https://ukraina.ru/20240925/1057678131.html

Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк

Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк - 25.09.2024 Украина.ру

Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк

Продолжается визит Зеленского в США, где он намерен заручиться дальнейшей поддержкой правящей элиты как финансовой, так военной.

2024-09-25T18:16

2024-09-25T18:16

2024-09-25T18:16

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Судя по географии передвижения украинского президента и встречам, Украина сделала ставку на победу демократов. Или это было условием того, что Зеленского примет Байден: украинский кейс – один из основных в предвыборной кампании обеих кандидатов. Но для Украины игра на политических противоречиях в США может стать роковой ошибкой. Так, Дональд Трамп уже высказался, что не собирается встречаться с Зеленским, а спикер палаты представителей Майк Джонсон также намекнул, что в его плотном графике не найдется времени для переговоров с украинским лидером. Скорее всего, нынешний визит в США может стать последним для Зеленского. Почему? Мнения по этому поводу высказал ряд экспертов на страницах в соцсетях.Политолог Малек ДудаковУкраинские лоббисты у разбитого корыта. Турне Зеленского по США становится для него самым провальным с 2022 года. Его план оказался лишь набором хотелок - о предоставлении очередных гарантий безопасности, денег и оружия, что особого понимания не нашло. Да и получить что-то от США в канун выборов или сразу после, в неспокойный период транзита власти до января 2025, видится проблематичным. К тому же украинские лоббисты умудрились в самый ответственный момент рассориться с республиканцами, что может стать для них роковым. Спикер Конгресса Майк Джонсон, который будет рассматривать вопрос выделения новых траншей Украине ближе к концу года, отказался встречаться с Зеленским. Старается отстраниться от украинской повестки и Трамп. У него и так личные счёты с Зеленским ещё с 2019, когда их разговор о коррупции Байденов на Украине привел к попытке импичмента Трампа. Ну а сейчас Зеленский вызвал негодование команды Трампа своей критикой их плана по разделу Украины. В случае победы Трампа Киев будут ждать много неприятных неожиданностей.Да и Камала Харрис не особо активно продвигает непопулярную у избирателей тему Украины. Она как и Трамп продолжит перекладывать ответственность за Украину на плечи европейцев. Но и европейцы постепенно начинают отбрыкиваться от украинской повестки. Впереди выборы в Австрии, на которых тоже могут победить евроскептики и оппоненты Киева из "Партии свободы".Усталость от Украины колоссальная по обе стороны Атлантики. И ястребам вкупе с лоббистами становится всё тяжелее сквозь неё пробиться в попытках оправдать дальнейшую эскалацию.Общественный деятель Татьяна ПопЗнаете, друзья, ситуации, когда приходишь на мероприятие, а там что-то произошло, и все внимание приковано не к организаторам, а странным людям, поссорившимся еще в коридоре? Вот приблизительно такое ощущение появляется от стартующей сегодня Генассамблеи ООН. Вроде и лидеров стран изрядно собирается, и повестка заявлена глобальная, а о "хозяевах торжества" в медиа считай и не вспоминают – все заняты дрязгами вокруг американских выборов, украинских хотелок и каши, завариваемой Израилем на Ближнем Востоке. И вот выходит сегодня горестно на трибуну генсек ООН Гутерреш и заявляет: "Мир из-за продолжающихся войн и бряцания ядерным оружием близок к состоянию пороховой бочки". И не поспоришь, близок. Но все хочется спросить – кто виноват? Может быть те, международные структуры, которые в упор не хотели и не хотят замечать, что однополярный мир совсем обнаглел? Что самоназначенный гегемон заигрался в распространение хаоса и демократии по регионам, весьма далеким от Вашингтона? Что в мире передоз "Этодругина", а потому новый, более справедливый миропорядок давно назрел? Или наблюдательная ООН это все "не заметила", как 8 лет не замечала агрессии Киева в Донбассе. Тогда, как говорится, "нечего на зеркало пенять, коли рожа крива". Лига Наций на помойке истории ждет своих преемников.Украинский политик Александр ДубинскийПоездка Зеленского в Штаты в стиле “эй, малой, сюда подошёл, я сказал” внушает мне все большие опасения в адекватности нашего Лидера. Безусловно, Украина имеет право требовать и расширения международной поддержки, и гарантий безопасности, так как воюет в интересах западного мира. Однако делать это путем шантажа, предлагая президенту США и основным кандидатам конкурсный отбор на тему “кто поддержит Украину лучше - тот и новый президент” - это очень опасная игра. Прежде всего, для Украины, интересы которой подменил собой Зеленский. Раздражение, которое он, безусловно, вызывает своим хамоватым подходом, будет иметь отражение на отношении к Украине. А это может привести к сокращению, а не увеличению поддержки.Фигура Зеленского пока токсична только внутри Украины. Однако это очень легко распространить на Запад, если снять мораторий на показ историй о силовой мобилизации, масштабной коррупции, политических и религиозных преследованиях. Поэтому, шантажируя Байдена и Трампа, Владимиру Александровичу надо не перегнуть. Его судьба меня не волнует. Но очередной вред своей стране он может нанести непоправимый.Политолог Илья УховНесмотря на все вопли Зеленского в Нью-Йорке и мифические "планы победы" русская армия продолжает неуклонно и методично, с возрастанием темпа пережевывать последние серьезные узлы обороны и фортификации ВСУ на Донбассе. Авантюра на курском направлении закономерно оборачивается натуральным крушением фронта на Южном Донбассе - просто напомню, что после Угледара и Дзержинска (переименованного нацистами в Торецк) особых укреплений то и нет. Ну может они есть на бумаге и даже профинансированы - но по традиционной украинской привычке разворованы. Падение Угледара, Дзержинска, выход к Курахово и далее на оперативный простор приведут попросту к краху всей группировки в этом секторе. Как, а главное чем потом оборонять Славянско-Краматорскую агломерацию, совершенно непонятно. В общем, как всегда, лучшая дипломатия и принуждение к миру заключаются в нанесении врагу бесспорного военного поражения. Что мы сейчас в районе Угледара и наблюдаем.Экономист и политический аналитик Алексей АнтоновКак и было предначертано, Украина стремительно проигрывает войну. Россия, в то же время, стремительно выполняет цели и задачи Специальной Военной Операции. Из имеющихся в арсенале Киева ходов — только удары западным оружием вглубь РФ, которые ничего в военном смысле не решат, а только будут злить наших граждан и шатать "нарративы Путина" во влажных фантазиях кураторов Зеленского. На сегодня можно констатировать, что такое разрешение по-прежнему не получено. Гарантировать мир никто никому не будет, мы живем не в той вселенной. ...Конец конфликта определит нежелание Запада дальше инвестировать деньги в украинский проект по причине отсутствия результатов. Неужели вы думаете, что без денег до Украины кому-то есть хоть какое-то дело, включая её президента? И кто-то будет там копить какие-то силы и готовить атаки, если на это не будут выделяться сладкие доллары и евро, а также ракеты и инструкторы? Украине очень повезет, если её после заморозки конфликта будут хоть немного снабжать едой и теплыми одеялами, и что эти одеяла будут без оспы. Свидомую страну ожидает целый ворох экономических и политических проблем, которые при отсутствии западных денег (что вполне реально) будут пострашнее войны. Украина без Запада, но с регулярными приободряющими (ударами - ред.) от своего северного соседа, в социально-экономическом плане будет эквивалентна Афганистану. Энергетики нет, сельхозки нет, производства нет. Байден вот вчера на Генассамблее ООН сказал "‎Мы‏ ‎не ‎ослабим‏ ‎нашу ‎поддержку ‎Украины. ‎Пока ‎Украина‏ ‎не‏ ‎добудет‏ ‎справедливый ‎и‏ ‎прочный ‎мир". Это кино мы уже видели много раз. После этих слов американский самолет обычно взлетает, чтобы навсегда покинуть воздушное пространство страны папуасов, а кто не зацепился за колесо, тот сам дурак. На этом и закончится наш вооруженный конфликт, а вовсе не флагом над Верховной Радой, или где там эти мыши собираются.Ещё на эту тему: Нарушитель законов Зеленский, провалы ВСУ, саммит-пропаганда. Главное на Украине на утро 25 сентября

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