Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву - 04.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241104/1058594874.html
Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву
Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву - 04.11.2024 Украина.ру
Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву
Пока Россия будет придерживаться концепции ответно-встречного удара. Но грань того, на что Москва готова ответить ядерным ударом может время от времени меняться
2024-11-04T05:05
2024-11-04T05:05
новости
россия
москва
сша
ядерное оружие
ядерная война
ядерная безопасность
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103185/76/1031857692_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_f922bb5b9e683d1bd6ac46f4f50ca7ce.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия будет вносить в ядерную доктрину положение об упреждающем или превентивном ударе, эксперт дал понять, что вряд ли в доктрине появятся такие формулировки.Он добавил, если Россия, например, увидит массированное развертывание американских ракет средней дальности и их союзников в непосредственной близости своих границ, в доктрине могут появиться более жесткие условия об упреждающем ударе."Пока же мы будем придерживаться концепции ответно-встречного удара", — считает Стефанович.Эксперт также упомянул, что если выборов в США опять начнутся рассуждения по поводу "разрешения Украине ракетных ударов по России", то Москва будет "махать ядерной дубинкой"."Президент четко сказал, что наши ядерные сигналы касаются в том числе этого сюжета. Если опять начнется этот балаган, то какие-то меры мы примем", — заключил Стефанович.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько высказал свою точку зрения по поводу возможного сценария с использованием ядерного потенциала России.“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.Подробнее об этом — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с СШАПолный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
https://ukraina.ru/20241102/1058586274.html
россия
москва
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103185/76/1031857692_5:0:1280:956_1920x0_80_0_0_ec04def5cf3911c45c8166ee7085a595.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, сша, ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, детали
Новости, Россия, Москва, США, Ядерное оружие, ядерная война, ядерная безопасность, детали

Россия всегда оставляла право первого ядерного удара. Эксперт рассказал, что может спровоцировать Москву

05:05 04.11.2024
 
© Фото : Public domainЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Фото : Public domain
Читать в
Пока Россия будет придерживаться концепции ответно-встречного удара. Но грань того, на что Москва готова ответить ядерным ударом может время от времени меняться
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.
Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия будет вносить в ядерную доктрину положение об упреждающем или превентивном ударе, эксперт дал понять, что вряд ли в доктрине появятся такие формулировки.
"Всю свою постсоветскую историю Россия оставляла за собой право первого ядерного удара в ответ на что-то. Этот перечень постоянно менялся в сторону повышения или понижения порога, с учетом адаптации к внешним раздражителям и состояния вооруженных сил. Но этот сценарий всегда был", — напомнил Стефанович.
Он добавил, если Россия, например, увидит массированное развертывание американских ракет средней дальности и их союзников в непосредственной близости своих границ, в доктрине могут появиться более жесткие условия об упреждающем ударе.
"Пока же мы будем придерживаться концепции ответно-встречного удара", — считает Стефанович.
Эксперт также упомянул, что если выборов в США опять начнутся рассуждения по поводу "разрешения Украине ракетных ударов по России", то Москва будет "махать ядерной дубинкой".
"Президент четко сказал, что наши ядерные сигналы касаются в том числе этого сюжета. Если опять начнется этот балаган, то какие-то меры мы примем", — заключил Стефанович.
2 ноября, 12:46
ВВС США развернут оперативную группу бомбардировщиков в Европе "в ближайшие дни"В начале ноября военная авиация США приступит к очередному размещению своей бомбардировочной авиации в Европе. Об этом сообщает командование американской авиации на авиабазе "Рамштайн" в Германии
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько высказал свою точку зрения по поводу возможного сценария с использованием ядерного потенциала России.
“Грань ядерной войны? Для этого нужны большие усилия с обеих сторон. Мы не хотим взаимного ядерного уничтожения, но мы и сдаваться не хотим. А для Запада опасность получить ответный удар остается решаемой. Пока у России будет ядерный потенциал, этот сценарий маловероятен”, — поделился рассуждениями Безпалько.
Подробнее об этом — Богдан Безпалько: Для России не фатальны ни французы подо Львовом, ни грань ядерной войны с США
Полный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
 
НовостиРоссияМоскваСШАЯдерное оружиеядерная войнаядерная безопасностьдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:40Насонов: Когда-то Украина обгоняла Россию по дронам, но теперь доминирующая позиция изменилась
07:30Эксперт: Казахстану, как партнеру БРИКС, стоит перестать оглядываться по сторонам
07:25"Грузинская мечта" отправит Зурабишвили домой, пока оппозиционная партия будет оправдываться
07:22Терпеть эту власть осталось совсем немного. Украинские эксперты о недалёком будущем
07:20Соглашение между США и Украиной не будет действительно, так как Трамп может все изменить — Трэпп
07:14Народное единство - не фантастика. Как Россия через свои стандарты объединяет русских и украинцев
07:10Начало конца для Южной Кореи: если она решится поставлять технику на Украину, то будет уничтожена первой
07:00Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России
07:00Военный эксперт: Взятие Селидово практически не оставило шансов ВСУ на оборону в Донбассе
06:55Ищенко: Дружбы между государствами не бывает, поэтому между Россией и Грузией будут другие отношения
06:50Афанасов: Румыния задается вопросом, кто сможет ее защитить, если не НАТО
06:40Экономист рассказал, какой финансовый скачок ждет стран — участниц БРИКС
06:30Южная Корея хорошо зарабатывала на крови россиян, но теперь у КНДР развязаны руки — Кочетков
06:20Выдрин: Конституцию отвергли — войну получили, а “Вовина тысяча” уже не спасет
06:15Сен: Украинский конфликт — война дружной семьи, в которую вбили клин иные силы
06:10Украинские СМИ наврали про место прилета по Харькову — Алехин
06:00Ищенко: “Не рабы”, как козырной туз — бьет все, но и его можно обыграть, зная историю Украины
05:50Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину
05:40Тайна БРИКС: Акун рассказал, почему государства отказываются от западных объединений
05:35Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады
Лента новостейМолния