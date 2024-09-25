https://ukraina.ru/20240925/1057677637.html

"Хозяева сменили девочек в борделе": германист о роспуске "Зеленых" и последующей зависимости от США

"Хозяева сменили девочек в борделе": германист о роспуске "Зеленых" и последующей зависимости от США - 25.09.2024 Украина.ру

"Хозяева сменили девочек в борделе": германист о роспуске "Зеленых" и последующей зависимости от США

Новый состав немецкой партии "Зеленые" сделает ее еще более зависимой от Демократической партии США, фактически превратив политическую организацию в американский филиал. От такого решения следует ожидать еще более русофобские настроения, пропаганду движения ЛГБТ*, а также требования увеличить военную помощь для Киева

2024-09-25T17:19

2024-09-25T17:19

2024-09-25T17:19

эксклюзив

германия

сша

украина

джордж сорос

анналена бербок

демократическая партия

сво

военная помощь

всу

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Так главную немецкую новость дня прокомментировал в интервью изданию Украина.ру политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов. Днем издание Focus, сославшись на собственные источники, сообщило, что все председательство немецкой партии покинет свои должности. Эксперт подчеркнул, что роспуск "Зеленых" является выражением глубочайшего кризиса леволиберальных сил в Германии. Партия, проводящая иностранные заокеанские интересы, губительна для Германии, она не поможет решить наболевшие вопросы, уверен он. С учетом того, что "Зеленые" и ранее были проамериканской силой, теперь речь идет о полной финансовой, политической и ментально-идеологической зависимости. Комментируя причины роспуска председательства партии, Борисов указал на компетентность ее руководителей. Так, теперь уже бывшие лидеры Рикарда Ланг и Омид Нурипур, по мнению германиста, - "нулевые политики", последний - иранец, который "всю дорогу пытался быть немцем больше, чем сами немцы - не вышло". Аналогично эксперт высказался и в отношении министра экономики Германии Роберта Хабека и главы МИД Анналены Бербок. По данным немецких СМИ, места руководящего состава партии займут люди, "принадлежащие к зеленому салату англосаксов". В частности, издание Spiegel пишет, что сопредседателем "Зеленых" станет бездетный открытый гомосексуалист, который с 2014 по 2016 год входил в представительство Института солидарной модерности (Institut Solidarische Moderne) - учреждение, созданное американским миллиардером Джорджем Соросом. "Партия уменьшит электорат еще больше, потому что немцы безусловно будут понимать марионеточный характер ее заокеанских заказчиков. Будет еще больше русофобии, еще больше в повестке движения ЛГБТ*, больше требований дать денег и оружия для Украины. На федеральных выборах в сентябре 2025 года это скажется негативно, потому что уже сегодня понятно, что леволиберальные силы в кризисе, они не могут найти ответы на самые наболевшие вопросы - нелегальная миграция, подготовка войны с Россией", - пояснил Борисов. Эксперт также спрогнозировал дальнейшее ослабление партии, истерику в ее рядах, не одномоментное, но неизбежное падение. С другой стороны, громкая новость этого дня по расформированию "Зеленых" - праздник для "Союза Сары Вагенкнехт", который теперь имеет все шансы оттянуть еще больше голосов в свою пользу. "Разочаровавшийся электорат от левых партий, а также левого крыла СДПГ будет больше и больше перебегать к Саре, но только в том случае, если она не предаст своих интересов. А она это может сделать, если пойдет на коалицию с правым силами, прежде всего с ХДС, к чему ее активно склоняют", - заключил собеседник. Подробнее по теме - в статье "Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ" на сайте Украина.ру.*запрещенная в России организация.

https://ukraina.ru/20240213/1053263605.html

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Анастасия Градинарова

эксклюзив, германия, сша, украина, джордж сорос, анналена бербок, демократическая партия, сво, военная помощь, всу, лгбт