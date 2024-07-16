В Госдепе США поддержали участие РФ во втором саммите по Украине
09:46 16.07.2024 (обновлено: 09:50 16.07.2024)
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Руководство Украины должно самостоятельно решать в какой формате и с участием каких сторон следует проводить переговоры по урегулированию конфликта, а США поддержат эти решения. Об этом во вторник заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер
Комментируя слова Владимира Зеленского о том, что российская сторона должна принять участие во втором саммите мира по Украине, спикер Госдепа одобрил такое решение.
"Это то, что мы с ними (украинской делегацией – Ред.) обсуждали. Украина сама решает, когда, как и в какой форме проводить обсуждения и вести дипломатические переговоры. Как их партнер и страна, оказывающая помощь, мы будем поддерживать их, если они решат пойти по этому пути", – цитирует его агентство Укринформ.
Миллер указал, что США якобы всегда поддерживали дипломатию, однако российская сторона не продемонстрировал готовности к переговорам, солгал он.
Накануне в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что второй мирный саммит по урегулированию ситуации на Украине должен проходить в присутствии представителей России, а пункты для обсуждения (вопросы энергетической, продовольственной и гуманитарной безопасности) будут готовы уже к ноябрю.
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