В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железнодорожных путях — ФСБ - 24.09.2024 Украина.ру
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В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железнодорожных путях — ФСБ
В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железнодорожных путях — ФСБ - 24.09.2024 Украина.ру
В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железнодорожных путях — ФСБ
Федеральная служба безопасности России 24 сентября сообщила о задержании завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя Биробиджана
2024-09-24T10:33
2024-09-24T10:33
новости
сбу
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фсб
госизмена
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Украинские спецслужбы связались с ним через интернет и поручили собирать разведывательную информацию об объектах Министерства обороны России.Также агент изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в Биробиджане и пытался совершить диверсии на путях железнодорожного сообщения "посредством выведения из строя релейных шкафов".По адресу его проживания и в гараже нашли приготовленные им средства террора, а также средства связи для контакта с украинскими спецслужбами.В отношении него возбудили дела о госизмене, теракте и диверсии.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, сбу, биробиджан, россия, фсб, госизмена
Новости, СБУ, Биробиджан, Россия, ФСБ, госизмена

В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железнодорожных путях — ФСБ

10:33 24.09.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности России 24 сентября сообщила о задержании завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя Биробиджана
Украинские спецслужбы связались с ним через интернет и поручили собирать разведывательную информацию об объектах Министерства обороны России.
Также агент изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в Биробиджане и пытался совершить диверсии на путях железнодорожного сообщения "посредством выведения из строя релейных шкафов".
По адресу его проживания и в гараже нашли приготовленные им средства террора, а также средства связи для контакта с украинскими спецслужбами.
В отношении него возбудили дела о госизмене, теракте и диверсии.
"За совершение указанных преступлений законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием", - указали в ФСБ.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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