает военнослужащий.
Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев упрекает украинскую власть, что его, дескать, обманули, обещая, что наступательный потенциал россиян вот-вот иссякнет. "Руководитель украинской военной разведки генерал Буданов в начале августа утверждал, что до 7 октября у врага будет исчерпан наступательный потенциал. Октябрь прошёл – наступательный потенциал российской армии не исчерпан. Даже интенсивность и масштаб боестолкновений увеличился", - недоумевает бывший спикер украинского генштаба.
Впрочем, украинцам с весны 2022 года постоянно рассказывали, что у россиян вот-вот закончатся ракеты, вот-вот закончатся самолеты и боеприпасы, а они не заканчивались.
Сразу же после оглашения победы Трампа зашевелилось и украинское военное командование, предчувствуя политические изменения. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что задачи в Курской области якобы выполнены, но нардеп Марьяна Безуглая посчитала это подготовкой к выводу украинских военных.
"Сырский сделал подвод к выводу войск из Курщины. Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской области было "обменено" россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло. Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там?", - спрашивает скандальная нардеп, которая уже давно и постоянно нападает на военное командование Украины.
Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что Офис президента хочет слить захваченные курские территории как "жест доброй воли" к началу переговоров, так как они понимают, что скоро их потеряют и необходимо сделать так, чтобы ВСУ оттуда не выбили, а они якобы сами ушли.
Украинский военный эксперт Олег Стариков говорит, что ВС РФ сейчас нацелились на Покровск, после чего придет черед Славянска и Краматорска в следующем году. Telegram-канал "Рубикон", пишет, что к тяжелой битве за Покровск готовятся обе стороны, а исход этой битвы может изменить сам ход войны. "Если российская армия не сумеет взять Покровск, то это может вновь перевести войну в затяжную и во многом тупиковую стадию "позиционки". И, напротив, потеря под Покровском последних боеспособных резервов ВСУ способна обвалить фронт, при этом уже по всей ЛБС, и не обязательно, что Днепр в качестве преграды станет при таких раскладах следующим водоразделом", - пишет "Рубикон".
Однако брать Покровско-Мирноградскую агломерацию – задача не из легких, признают авторы канала, в силу ее размеров. Лобовой штурм превратится в длительную мясорубку, а обход по флангам растянет фронт на 50 километров, что в два разе больше, чем было в битве за Бахмут. "Рубикон" сообщает также, что ВСУ прямо сейчас стягивают под Покровск значительные резервы, что свидетельствует о том, что за город будет бойня.
Для борьбы с ФАБами, которые слишком докучают ВСУ, системы ПВО, вероятно, будут подводить к самой линии фронта, где они тоже могут стать легкой целью. Авторы утверждают, что в битве за Покровск со стороны ВСУ напрашивается фланговый удар с севера на Гродовку, а то и на Очеретино, но это лишь в том случае если у ВСУ имеется 5 боеспособных бригад. А наиболее боеспособные бригады, пишет "Рубикон", сейчас находятся в Курской области. Возможно, в связи подготовкой к боям за Покровск Сырский и говорит о выходе из Курской области.
О том Почему ВСУ и Зеленского уже не спасут ни поставки Запада, ни 100 тысяч резервистов – Анпилогов - в статье на сайте Украина.ру
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивКурская областьДональд ТрампУкраинаСШАИгорь РоманенкоАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныГенштабПравый секторСВОПокровск/Красноармейск
 
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Заголовок открываемого материала
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10:00The Guardian: в администрации Зеленского попросили британского премьера не приезжать к ним как турист
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09:50Подготовка к выходу из Курской области и битве за Покровск. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
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