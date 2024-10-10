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Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь

Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь - 10.10.2024 Украина.ру

Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь

Никаких сигналов готовности Киева к прекращению огня в ходе СВО в российская сторона не получала. Об этом 10 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-10-10T12:42

2024-10-10T12:42

2024-10-10T12:42

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"Нет, не получала", - сказал Песков.Так он ответил на вопрос о получении Москвой киевского сигнала, означающего готовность к прекращению боевых действий.Накануне в западной прессе появились сообщения о якобы имеющейся у Киева готовности прекратить боевые действия взамен на некие гарантии США и гарантии о вступлении в Евросоюз. Владимир Зеленский не подтвердил эту информацию. Сейчас он находится в Лондоне, после чего намерен посетить ряд других западных столиц.Новости на эту тему: Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии

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новости, киев, москва, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, ес, сша, сво