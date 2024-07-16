https://ukraina.ru/20240716/1056278329.html

В Госдепе США поддержали участие РФ во втором саммите по Украине

В Госдепе США поддержали участие РФ во втором саммите по Украине - 16.07.2024 Украина.ру

В Госдепе США поддержали участие РФ во втором саммите по Украине

Руководство Украины должно самостоятельно решать в какой формате и с участием каких сторон следует проводить переговоры по урегулированию конфликта, а США поддержат эти решения. Об этом во вторник заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер

2024-07-16T09:46

2024-07-16T09:46

2024-07-16T09:50

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Комментируя слова Владимира Зеленского о том, что российская сторона должна принять участие во втором саммите мира по Украине, спикер Госдепа одобрил такое решение. Миллер указал, что США якобы всегда поддерживали дипломатию, однако российская сторона не продемонстрировал готовности к переговорам, солгал он. Накануне в ходе пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что второй мирный саммит по урегулированию ситуации на Украине должен проходить в присутствии представителей России, а пункты для обсуждения (вопросы энергетической, продовольственной и гуманитарной безопасности) будут готовы уже к ноябрю.Подробнее о резкой смене формата переговоров с Россией, сомнительных условиях Киева и мнении экспертов читайте в материале авторов издания Украина.ру Кирилла Курбатова и Анастасии Градинаровой.

https://ukraina.ru/20240715/1056252341.html

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, переговоры, сво