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"Нестор-украинец": откуда и куда вырос день украинской письменности и языка

"Нестор-украинец": откуда и куда вырос день украинской письменности и языка - 09.11.2024 Украина.ру

"Нестор-украинец": откуда и куда вырос день украинской письменности и языка

9 ноября 1997 года на Украине появился День украинской письменности и языка. Поскольку на самом деле речь шла о борьбе с русским языком, то назначили праздник на день памяти русского летописца – Нестора

2024-11-09T07:59

2024-11-09T07:59

2024-11-09T07:59

история

история

1990-е

леонид кучма

украинизация

украинский язык

украина

усср

ссср

леонид кравчук

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Несмотря на все усилия республиканской коммунистической номенклатуры, Украинская советская социалистическая республика к концу своего существования была, по разным оценкам, на 70-80% русскоязычной. Значительную роль в этом сыграл принятый в 1959 году по команде из Москвы закон "Об укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы образования в Украинской ССР".Статья 9 закона гласила: "Обучение в школах Украинской СCP осуществляется на родном языке учащихся. В школу с каким языком обучения отдавать своих детей, решают родители. Изучение одного из языков народов СССР, на котором не проводится преподавание в данной школе, осуществляется по желанию родителей и учащихся при наличии соответствующих контингентов".В ответ ЦК Компартии Украины обязал Совет министров УСС обеспечить "необходимые условия для изучения украинского языка в школах с русским или другим языком обучения, всеми учениками, родители которых и сами ученики выбрали этот язык для изучения".Однако в практически полностью русскоязычных областях типа Крымской, Луганской, Донецкой, Одесской родители с радостью пользовались появившимся, наконец, правом выбора для своих детей школ с действительно родным языком обучения. Потому неудивительно, что сначала на Юго-Востоке Украины и в Киеве, а потом и в других регионах республики число школ с украинским языком обучения резко уменьшилось.В годы правления первого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста (1964-73) киевская номенклатура пыталась искусственно сдерживать эту волну "русификации снизу". Это даже приводило к письмам в редакцию "Правды" о многочисленных случаях "отказа в удовлетворении законных требований родителей, не желающих, чтобы их дети изучали украинский язык". Естественно, что за этими письмами тоже стояла номенклатура, но уже местная – просто говорящая по-русски и ориентирующаяся напрямую на Москву.Стоит отметить, что принятая 20 апреля 1978 года Конституция УССР вопросы языка описывала достаточно скупо.Так, статья 32 Конституции гласила, что граждане УССР равны перед законом независимо, в частности, от их языка. Статья 34 гарантировала гражданам республики разных рас и национальностей равные права, что обеспечивалось, в том числе, возможностью использования родного языка и языков других народов СССР. Статья 43 гарантировала право на образование, опять же, на родном языке.Украинский язык в Конституции УССР прямо упоминался два раза.Первый – вместе с русским, в статье 103, которая гласила: "Законы УССР, постановления и другие акты Верховного Совета УССР публикуются на украинском и русском языках за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета УССР".Второй раз – в статье 157-й, определявшей, что судопроизводство в УССР осуществляется на украинском языке или языке большинства населения данной местности. При этом лицам, участвующим в деле и не владеющих языком, которым осуществляется судопроизводство, обеспечивалось право полного ознакомления с материалами дела, участия в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке.27 октября 1989 года Верховный Совет УССР внёс первые изменения в Конституцию этой союзной республики, и в ней впервые появилось понятие "государственного языка". Статья 73-я, которая ранее была посвящена вопросам участия УССР в делах союзного уровня и осуществления республиканскими властями части полномочий СССР на территории УССР, стала "языковой". Вот её полный текст:"Государственным языком Украинской Советской Социалистической Республики является украинский язык.Украинская ССР обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех областях общественной жизни.Украинская ССР обеспечивает свободное использование русского языка как языка межнационального общения народов Союза ССР.В работе государственных, партийных, общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, расположенных в местах проживания большинства граждан других национальностей, наряду с государственным языком могут использоваться и другие национальные языки.Украинская ССР проявляет государственную заботу о свободном развитии и употреблении всех национальных языков, которыми пользуется население республики.Порядок применения украинского и других языков УССР определяется законом".Эти же положения развивал принятый на следующий день закон "О языках в Украинской СССР". Там за русским также был прямо закреплён статус языка межнационального общения – а вот из Конституции уже независимой Украины этот статус исчез уже 19 июня 1992 года. Тогда по предложение первого президента Украины Леонида Кравчука часть третья статьи 73 была просто исключена – хотя "Союза ССР" там можно было просто поменять на "Украины".Таким образом, язык, которым на тот момент пользовалось более двух третей граждан Украины, был низведён до уровня одного из множества национальных языков.А завершил процесс второй президент страны, Леонид Кучма, в 1996 году продавивший новую Конституцию Украины, в которой русский язык был назван одним из языков национальных меньшинств. Его упоминание в качестве языка межнационального общения народов Украины осталось в законе о языках, но превратилось в пустую формальность.Именно принятие нового Основного Закона Украины можно считать началом ускоренной и в значительной мере насильственной украинизации большинства населения страны.Примечательно, что этот процесс сопровождался культурной апроприацией всего русского, в той или иной мере связанного с территорией, которая досталась Украине от УССР.Доходило и до прямых фальсификаций, когда в украинском переводе гоголевского "Тараса Бульбы" вдруг появляется "славная Украина" вместо оригинальной "Русской земли", но обычно украинизаторы действовали тоньше.Классическим примером этого является провозглашение преподобного Нестора Летописца "родоначальником украинской письменности и языка". Их совершенно не волнует тот факт, что в первых словах "Повести временных лет" (1113 год) дважды упомянута Русская земля."Повесть временных лет с Богом начинаем. Отче благослови. Повесть временных лет Нестора, черноризца Феодосия Печерского монастыря, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве начал первый княжить и откуда Русская земля стала есть" – сказано в одном из двух сохранившихся списков летописи, Ипатьевском. Естественно, нет там никакой "Украины" – даже в понимании топонима, как в Киевской летописи за 1187-1189 годы.Но это не помешало Михаилу Драгоманову в докладе на литературном конгрессе в Париже в 1878 году заявить: "Что касается Летописи Нестора, Слова о походе Игоря и т.д., то эти произведения были непосредственными плодами местной жизни древней Украины. Эти произведения основали украинскую литературу".Эту идею развила историк Наталья Полонская-Василенко, начинавшая ещё в Советском Союзе, а затем ушедшая в эмиграцию с отступающими немцами, писала, что "в "Повести" Нестор связывает историю Украины с историей мира… Идею единства и политической независимости Украинского государства провозгласил Нестор в те времена, когда уже шел быстрыми темпами процесс распределения тогдашнего государства на отдельные земли".В общем, понятно, откуда Владимир Зеленский черпает вдохновение для своих речей о том, что Владимир Креститель принял решение вступить в Евросоюз…Ещё один киевский учёный, филолог Василий Яременко, больше известный своими антисемитскими книгами, и вовсе считает, что в "Повести временных лет" вообще "нет ни одного русского слова"."Нестор Летописец – украинец. И в быту пользовался украинским языком. "Повесть" это не просто памятка нашей письменности. Она является букварём нашего национального сознания" – заявил он.6 ноября 1997 года Кучма, "в поддержку инициативы общественных организаций и учитывая важную роль украинского языка в консолидации украинского общества", установил День украинской письменности и языка. Отмечать его стали 9 ноября, когда Русская православная церковь поминает преподобного Нестора Летописца.Поначалу этот день отмечали ни шатко ни валко, но потом к делу присоединился Фонд имени Петра Яцыка, канадского миллионера родом из Галичины.С 1999 года именно 9 ноября стартовал "Международный конкурс знатоков украинского языка имени Петра Яцыка", который проходил в четыре этапа по всей Украине. Со временем основные затраты на его проведение легли не только на плечи, но и на бюджет Министерства просвещения, а в 2006 году Фонд Яцыка и вовсе отказался поддерживать своё детище. Дочь миллионера Надежда Яцык тогда заявила, что "не может украинская диаспора спасти украинский язык на Украине", это обязанность правительства Украины.Когда же в 2010 году министр просвещения Дмитрий Табачник объявил об отказе его ведомства финансировать частную инициативу, то "языковые активисты" устроили протест возле администрации президента. Они выступали также против проекта нового закона "О языках", который имплементировал нормы Европейской языковой хартии и давал реальное право использовать русский и другие языки национальных меньшинств в образовании, публичной администрации и т.д.Нестора Летописца, который, кроме родного русского, владел также несколькими иностранными языками, и свободно читал на греческом Святое Писание и Византийские хроники, подобные выкрики в его родном Киеве явно ужаснули бы.

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история, 1990-е, леонид кучма, украинизация, украинский язык, украина, усср, ссср, леонид кравчук, кпу