https://ukraina.ru/20240925/1057669209.html

Нарушитель законов Зеленский, провалы ВСУ, саммит-пропаганда. Главное на Украине на утро 25 сентября

Нарушитель законов Зеленский, провалы ВСУ, саммит-пропаганда. Главное на Украине на утро 25 сентября - 25.09.2024 Украина.ру

Нарушитель законов Зеленский, провалы ВСУ, саммит-пропаганда. Главное на Украине на утро 25 сентября

Посещение Зеленским завода снарядов в США могло быть незаконным. На Украине звучат взрывы, фиксируют повреждения, российские военные уничтожают позиции ВСУ. Сийярто назвал второй саммит по Украине пропагандой

2024-09-25T09:00

2024-09-25T09:00

2024-09-25T09:03

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Группа американских конгрессменов написала письмо генеральному инспектору американского Минюста. Они потребовали провести полное расследование в связи с посещением Владимиром Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании, заявляя, что оно могло быть сопряжено с несколькими нарушениями американского законодательства.Там отмечается, что визит Зеленского мог быть "политически мотивированным". Как пишут конгрессмены, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами, включая (губернатора Пенсильвании Джоша) Шапиро, в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.В письме также указывается, что Зеленский, возможно, прибыл в Пенсильванию на военном самолете ВВС США модели C-17, а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. По словам авторов письма, все это "оплачивалось средствами налогоплательщиков" США, которые, как они полагают, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии Штатов.В минувшее воскресенье Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов.Позже журнал Federalist написал, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании.Как отмечает издание, Зеленский использовал американский военный объект, чтобы провести кампанию в пользу Харрис - в частности, он посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками, губернатором Пенсильвании и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.Пока Зеленский выпрашивает в США снаряды и оружие постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН отмечает бесполезность помощи Киеву."Несмотря на обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, снабжение развединформацией, целями наведения, отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада в конфликте с целью нанести России - жизнями украинцев - стратегическое поражение, украинская армия сегодня оказалась на грани полного разгрома", – сказал Небензя.По его словам, чтобы убедиться в этом, достаточно изучить военные сводки, свидетельствующие о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, на возведение которых потребовалось почти восемь лет.Провалы ВСУВ ночь на среду воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ писали о нескольких взрывах в Харькове.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале пожаловался, что в ночь на среду в регионе прозвучало более 395 взрывов. Получили повреждения несколько объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удар в районе украинского города Южный Одесской области."Прилет был в Южный... Может, в порт, а может, в нефтебазу, а еще, может, по той самой располаге (пункт расположения - ред.), где британцы учат бандеровцев водными дронами пользоваться", - заявил Лебедев.Минобороны России информировало, что штурмовики Су-25 нанесли удар авиаракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области, разведка подтвердила уничтожение всех целей.Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик, где показано, как самолет готовится к вылету на аэродроме, взлетает и отправляется на задание, производит выстрелы и возвращается.Группировка войск "Восток" пресекла усиление позиций ВСУ, а также проведение ротаций, выдвижение резервов и подвоз боеприпасов у Доброволья, Новополя и Зализничного, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.Кроме того, были пресечены действия инженерной группы в районе Загорного.Группировка "Восток" также огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поразила опорные пункты и места скопления живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 116-й, 102-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах Угледара, Октября, Доброволья, Зализничного, Комсомольского и Гуляйполя.Несмотря на провалы националисты не оставляют попыток атаковать российские территории. Так, за сутки они 53 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Четырнадцать обстрелов - на Донецком направлении. Тридцать девять обстрелов - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.Всего было выпущено 154 боеприпаса. Девять мирных жителей, в том числе девочка-подросток 2009 года рождения, получили ранения. Один сотрудник МЧС погиб, еще три сотрудника пострадали.Кроме прочего, киевский режим попытался совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Однако дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей.Саммит — пропагандаГлава венгерского МИД Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН назвал вторую "мирную конференцию" по Украине – скорее пропагандой, нежели чем-то содержательным."Иногда мне кажется, что эта мирная конференция, о которой говорят некоторые политики, является скорее пропагандой, чем чем-то содержательным", – сказал Сийярто.По его словам, новая конференция по Украине была бы успешной при участии обеих сторон и наличии обсуждаемого плана, но ни того, ни другого пока нет.Говоря о "плане победы" Зеленского, глава МИД Венгрии отметил, что "всем мирным планам необходимо предоставить возможность для обсуждения"."В Европейском союзе я обычно утверждаю, что даже мирные планы, предложенные китайскими и бразильскими коллегами, должны быть рассмотрены. У нас могут быть свои мнения - положительные или отрицательные, - но, по крайней мере, они должны быть обсуждены", - добавил он.Сийярто также заверил, что Будапешт продолжит выступать с мирными инициативами по Украине, в том числе в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН."Мы не откажемся от этой позиции. Мы будем продолжать отстаивать эту позицию на всех встречах, в которых мы принимаем участие", – отметил онКроме того, министр подчеркнул, что поставки оружия Украине западными странами не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта."Если быть честными перед собой... то надо признать, что то, что было сделано на сегодняшний день, не сработало. Поставки оружия нисколько не помогли приблизить войну к завершению", - сказал Сийярто.Он сообщил, что Венгрия готова принимать участие во всех глобальных инициативах, продвигающих идею мира, и выразил надежду, что неделя высокого уровня в ООН приблизит регион центральной и восточной Европы к мирному урегулированию конфликта.Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.В августе Зеленский предложил ряду стран Глобального Юга провести новый мирный саммит по Украине. Среди других стран он выделил Индию, но заявил, что проведение саммита в стране, которая не присоединилась к коммюнике последнего мирного саммита, невозможно.Подробнее о саммитах - в материале В Госдепе США поддержали участие РФ во втором саммите по Украине на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240924/1057647647.html

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