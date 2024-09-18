Безуглая написала заявление об отставке - 18.09.2024 Украина.ру
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Безуглая написала заявление об отставке
Безуглая написала заявление об отставке - 18.09.2024 Украина.ру
Безуглая написала заявление об отставке
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, известная своей критикой командования ВСУ, написала прошение об отставке с поста замглавы оборонного комитета, а также попросила избрать ее членом парламентского комитета по внешней политике. Соответствующее постановление о ее переводе зарегистрировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
2024-09-18T10:25
2024-09-18T10:25
новости
украина
марьяна безуглая
валерий залужный
александр сырский
слуга народа
рада
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Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности уже дважды вносил проект решения об увольнении Безуглой в Раду, однако оба раза парламенту не хватало голосов для принятия этого постановления.И действительно, Марьяна Безуглая известна больше как критик военной политики украинских властей. Только за последние дни она заявила, что украинских военных плохо обучают, а также обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте.Безуглая также критиковала предшественника Сырского - Валерия Залужного. Перед его отставкой депутат призывала к увольнению главкома: "Чем скорее бы это (отставка Залужного) произошло, тем больше у нас шансов вырваться из поверхностного ада уничтожения людей не только русскими, а заскорузлой собственной советской армией", - заявляла Безуглая.Результат - летом этого года Безуглую внесли на расстрельный сайт "Миротворец", а бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал завести на нее дело.В июле Безуглая объявила о своем решении покинуть фракцию "Слуги народа", заявив, что партия слабая, а ее "нардепы втыкают нож в спину".У 36-летней Безуглой медицинское образование, какое-то время она работала по специальности, однако в 2019 году получила депутатский мандат от партии "Слуга народа" в Раде и стала заместителем главы комитета по национальной безопасности и обороне.Именно Безуглая была инициатором организации территориальной обороны и активно продвигала соответствующий законопроект. Также она является председателем подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО.В 2022 году депутат предлагала расстреливать украинских солдат, которые отказываются выполнять приказы командования.Другие подробности о депутатских предложениях Безуглой и ее жизни читайте в материале Марьяна Безуглая, биография.
https://ukraina.ru/20240917/1057509948.html
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новости, украина, марьяна безуглая, валерий залужный, александр сырский, слуга народа, рада
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Валерий Залужный, Александр Сырский, Слуга народа, Рада

Безуглая написала заявление об отставке

10:25 18.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Читать в
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, известная своей критикой командования ВСУ, написала прошение об отставке с поста замглавы оборонного комитета, а также попросила избрать ее членом парламентского комитета по внешней политике. Соответствующее постановление о ее переводе зарегистрировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности уже дважды вносил проект решения об увольнении Безуглой в Раду, однако оба раза парламенту не хватало голосов для принятия этого постановления.
Верховная Рада Украины заблокирована оппозицией - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Вчера, 17:51
Депутаты Рады сбежали с обсуждения бюджета-2025Депутаты Верховной Рады Украины сбежали с обсуждения бюджета страны. В парламентском зале оказалось всего 25 человек. На это 17 сентября в своем телеграм-канале пожаловалась депутат София Федина
"Яркий пример, как команда шутника Зеленского расправляется со своими оппонентами. Безуглая часто критиковала киевский режим — буквально на днях рассказывала о незавидной судьбе мобилизованных, которых бросили на фронт полностью неподготовленными", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал ANNA NEWS.
И действительно, Марьяна Безуглая известна больше как критик военной политики украинских властей. Только за последние дни она заявила, что украинских военных плохо обучают, а также обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте.
- РИА Новости, 1920, 16.09.2024
16 сентября, 07:53
Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУДепутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в соцсетях пожаловалась, что военнослужащие ВСУ, отправленные на Покровское направление, за 45 дней базовой подготовки не научились почти ничему
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
14 июля, 13:34
Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — БезуглаяГлавком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск. Об этом заявила в соцсетях депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая
Безуглая также критиковала предшественника Сырского - Валерия Залужного. Перед его отставкой депутат призывала к увольнению главкома:
"Чем скорее бы это (отставка Залужного) произошло, тем больше у нас шансов вырваться из поверхностного ада уничтожения людей не только русскими, а заскорузлой собственной советской армией", - заявляла Безуглая.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
30 января, 12:14
Ад для людей закончится, если Валерий "суровое солнце окопов" Залужный уволится - БезуглаяПрезидент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предложил ему подать в отставку, сообщили 30 января журналисты украинского издания "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Офисе президента и окружении Залужного
Результат - летом этого года Безуглую внесли на расстрельный сайт "Миротворец", а бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал завести на нее дело.
В июле Безуглая объявила о своем решении покинуть фракцию "Слуги народа", заявив, что партия слабая, а ее "нардепы втыкают нож в спину".
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
17 июля, 12:02
"Слабая фракция и партия": нардеп Безуглая со скандалом вышла из "Слуг народа"Партия "Слуга народа" является слабой, а ее "нардепы втыкают нож в спину", поэтому депутат Марьяна Безуглая, известная своей критикой руководства ВСУ, приняла решение покинуть фракцию
У 36-летней Безуглой медицинское образование, какое-то время она работала по специальности, однако в 2019 году получила депутатский мандат от партии "Слуга народа" в Раде и стала заместителем главы комитета по национальной безопасности и обороне.
Именно Безуглая была инициатором организации территориальной обороны и активно продвигала соответствующий законопроект. Также она является председателем подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО.
В 2022 году депутат предлагала расстреливать украинских солдат, которые отказываются выполнять приказы командования.
Другие подробности о депутатских предложениях Безуглой и ее жизни читайте в материале Марьяна Безуглая, биография.
 
НовостиУкраинаМарьяна БезуглаяВалерий ЗалужныйАлександр СырскийСлуга народаРада
 
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