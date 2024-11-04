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Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву
Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву - 04.11.2024 Украина.ру
Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву
Пока Россия будет придерживаться концепции ответно-встречного удара. Но грань того, на что Москва готова ответить ядерным ударом может время от времени меняться
2024-11-04T05:05
2024-11-04T05:05
2024-11-04T05:05
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия будет вносить в ядерную доктрину положение об упреждающем или превентивном ударе, эксперт дал понять, что вряд ли в доктрине появятся такие формулировки.Он добавил, если Россия, например, увидит массированное развертывание американских ракет средней дальности и их союзников в непосредственной близости своих границ, в доктрине могут появиться более жесткие условия об упреждающем ударе."Пока же мы будем придерживаться концепции ответно-встречного удара", — считает Стефанович.Эксперт также упомянул, что если выборов в США опять начнутся рассуждения по поводу "разрешения Украине ракетных ударов по России", то Москва будет "махать ядерной дубинкой"."Президент четко сказал, что наши ядерные сигналы касаются в том числе этого сюжета. Если опять начнется этот балаган, то какие-то меры мы примем", — заключил Стефанович.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько высказал свою точку зрения по поводу возможного сценария с использованием ядерного потенциала России.“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.Подробнее об этом — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с СШАПолный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
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новости, россия, москва, сша, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, детали
Новости, Россия, Москва, США, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, детали
Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву
Пока Россия будет придерживаться концепции ответно-встречного удара. Но грань того, на что Москва готова ответить ядерным ударом может время от времени меняться
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.
Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия будет вносить в ядерную доктрину положение об упреждающем или превентивном ударе, эксперт дал понять, что вряд ли в доктрине появятся такие формулировки.
"Всю свою постсоветскую историю Россия оставляла за собой право первого ядерного удара в ответ на что-то. Этот перечень постоянно менялся в сторону повышения или понижения порога, с учетом адаптации к внешним раздражителям и состояния вооруженных сил. Но этот сценарий всегда был", — напомнил Стефанович.
Он добавил, если Россия, например, увидит массированное развертывание американских ракет средней дальности и их союзников в непосредственной близости своих границ, в доктрине могут появиться более жесткие условия об упреждающем ударе.
"Пока же мы будем придерживаться концепции ответно-встречного удара", — считает Стефанович.
Эксперт также упомянул, что если выборов в США
опять начнутся рассуждения по поводу "разрешения Украине
ракетных ударов по России", то Москва будет "махать ядерной дубинкой".
"Президент четко сказал, что наши ядерные сигналы касаются в том числе этого сюжета. Если опять начнется этот балаган, то какие-то меры мы примем", — заключил Стефанович.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько высказал свою точку зрения по поводу возможного сценария с использованием ядерного потенциала России.
“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.