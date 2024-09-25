Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк - 25.09.2024 Украина.ру
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Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк
Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк - 25.09.2024 Украина.ру
Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк
Продолжается визит Зеленского в США, где он намерен заручиться дальнейшей поддержкой правящей элиты как финансовой, так военной.
2024-09-25T18:16
2024-09-25T18:16
эксклюзив
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
оон
визит
эксперты
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Судя по географии передвижения украинского президента и встречам, Украина сделала ставку на победу демократов. Или это было условием того, что Зеленского примет Байден: украинский кейс – один из основных в предвыборной кампании обеих кандидатов. Но для Украины игра на политических противоречиях в США может стать роковой ошибкой. Так, Дональд Трамп уже высказался, что не собирается встречаться с Зеленским, а спикер палаты представителей Майк Джонсон также намекнул, что в его плотном графике не найдется времени для переговоров с украинским лидером. Скорее всего, нынешний визит в США может стать последним для Зеленского. Почему? Мнения по этому поводу высказал ряд экспертов на страницах в соцсетях.Политолог Малек ДудаковУкраинские лоббисты у разбитого корыта. Турне Зеленского по США становится для него самым провальным с 2022 года. Его план оказался лишь набором хотелок - о предоставлении очередных гарантий безопасности, денег и оружия, что особого понимания не нашло. Да и получить что-то от США в канун выборов или сразу после, в неспокойный период транзита власти до января 2025, видится проблематичным. К тому же украинские лоббисты умудрились в самый ответственный момент рассориться с республиканцами, что может стать для них роковым. Спикер Конгресса Майк Джонсон, который будет рассматривать вопрос выделения новых траншей Украине ближе к концу года, отказался встречаться с Зеленским. Старается отстраниться от украинской повестки и Трамп. У него и так личные счёты с Зеленским ещё с 2019, когда их разговор о коррупции Байденов на Украине привел к попытке импичмента Трампа. Ну а сейчас Зеленский вызвал негодование команды Трампа своей критикой их плана по разделу Украины. В случае победы Трампа Киев будут ждать много неприятных неожиданностей.Да и Камала Харрис не особо активно продвигает непопулярную у избирателей тему Украины. Она как и Трамп продолжит перекладывать ответственность за Украину на плечи европейцев. Но и европейцы постепенно начинают отбрыкиваться от украинской повестки. Впереди выборы в Австрии, на которых тоже могут победить евроскептики и оппоненты Киева из "Партии свободы".Усталость от Украины колоссальная по обе стороны Атлантики. И ястребам вкупе с лоббистами становится всё тяжелее сквозь неё пробиться в попытках оправдать дальнейшую эскалацию.Общественный деятель Татьяна ПопЗнаете, друзья, ситуации, когда приходишь на мероприятие, а там что-то произошло, и все внимание приковано не к организаторам, а странным людям, поссорившимся еще в коридоре? Вот приблизительно такое ощущение появляется от стартующей сегодня Генассамблеи ООН. Вроде и лидеров стран изрядно собирается, и повестка заявлена глобальная, а о "хозяевах торжества" в медиа считай и не вспоминают – все заняты дрязгами вокруг американских выборов, украинских хотелок и каши, завариваемой Израилем на Ближнем Востоке. И вот выходит сегодня горестно на трибуну генсек ООН Гутерреш и заявляет: "Мир из-за продолжающихся войн и бряцания ядерным оружием близок к состоянию пороховой бочки". И не поспоришь, близок. Но все хочется спросить – кто виноват? Может быть те, международные структуры, которые в упор не хотели и не хотят замечать, что однополярный мир совсем обнаглел? Что самоназначенный гегемон заигрался в распространение хаоса и демократии по регионам, весьма далеким от Вашингтона? Что в мире передоз "Этодругина", а потому новый, более справедливый миропорядок давно назрел? Или наблюдательная ООН это все "не заметила", как 8 лет не замечала агрессии Киева в Донбассе. Тогда, как говорится, "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". Лига Наций на помойке истории ждет своих преемников.Украинский политик Александр ДубинскийПоездка Зеленского в Штаты в стиле “эй, малой, сюда подошёл, я сказал” внушает мне все большие опасения в адекватности нашего Лидера. Безусловно, Украина имеет право требовать и расширения международной поддержки, и гарантий безопасности, так как воюет в интересах западного мира. Однако делать это путем шантажа, предлагая президенту США и основным кандидатам конкурсный отбор на тему “кто поддержит Украину лучше - тот и новый президент” - это очень опасная игра. Прежде всего, для Украины, интересы которой подменил собой Зеленский. Раздражение, которое он, безусловно, вызывает своим хамоватым подходом, будет иметь отражение на отношении к Украине. А это может привести к сокращению, а не увеличению поддержки.Фигура Зеленского пока токсична только внутри Украины. Однако это очень легко распространить на Запад, если снять мораторий на показ историй о силовой мобилизации, масштабной коррупции, политических и религиозных преследованиях. Поэтому, шантажируя Байдена и Трампа, Владимиру Александровичу надо не перегнуть. Его судьба меня не волнует. Но очередной вред своей стране он может нанести непоправимый.Политолог Илья УховНесмотря на все вопли Зеленского в Нью-Йорке и мифические "планы победы" русская армия продолжает неуклонно и методично, с возрастанием темпа пережевывать последние серьезные узлы обороны и фортификации ВСУ на Донбассе. Авантюра на курском направлении закономерно оборачивается натуральным крушением фронта на Южном Донбассе - просто напомню, что после Угледара и Дзержинска (переименованного нацистами в Торецк) особых укреплений то и нет. Ну может они есть на бумаге и даже профинансированы - но по традиционной украинской привычке разворованы. Падение Угледара, Дзержинска, выход к Курахово и далее на оперативный простор приведут попросту к краху всей группировки в этом секторе. Как, а главное чем потом оборонять Славянско-Краматорскую агломерацию, совершенно непонятно. В общем, как всегда, лучшая дипломатия и принуждение к миру заключаются в нанесении врагу бесспорного военного поражения. Что мы сейчас в районе Угледара и наблюдаем.Экономист и политический аналитик Алексей АнтоновКак и было предначертано, Украина стремительно проигрывает войну. Россия, в то же время, стремительно выполняет цели и задачи Специальной Военной Операции. Из имеющихся в арсенале Киева ходов — только удары западным оружием вглубь РФ, которые ничего в военном смысле не решат, а только будут злить наших граждан и шатать "нарративы Путина" во влажных фантазиях кураторов Зеленского. На сегодня можно констатировать, что такое разрешение по-прежнему не получено. Гарантировать мир никто никому не будет, мы живем не в той вселенной. ...Конец конфликта определит нежелание Запада дальше инвестировать деньги в украинский проект по причине отсутствия результатов. Неужели вы думаете, что без денег до Украины кому-то есть хоть какое-то дело, включая её президента? И кто-то будет там копить какие-то силы и готовить атаки, если на это не будут выделяться сладкие доллары и евро, а также ракеты и инструкторы? Украине очень повезет, если её после заморозки конфликта будут хоть немного снабжать едой и теплыми одеялами, и что эти одеяла будут без оспы. Свидомую страну ожидает целый ворох экономических и политических проблем, которые при отсутствии западных денег (что вполне реально) будут пострашнее войны. Украина без Запада, но с регулярными приободряющими (ударами - ред.) от своего северного соседа, в социально-экономическом плане будет эквивалентна Афганистану. Энергетики нет, сельхозки нет, производства нет. Байден вот вчера на Генассамблее ООН сказал "‎Мы‏ ‎не ‎ослабим‏ ‎нашу ‎поддержку ‎Украины. ‎Пока ‎Украина‏ ‎не‏ ‎добудет‏ ‎справедливый ‎и‏ ‎прочный ‎мир". Это кино мы уже видели много раз. После этих слов американский самолет обычно взлетает, чтобы навсегда покинуть воздушное пространство страны папуасов, а кто не зацепился за колесо, тот сам дурак. На этом и закончится наш вооруженный конфликт, а вовсе не флагом над Верховной Радой, или где там эти мыши собираются.Ещё на эту тему: Нарушитель законов Зеленский, провалы ВСУ, саммит-пропаганда. Главное на Украине на утро 25 сентября
https://ukraina.ru/20240925/1057672925.html
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эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, оон, визит, эксперты, вооруженные силы украины, лига наций, киев
Эксклюзив, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, ООН, визит, эксперты, Вооруженные силы Украины, Лига Наций, Киев

Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк

18:16 25.09.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Продолжается визит Зеленского в США, где он намерен заручиться дальнейшей поддержкой правящей элиты как финансовой, так военной.
Судя по географии передвижения украинского президента и встречам, Украина сделала ставку на победу демократов. Или это было условием того, что Зеленского примет Байден: украинский кейс – один из основных в предвыборной кампании обеих кандидатов.
Но для Украины игра на политических противоречиях в США может стать роковой ошибкой. Так, Дональд Трамп уже высказался, что не собирается встречаться с Зеленским, а спикер палаты представителей Майк Джонсон также намекнул, что в его плотном графике не найдется времени для переговоров с украинским лидером.
Скорее всего, нынешний визит в США может стать последним для Зеленского. Почему? Мнения по этому поводу высказал ряд экспертов на страницах в соцсетях.
Политолог Малек Дудаков
Украинские лоббисты у разбитого корыта. Турне Зеленского по США становится для него самым провальным с 2022 года. Его план оказался лишь набором хотелок - о предоставлении очередных гарантий безопасности, денег и оружия, что особого понимания не нашло.
Да и получить что-то от США в канун выборов или сразу после, в неспокойный период транзита власти до января 2025, видится проблематичным. К тому же украинские лоббисты умудрились в самый ответственный момент рассориться с республиканцами, что может стать для них роковым.
Спикер Конгресса Майк Джонсон, который будет рассматривать вопрос выделения новых траншей Украине ближе к концу года, отказался встречаться с Зеленским. Старается отстраниться от украинской повестки и Трамп. У него и так личные счёты с Зеленским ещё с 2019, когда их разговор о коррупции Байденов на Украине привел к попытке импичмента Трампа. Ну а сейчас Зеленский вызвал негодование команды Трампа своей критикой их плана по разделу Украины. В случае победы Трампа Киев будут ждать много неприятных неожиданностей.
Да и Камала Харрис не особо активно продвигает непопулярную у избирателей тему Украины. Она как и Трамп продолжит перекладывать ответственность за Украину на плечи европейцев. Но и европейцы постепенно начинают отбрыкиваться от украинской повестки. Впереди выборы в Австрии, на которых тоже могут победить евроскептики и оппоненты Киева из "Партии свободы".
Усталость от Украины колоссальная по обе стороны Атлантики. И ястребам вкупе с лоббистами становится всё тяжелее сквозь неё пробиться в попытках оправдать дальнейшую эскалацию.
Общественный деятель Татьяна Поп
Знаете, друзья, ситуации, когда приходишь на мероприятие, а там что-то произошло, и все внимание приковано не к организаторам, а странным людям, поссорившимся еще в коридоре? Вот приблизительно такое ощущение появляется от стартующей сегодня Генассамблеи ООН.
Вроде и лидеров стран изрядно собирается, и повестка заявлена глобальная, а о "хозяевах торжества" в медиа считай и не вспоминают – все заняты дрязгами вокруг американских выборов, украинских хотелок и каши, завариваемой Израилем на Ближнем Востоке. И вот выходит сегодня горестно на трибуну генсек ООН Гутерреш и заявляет: "Мир из-за продолжающихся войн и бряцания ядерным оружием близок к состоянию пороховой бочки".
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
13:30
Провальное турне Зеленского по США, обстрелы, города Донбасса. Главное на Украине на 13:30 25 сентябряВладимир Зеленский продолжает визит в США и заявляет о намерении "принудить Россию к миру"; американские СМИ сомневаются в действенности украинского "плана победы"; боевые действия в зоне СВО продолжаются; ВСУ обстреливают города Донбасса
И не поспоришь, близок. Но все хочется спросить – кто виноват? Может быть те, международные структуры, которые в упор не хотели и не хотят замечать, что однополярный мир совсем обнаглел? Что самоназначенный гегемон заигрался в распространение хаоса и демократии по регионам, весьма далеким от Вашингтона? Что в мире передоз "Этодругина", а потому новый, более справедливый миропорядок давно назрел? Или наблюдательная ООН это все "не заметила", как 8 лет не замечала агрессии Киева в Донбассе. Тогда, как говорится, "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". Лига Наций на помойке истории ждет своих преемников.
Украинский политик Александр Дубинский
Поездка Зеленского в Штаты в стиле “эй, малой, сюда подошёл, я сказал” внушает мне все большие опасения в адекватности нашего Лидера.
Безусловно, Украина имеет право требовать и расширения международной поддержки, и гарантий безопасности, так как воюет в интересах западного мира. Однако делать это путем шантажа, предлагая президенту США и основным кандидатам конкурсный отбор на тему “кто поддержит Украину лучше - тот и новый президент” - это очень опасная игра. Прежде всего, для Украины, интересы которой подменил собой Зеленский. Раздражение, которое он, безусловно, вызывает своим хамоватым подходом, будет иметь отражение на отношении к Украине. А это может привести к сокращению, а не увеличению поддержки.
Фигура Зеленского пока токсична только внутри Украины. Однако это очень легко распространить на Запад, если снять мораторий на показ историй о силовой мобилизации, масштабной коррупции, политических и религиозных преследованиях.
Поэтому, шантажируя Байдена и Трампа, Владимиру Александровичу надо не перегнуть. Его судьба меня не волнует. Но очередной вред своей стране он может нанести непоправимый.
Политолог Илья Ухов
Несмотря на все вопли Зеленского в Нью-Йорке и мифические "планы победы" русская армия продолжает неуклонно и методично, с возрастанием темпа пережевывать последние серьезные узлы обороны и фортификации ВСУ на Донбассе. Авантюра на курском направлении закономерно оборачивается натуральным крушением фронта на Южном Донбассе - просто напомню, что после Угледара и Дзержинска (переименованного нацистами в Торецк) особых укреплений то и нет. Ну может они есть на бумаге и даже профинансированы - но по традиционной украинской привычке разворованы.
Падение Угледара, Дзержинска, выход к Курахово и далее на оперативный простор приведут попросту к краху всей группировки в этом секторе. Как, а главное чем потом оборонять Славянско-Краматорскую агломерацию, совершенно непонятно. В общем, как всегда, лучшая дипломатия и принуждение к миру заключаются в нанесении врагу бесспорного военного поражения. Что мы сейчас в районе Угледара и наблюдаем.
Экономист и политический аналитик Алексей Антонов
Как и было предначертано, Украина стремительно проигрывает войну. Россия, в то же время, стремительно выполняет цели и задачи Специальной Военной Операции. Из имеющихся в арсенале Киева ходов — только удары западным оружием вглубь РФ, которые ничего в военном смысле не решат, а только будут злить наших граждан и шатать "нарративы Путина" во влажных фантазиях кураторов Зеленского. На сегодня можно констатировать, что такое разрешение по-прежнему не получено. Гарантировать мир никто никому не будет, мы живем не в той вселенной.
...Конец конфликта определит нежелание Запада дальше инвестировать деньги в украинский проект по причине отсутствия результатов. Неужели вы думаете, что без денег до Украины кому-то есть хоть какое-то дело, включая её президента? И кто-то будет там копить какие-то силы и готовить атаки, если на это не будут выделяться сладкие доллары и евро, а также ракеты и инструкторы?
Украине очень повезет, если её после заморозки конфликта будут хоть немного снабжать едой и теплыми одеялами, и что эти одеяла будут без оспы. Свидомую страну ожидает целый ворох экономических и политических проблем, которые при отсутствии западных денег (что вполне реально) будут пострашнее войны. Украина без Запада, но с регулярными приободряющими (ударами - ред.) от своего северного соседа, в социально-экономическом плане будет эквивалентна Афганистану. Энергетики нет, сельхозки нет, производства нет.
Байден вот вчера на Генассамблее ООН сказал "‎Мы‏ ‎не ‎ослабим‏ ‎нашу ‎поддержку ‎Украины. ‎Пока ‎Украина‏ ‎не‏ ‎добудет‏ ‎справедливый ‎и‏ ‎прочный ‎мир". Это кино мы уже видели много раз. После этих слов американский самолет обычно взлетает, чтобы навсегда покинуть воздушное пространство страны папуасов, а кто не зацепился за колесо, тот сам дурак. На этом и закончится наш вооруженный конфликт, а вовсе не флагом над Верховной Радой, или где там эти мыши собираются.
Ещё на эту тему: Нарушитель законов Зеленский, провалы ВСУ, саммит-пропаганда. Главное на Украине на утро 25 сентября
 
ЭксклюзивУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо БайденООНвизитэкспертыВооруженные силы УкраиныЛига НацийКиев
 
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Заголовок открываемого материала
18:16Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк
18:04Трамп уверен в несокрушимости России, окружение Угледара, Зеленский о "планах" РФ. Итоги 25 сентября
17:52Орбакайте отказалась выходить на сцену с певцом, поддержавшим СВО, но получила полный гонорар
17:47Планируют посадить в Германии: в ФРГ выдали ордеры на арест по делу о "Северных потоках"
17:28Любовь, голуби и история о новых ногах рядового Губарева, раненного под Угледаром. Наш спецрепортаж
17:19"Хозяева сменили девочек в борделе": германист о роспуске "Зеленых" и последующей зависимости от США
17:15Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить
17:13Польский сенатор: Варшава должна забыть про свою историю ради Украины
16:01Маньяк войны не всегда был союзником Запада. Неудобные вопросы, которые Небензя задал Зеленскому
16:00Дюк Ришелье: человек, благодаря которому Одесса стала Одессой
15:43США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО - Эрдоган
15:38Яхонтовые хуситы. Пророссийские прокси тоже вооружаются
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13:30Провальное турне Зеленского по США, обстрелы, города Донбасса. Главное на Украине на 13:30 25 сентября
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