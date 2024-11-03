https://ukraina.ru/20241103/1058594268.html

Эксперт: Проблема России — не ядерный потенциал Британии и Франции, а общее противостояние Запада

Эксперт: Проблема России — не ядерный потенциал Британии и Франции, а общее противостояние Запада - 03.11.2024 Украина.ру

Эксперт: Проблема России — не ядерный потенциал Британии и Франции, а общее противостояние Запада

Количественно гоняться за ними смысла нет. Даже нынешние арсеналы перекрывают любые возможные сценарии. Вопрос лишь в том, сколько боеголовок смогут стартовать и сколько долетят до цели

2024-11-03T09:55

2024-11-03T09:55

2024-11-03T09:55

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дональд трамп

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.Он заметил, что вопрос, как Россия будет противостоять США, Франции и Великобритании, обсуждает всю ядерную историю. Он упомянул, что если в 1980-е годы доля Франции и Великобритании в общем западном ядерном арсенале была ничтожно мала, то сейчас каждая их боеголовка играет огромную роль относительно арсенала России.По его мнению, именно поэтому Москва еще в конце президентства Трампа выдвинула идею уравнения безопасности, когда надо контролировать и ядерные, и неядерные, и наступательные, и оборонительные вооружения."Я не знаю, удастся ли вернуться к этому вопросу в сегодняшней напряженной обстановке. Но новая гонка вооружений тоже мало кому понравится", — заключил Стефанович.Полный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса

https://ukraina.ru/20241026/1058389112.html

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великобритания

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, великобритания, дональд трамп, ядерное оружие, детали