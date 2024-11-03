Эксперт: Проблема России — не ядерный потенциал Британии и Франции, а общее противостояние Запада - 03.11.2024 Украина.ру
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Эксперт: Проблема России — не ядерный потенциал Британии и Франции, а общее противостояние Запада
Эксперт: Проблема России — не ядерный потенциал Британии и Франции, а общее противостояние Запада - 03.11.2024 Украина.ру
Эксперт: Проблема России — не ядерный потенциал Британии и Франции, а общее противостояние Запада
Количественно гоняться за ними смысла нет. Даже нынешние арсеналы перекрывают любые возможные сценарии. Вопрос лишь в том, сколько боеголовок смогут стартовать и сколько долетят до цели
2024-11-03T09:55
2024-11-03T09:55
новости
россия
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великобритания
дональд трамп
ядерное оружие
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.Он заметил, что вопрос, как Россия будет противостоять США, Франции и Великобритании, обсуждает всю ядерную историю. Он упомянул, что если в 1980-е годы доля Франции и Великобритании в общем западном ядерном арсенале была ничтожно мала, то сейчас каждая их боеголовка играет огромную роль относительно арсенала России.По его мнению, именно поэтому Москва еще в конце президентства Трампа выдвинула идею уравнения безопасности, когда надо контролировать и ядерные, и неядерные, и наступательные, и оборонительные вооружения."Я не знаю, удастся ли вернуться к этому вопросу в сегодняшней напряженной обстановке. Но новая гонка вооружений тоже мало кому понравится", — заключил Стефанович.Полный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
https://ukraina.ru/20241026/1058389112.html
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новости, россия, франция, великобритания, дональд трамп, ядерное оружие, детали
Новости, Россия, Франция, Великобритания, Дональд Трамп, Ядерное оружие, детали

Эксперт: Проблема России — не ядерный потенциал Британии и Франции, а общее противостояние Запада

09:55 03.11.2024
 
© fonwall.ru
© fonwall.ru
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Количественно гоняться за ними смысла нет. Даже нынешние арсеналы перекрывают любые возможные сценарии. Вопрос лишь в том, сколько боеголовок смогут стартовать и сколько долетят до цели
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор", ведущий российский эксперт по стратегическим вооружениям Дмитрий Стефанович.
Он заметил, что вопрос, как Россия будет противостоять США, Франции и Великобритании, обсуждает всю ядерную историю. Он упомянул, что если в 1980-е годы доля Франции и Великобритании в общем западном ядерном арсенале была ничтожно мала, то сейчас каждая их боеголовка играет огромную роль относительно арсенала России.
"Количественно гоняться за ними смысла нет. Даже нынешние арсеналы перекрывают любые возможные сценарии. Вопрос лишь в том, сколько боеголовок смогут стартовать и сколько долетят до цели. Так что наша проблема – не ядерный потенциал Великобритании и Франции, а общая ситуация, когда нам противостоит коллективный Запад и с запада, и с востока", — поделился своими мыслями Стефанович.
По его мнению, именно поэтому Москва еще в конце президентства Трампа выдвинула идею уравнения безопасности, когда надо контролировать и ядерные, и неядерные, и наступательные, и оборонительные вооружения.
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"Я не знаю, удастся ли вернуться к этому вопросу в сегодняшней напряженной обстановке. Но новая гонка вооружений тоже мало кому понравится", — заключил Стефанович.
Полный текст интервью — Дмитрий Стефанович: Россия запустила такую болванку, которая заставит США соблюдать хрупкий баланс ужаса
 
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