https://ukraina.ru/20241104/1058594874.html

Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву

Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву - 04.11.2024 Украина.ру

Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву

Пока Россия будет придерживаться концепции ответно-встречного удара. Но грань того, на что Москва готова ответить ядерным ударом может время от времени меняться

2024-11-04T05:05

2024-11-04T05:05

2024-11-04T05:05

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия будет вносить в ядерную доктрину положение об упреждающем или превентивном ударе, эксперт дал понять, что вряд ли в доктрине появятся такие формулировки.Он добавил, если Россия, например, увидит массированное развертывание американских ракет средней дальности и их союзников в непосредственной близости своих границ, в доктрине могут появиться более жесткие условия об упреждающем ударе."Пока же мы будем придерживаться концепции ответно-встречного удара", — считает Стефанович.Эксперт также упомянул, что если выборов в США опять начнутся рассуждения по поводу "разрешения Украине ракетных ударов по России", то Москва будет "махать ядерной дубинкой"."Президент четко сказал, что наши ядерные сигналы касаются в том числе этого сюжета. Если опять начнется этот балаган, то какие-то меры мы примем", — заключил Стефанович.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько высказал свою точку зрения по поводу возможного сценария с использованием ядерного потенциала России.“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.Подробнее об этом — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с СШАПолный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса

https://ukraina.ru/20241102/1058586274.html

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новости, россия, москва, сша, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, детали