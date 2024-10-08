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Фракция Порошенко потребовала закрытой встречи с военным руководством по ситуации на фронте
Фракция Порошенко потребовала закрытой встречи с военным руководством по ситуации на фронте - 08.10.2024 Украина.ру
Фракция Порошенко потребовала закрытой встречи с военным руководством по ситуации на фронте
Возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия "Европейская солидарность" требует провести закрытое заседание Верховной Рады при участии высшего военно-политического руководства по ситуации на фронте. Об этом сообщила в телеграм-канале председатель фракции "ЕС" в парламенте Ирина Геращенко
2024-10-08T10:55
2024-10-08T10:55
2024-10-08T10:55
новости
украина
ирина геращенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада
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Украинскому парламенту необходимо понимать ситуацию с обеспечением Вооруженных сил Украины, а также углубиться в проблемы мобилизации, угроз безопасности, получить сигналы от военных относительно сверхтяжелой ситуации на определенных направлениях, заявила Геращенко.Также она потребовала не мобилизовать 18-25-летних украинцев. Она также призвала принять законопроект об обязательном декларировании советников Владимира Зеленского и его Офиса."Потому что 5-6 менеджеров руководят страной, но при этом неизвестно, за что живут", - возмутилась она.Подробнее о бедственном положении ВСУ - в материале Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих на сайте Украина.ру.
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новости, украина, ирина геращенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Украина, Ирина Геращенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
Фракция Порошенко потребовала закрытой встречи с военным руководством по ситуации на фронте
Возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко партия "Европейская солидарность" требует провести закрытое заседание Верховной Рады при участии высшего военно-политического руководства по ситуации на фронте. Об этом сообщила в телеграм-канале председатель фракции "ЕС" в парламенте Ирина Геращенко
Украинскому парламенту необходимо понимать ситуацию с обеспечением Вооруженных сил Украины, а также углубиться в проблемы мобилизации, угроз безопасности, получить сигналы от военных относительно сверхтяжелой ситуации на определенных направлениях, заявила Геращенко.
Также она потребовала не мобилизовать 18-25-летних украинцев.
"Большинство фракций поддержали необходимость немедленной закрытой встречи с военными по ситуации на фронте", - заверила Геращенко.
Она также призвала принять законопроект об обязательном декларировании советников Владимира Зеленского
и его Офиса.
"Потому что 5-6 менеджеров руководят страной, но при этом неизвестно, за что живут", - возмутилась она.
Подробнее о бедственном положении ВСУ - в материале Потери ВСУ на Курском направлении превысили 20,8 тыс. военнослужащих на сайте Украина.ру.