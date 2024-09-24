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В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железнодорожных путях — ФСБ

В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железнодорожных путях — ФСБ - 24.09.2024 Украина.ру

В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железнодорожных путях — ФСБ

Федеральная служба безопасности России 24 сентября сообщила о задержании завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя Биробиджана

2024-09-24T10:33

2024-09-24T10:33

2024-09-24T10:33

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Украинские спецслужбы связались с ним через интернет и поручили собирать разведывательную информацию об объектах Министерства обороны России.Также агент изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в Биробиджане и пытался совершить диверсии на путях железнодорожного сообщения "посредством выведения из строя релейных шкафов".По адресу его проживания и в гараже нашли приготовленные им средства террора, а также средства связи для контакта с украинскими спецслужбами.В отношении него возбудили дела о госизмене, теракте и диверсии.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, сбу, биробиджан, россия, фсб, госизмена