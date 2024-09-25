"Хозяева сменили девочек в борделе": германист о роспуске "Зеленых" и последующей зависимости от США - 25.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240925/1057677637.html
"Хозяева сменили девочек в борделе": германист о роспуске "Зеленых" и последующей зависимости от США
"Хозяева сменили девочек в борделе": германист о роспуске "Зеленых" и последующей зависимости от США - 25.09.2024 Украина.ру
"Хозяева сменили девочек в борделе": германист о роспуске "Зеленых" и последующей зависимости от США
Новый состав немецкой партии "Зеленые" сделает ее еще более зависимой от Демократической партии США, фактически превратив политическую организацию в американский филиал. От такого решения следует ожидать еще более русофобские настроения, пропаганду движения ЛГБТ*, а также требования увеличить военную помощь для Киева
2024-09-25T17:19
2024-09-25T17:19
эксклюзив
германия
сша
украина
джордж сорос
анналена бербок
демократическая партия
сво
военная помощь
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102175/67/1021756762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_34b2c41974bcc57a33f5ba28a2f3957f.jpg
Так главную немецкую новость дня прокомментировал в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов. Днем издание Focus, сославшись на собственные источники, сообщило, что все председательство немецкой партии покинет свои должности. Эксперт подчеркнул, что роспуск "Зеленых" является выражением глубочайшего кризиса леволиберальных сил в Германии. Партия, проводящая иностранные заокеанские интересы, губительна для Германии, она не поможет решить наболевшие вопросы, уверен он. С учетом того, что "Зеленые" и ранее были проамериканской силой, теперь речь идет о полной финансовой, политической и ментально-идеологической зависимости. Комментируя причины роспуска председательства партии, Борисов указал на компетентность ее руководителей. Так, теперь уже бывшие лидеры Рикарда Ланг и Омид Нурипур, по мнению германиста, - "нулевые политики", последний - иранец, который "всю дорогу пытался быть немцем больше, чем сами немцы - не вышло". Аналогично эксперт высказался и в отношении министра экономики Германии Роберта Хабека и главы МИД Анналены Бербок. По данным немецких СМИ, места руководящего состава партии займут люди, "принадлежащие к зеленому салату англосаксов". В частности, издание Spiegel пишет, что сопредседателем "Зеленых" станет бездетный открытый гомосексуалист, который с 2014 по 2016 год входил в представительство Института солидарной модерности (Institut Solidarische Moderne) - учреждение, созданное американским миллиардером Джорджем Соросом. "Партия уменьшит электорат еще больше, потому что немцы безусловно будут понимать марионеточный характер ее заокеанских заказчиков. Будет еще больше русофобии, еще больше в повестке движения ЛГБТ*, больше требований дать денег и оружия для Украины. На федеральных выборах в сентябре 2025 года это скажется негативно, потому что уже сегодня понятно, что леволиберальные силы в кризисе, они не могут найти ответы на самые наболевшие вопросы - нелегальная миграция, подготовка войны с Россией", - пояснил Борисов. Эксперт также спрогнозировал дальнейшее ослабление партии, истерику в ее рядах, не одномоментное, но неизбежное падение. С другой стороны, громкая новость этого дня по расформированию "Зеленых" - праздник для "Союза Сары Вагенкнехт", который теперь имеет все шансы оттянуть еще больше голосов в свою пользу. "Разочаровавшийся электорат от левых партий, а также левого крыла СДПГ будет больше и больше перебегать к Саре, но только в том случае, если она не предаст своих интересов. А она это может сделать, если пойдет на коалицию с правым силами, прежде всего с ХДС, к чему ее активно склоняют", - заключил собеседник. Подробнее по теме - в статье "Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ" на сайте Украина.ру.*запрещенная в России организация.
https://ukraina.ru/20240213/1053263605.html
германия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анастасия Градинарова
Анастасия Градинарова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102175/67/1021756762_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73f1d1fb266d954e26c518624e091807.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, германия, сша, украина, джордж сорос, анналена бербок, демократическая партия, сво, военная помощь, всу, лгбт
Эксклюзив, Германия, США, Украина, Джордж Сорос, Анналена Бербок, Демократическая партия, СВО, военная помощь, ВСУ, ЛГБТ

"Хозяева сменили девочек в борделе": германист о роспуске "Зеленых" и последующей зависимости от США

17:19 25.09.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Анастасия Градинарова
Все материалы
Новый состав немецкой партии "Зеленые" сделает ее еще более зависимой от Демократической партии США, фактически превратив политическую организацию в американский филиал. От такого решения следует ожидать еще более русофобские настроения, пропаганду движения ЛГБТ*, а также требования увеличить военную помощь для Киева
Так главную немецкую новость дня прокомментировал в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.
Днем издание Focus, сославшись на собственные источники, сообщило, что все председательство немецкой партии покинет свои должности. Эксперт подчеркнул, что роспуск "Зеленых" является выражением глубочайшего кризиса леволиберальных сил в Германии.

"Триггером, спусковым крючком стали и прошедшие земельные выборы. Переиначивая известный анекдот, можно сказать, что хозяева решили "поменять девочек в публичном доме". Но сам бордель остался при своем статусе, и более того, станет еще хуже. Судя по составу партии из немецкой прессы на новые должности займут те, кто сделают партию еще более зависимой от Демократической партии США", - указал Борисов.

Партия, проводящая иностранные заокеанские интересы, губительна для Германии, она не поможет решить наболевшие вопросы, уверен он. С учетом того, что "Зеленые" и ранее были проамериканской силой, теперь речь идет о полной финансовой, политической и ментально-идеологической зависимости.
Комментируя причины роспуска председательства партии, Борисов указал на компетентность ее руководителей. Так, теперь уже бывшие лидеры Рикарда Ланг и Омид Нурипур, по мнению германиста, - "нулевые политики", последний - иранец, который "всю дорогу пытался быть немцем больше, чем сами немцы - не вышло".
Аналогично эксперт высказался и в отношении министра экономики Германии Роберта Хабека и главы МИД Анналены Бербок.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2024
13 февраля, 12:46
"Мой дедушка и нацисты". Семейные секреты министра иностранных дел Германии Анналены Бербок"Никогда не спрашивай у женщины про ее возраст, у мужчины про его зарплату, и у немца про его дедушку"
По данным немецких СМИ, места руководящего состава партии займут люди, "принадлежащие к зеленому салату англосаксов". В частности, издание Spiegel пишет, что сопредседателем "Зеленых" станет бездетный открытый гомосексуалист, который с 2014 по 2016 год входил в представительство Института солидарной модерности (Institut Solidarische Moderne) - учреждение, созданное американским миллиардером Джорджем Соросом.
"Партия уменьшит электорат еще больше, потому что немцы безусловно будут понимать марионеточный характер ее заокеанских заказчиков. Будет еще больше русофобии, еще больше в повестке движения ЛГБТ*, больше требований дать денег и оружия для Украины. На федеральных выборах в сентябре 2025 года это скажется негативно, потому что уже сегодня понятно, что леволиберальные силы в кризисе, они не могут найти ответы на самые наболевшие вопросы - нелегальная миграция, подготовка войны с Россией", - пояснил Борисов.
Эксперт также спрогнозировал дальнейшее ослабление партии, истерику в ее рядах, не одномоментное, но неизбежное падение.
С другой стороны, громкая новость этого дня по расформированию "Зеленых" - праздник для "Союза Сары Вагенкнехт", который теперь имеет все шансы оттянуть еще больше голосов в свою пользу.
"Разочаровавшийся электорат от левых партий, а также левого крыла СДПГ будет больше и больше перебегать к Саре, но только в том случае, если она не предаст своих интересов. А она это может сделать, если пойдет на коалицию с правым силами, прежде всего с ХДС, к чему ее активно склоняют", - заключил собеседник.
Подробнее по теме - в статье "Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ" на сайте Украина.ру.
*запрещенная в России организация.
 
ЭксклюзивГерманияСШАУкраинаДжордж СоросАнналена БербокДемократическая партияСВОвоенная помощьВСУЛГБТ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:16Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк
18:04Трамп уверен в несокрушимости России, окружение Угледара, Зеленский о "планах" РФ. Итоги 25 сентября
17:52Орбакайте отказалась выходить на сцену с певцом, поддержавшим СВО, но получила полный гонорар
17:47Планируют посадить в Германии: в ФРГ выдали ордеры на арест по делу о "Северных потоках"
17:28Любовь, голуби и история о новых ногах рядового Губарева, раненного под Угледаром. Наш спецрепортаж
17:19"Хозяева сменили девочек в борделе": германист о роспуске "Зеленых" и последующей зависимости от США
17:15Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить
17:13Польский сенатор: Варшава должна забыть про свою историю ради Украины
16:01Маньяк войны не всегда был союзником Запада. Неудобные вопросы, которые Небензя задал Зеленскому
16:00Дюк Ришелье: человек, благодаря которому Одесса стала Одессой
15:43США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО - Эрдоган
15:38Яхонтовые хуситы. Пророссийские прокси тоже вооружаются
14:46Предательство или мятеж наёмников? Ищенко объяснил, в чём отличие Пригожина от генерала Власова
14:42Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства
14:25Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка
14:24Чиновники из США проговорились, как планируют сорвать Игры Дружбы в России
14:17Мирный план по Блинкену вновь обнажил страхи США, об урегулировании речи не идет – Савин
14:00В Донецке осудили украинского джихадиста, которого разыскивает Лондон
13:56Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб, защищая свою землю
13:30Провальное турне Зеленского по США, обстрелы, города Донбасса. Главное на Украине на 13:30 25 сентября
Лента новостейМолния