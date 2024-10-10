Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь
Никаких сигналов готовности Киева к прекращению огня в ходе СВО в российская сторона не получала. Об этом 10 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Нет, не получала", - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос о получении Москвой киевского сигнала, означающего готовность к прекращению боевых действий.
"Сейчас много рассуждений, много схоластики на этот счет в СМИ. По-прежнему каких-либо действий на этот счет никто не предпринимает", - констатировал пресс-секретарь президента России.
Накануне в западной прессе появились сообщения о якобы имеющейся у Киева готовности прекратить боевые действия взамен на некие гарантии США и гарантии о вступлении в Евросоюз. Владимир Зеленский не подтвердил эту информацию. Сейчас он находится в Лондоне, после чего намерен посетить ряд других западных столиц.
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