https://ukraina.ru/20240918/1057518972.html

Безуглая написала заявление об отставке

Безуглая написала заявление об отставке - 18.09.2024 Украина.ру

Безуглая написала заявление об отставке

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, известная своей критикой командования ВСУ, написала прошение об отставке с поста замглавы оборонного комитета, а также попросила избрать ее членом парламентского комитета по внешней политике. Соответствующее постановление о ее переводе зарегистрировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

2024-09-18T10:25

2024-09-18T10:25

2024-09-18T10:25

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Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности уже дважды вносил проект решения об увольнении Безуглой в Раду, однако оба раза парламенту не хватало голосов для принятия этого постановления.И действительно, Марьяна Безуглая известна больше как критик военной политики украинских властей. Только за последние дни она заявила, что украинских военных плохо обучают, а также обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте.Безуглая также критиковала предшественника Сырского - Валерия Залужного. Перед его отставкой депутат призывала к увольнению главкома: "Чем скорее бы это (отставка Залужного) произошло, тем больше у нас шансов вырваться из поверхностного ада уничтожения людей не только русскими, а заскорузлой собственной советской армией", - заявляла Безуглая.Результат - летом этого года Безуглую внесли на расстрельный сайт "Миротворец", а бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал завести на нее дело.В июле Безуглая объявила о своем решении покинуть фракцию "Слуги народа", заявив, что партия слабая, а ее "нардепы втыкают нож в спину".У 36-летней Безуглой медицинское образование, какое-то время она работала по специальности, однако в 2019 году получила депутатский мандат от партии "Слуга народа" в Раде и стала заместителем главы комитета по национальной безопасности и обороне.Именно Безуглая была инициатором организации территориальной обороны и активно продвигала соответствующий законопроект. Также она является председателем подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО.В 2022 году депутат предлагала расстреливать украинских солдат, которые отказываются выполнять приказы командования.Другие подробности о депутатских предложениях Безуглой и ее жизни читайте в материале Марьяна Безуглая, биография.

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новости, украина, марьяна безуглая, валерий залужный, александр сырский, слуга народа, рада