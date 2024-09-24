В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железнодорожных путях — ФСБ
Федеральная служба безопасности России 24 сентября сообщила о задержании завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя Биробиджана
Украинские спецслужбы связались с ним через интернет и поручили собирать разведывательную информацию об объектах Министерства обороны России.
Также агент изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в Биробиджане и пытался совершить диверсии на путях железнодорожного сообщения "посредством выведения из строя релейных шкафов".
По адресу его проживания и в гараже нашли приготовленные им средства террора, а также средства связи для контакта с украинскими спецслужбами.
В отношении него возбудили дела о госизмене, теракте и диверсии.
"За совершение указанных преступлений законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием", - указали в ФСБ.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.