Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь - 10.10.2024 Украина.ру
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Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь
Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь - 10.10.2024 Украина.ру
Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь
Никаких сигналов готовности Киева к прекращению огня в ходе СВО в российская сторона не получала. Об этом 10 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-10-10T12:42
2024-10-10T12:42
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"Нет, не получала", - сказал Песков.Так он ответил на вопрос о получении Москвой киевского сигнала, означающего готовность к прекращению боевых действий.Накануне в западной прессе появились сообщения о якобы имеющейся у Киева готовности прекратить боевые действия взамен на некие гарантии США и гарантии о вступлении в Евросоюз. Владимир Зеленский не подтвердил эту информацию. Сейчас он находится в Лондоне, после чего намерен посетить ряд других западных столиц.Новости на эту тему: Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии
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Новости, Киев, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ЕС, США, СВО

Песков: Москва не получала сигналов Киева о готовности прекратить огонь

12:42 10.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Никаких сигналов готовности Киева к прекращению огня в ходе СВО в российская сторона не получала. Об этом 10 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Нет, не получала", - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос о получении Москвой киевского сигнала, означающего готовность к прекращению боевых действий.
"Сейчас много рассуждений, много схоластики на этот счет в СМИ. По-прежнему каких-либо действий на этот счет никто не предпринимает", - констатировал пресс-секретарь президента России.
Накануне в западной прессе появились сообщения о якобы имеющейся у Киева готовности прекратить боевые действия взамен на некие гарантии США и гарантии о вступлении в Евросоюз. Владимир Зеленский не подтвердил эту информацию. Сейчас он находится в Лондоне, после чего намерен посетить ряд других западных столиц.
Новости на эту тему: Киев готов к прекращению огня, уверены в Италии
 
НовостиКиевМоскваРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЕССШАСВО
 
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