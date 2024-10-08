Фракция Порошенко потребовала закрытой встречи с военным руководством по ситуации на фронте - 08.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241008/1057952919.html
Фракция Порошенко потребовала закрытой встречи с военным руководством по ситуации на фронте
Фракция Порошенко потребовала закрытой встречи с военным руководством по ситуации на фронте - 08.10.2024 Украина.ру
Фракция Порошенко потребовала закрытой встречи с военным руководством по ситуации на фронте
Возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия "Европейская солидарность" требует провести закрытое заседание Верховной Рады при участии высшего военно-политического руководства по ситуации на фронте. Об этом сообщила в телеграм-канале председатель фракции "ЕС" в парламенте Ирина Геращенко
2024-10-08T10:55
2024-10-08T10:55
новости
украина
ирина геращенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101941/65/1019416503_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_e9a8681912a3fbae7082d17f6b0dc6e1.jpg
Украинскому парламенту необходимо понимать ситуацию с обеспечением Вооруженных сил Украины, а также углубиться в проблемы мобилизации, угроз безопасности, получить сигналы от военных относительно сверхтяжелой ситуации на определенных направлениях, заявила Геращенко.Также она потребовала не мобилизовать 18-25-летних украинцев. Она также призвала принять законопроект об обязательном декларировании советников Владимира Зеленского и его Офиса."Потому что 5-6 менеджеров руководят страной, но при этом неизвестно, за что живут", - возмутилась она.Подробнее о бедственном положении ВСУ - в материале Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101941/65/1019416503_107:0:960:640_1920x0_80_0_0_dc6eb3edf877137bc29b68a2517c87f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ирина геращенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада

Фракция Порошенко потребовала закрытой встречи с военным руководством по ситуации на фронте

10:55 08.10.2024
 
© Фото : Facebook/Iryna GerashchenkoИрина Геращенко
Ирина Геращенко - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Facebook/Iryna Gerashchenko
Читать в
Возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия "Европейская солидарность" требует провести закрытое заседание Верховной Рады при участии высшего военно-политического руководства по ситуации на фронте. Об этом сообщила в телеграм-канале председатель фракции "ЕС" в парламенте Ирина Геращенко
Украинскому парламенту необходимо понимать ситуацию с обеспечением Вооруженных сил Украины, а также углубиться в проблемы мобилизации, угроз безопасности, получить сигналы от военных относительно сверхтяжелой ситуации на определенных направлениях, заявила Геращенко.
Также она потребовала не мобилизовать 18-25-летних украинцев.
"Большинство фракций поддержали необходимость немедленной закрытой встречи с военными по ситуации на фронте", - заверила Геращенко.
Она также призвала принять законопроект об обязательном декларировании советников Владимира Зеленского и его Офиса.
"Потому что 5-6 менеджеров руководят страной, но при этом неизвестно, за что живут", - возмутилась она.
Подробнее о бедственном положении ВСУ - в материале Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаИрина ГеращенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:46Украина заработала на черноморском коридоре почти 29 млн долларов — Шмыгаль
12:46ВСУ бросили раненых при отходе из Угледара, пожаловался украинский комбриг
12:00Как менялись отношения России и Китая и какие перемены грядут в ближайшее время - Тавровский
11:57"Россия нам не враг": в итальянской Генуе появились баннеры против НАТО
11:57Харрис дали установку продлевать украинский конфликт бесконечно — Пушков
11:56Зеленский пообещал гуманитарку затопленной Чехии. Не бескорыстно
10:55Фракция Порошенко потребовала закрытой встречи с военным руководством по ситуации на фронте
10:52Отдыхает на яхте и распродает активы. Чем занимается харьковский олигарх Александр Ярославский
10:39Украина в "хуторском мешке". Украинские эксперты о том, удастся ли выскочить
10:32Хроника энергетической войны: страсти вокруг украинского транзита и хитрый Казахстан
10:30Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКС
10:24КНДР может отправить военных на помощь России — глава Минобороны Южной Кореи
10:22В Курской области ВСУ применяют отравляющие вещества - бойцы "Ахмата"
09:37"Наконечник в гибридной войне": в МИД РФ объяснили новый виток разговоров о членстве Украины в НАТО
09:26Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии
09:00Риски столкновения с НАТО, провалы ВСУ, обсуждение мира. Главное на Украине на утро 8 октября
08:06Главное за ночь 8 октября
08:00Ищенко рассказал, что было бы, если Украина не была врагом
07:40Депутат Госдумы: "Наше общество - единственное в мире по праву мультикультурное"
07:20Ищенко объяснил, почему "Украина ведет себя очень глупо, но Варшава будет ее поддерживать"
Лента новостейМолния