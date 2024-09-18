Безуглая написала заявление об отставке
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая, известная своей критикой командования ВСУ, написала прошение об отставке с поста замглавы оборонного комитета, а также попросила избрать ее членом парламентского комитета по внешней политике. Соответствующее постановление о ее переводе зарегистрировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Парламентский комитет по вопросам нацбезопасности уже дважды вносил проект решения об увольнении Безуглой в Раду, однако оба раза парламенту не хватало голосов для принятия этого постановления.
"Яркий пример, как команда шутника Зеленского расправляется со своими оппонентами. Безуглая часто критиковала киевский режим — буквально на днях рассказывала о незавидной судьбе мобилизованных, которых бросили на фронт полностью неподготовленными", - прокомментировал ситуацию телеграм-канал ANNA NEWS.
И действительно, Марьяна Безуглая известна больше как критик военной политики украинских властей. Только за последние дни она заявила, что украинских военных плохо обучают, а также обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в провалах на фронте.
Безуглая также критиковала предшественника Сырского - Валерия Залужного. Перед его отставкой депутат призывала к увольнению главкома:
"Чем скорее бы это (отставка Залужного) произошло, тем больше у нас шансов вырваться из поверхностного ада уничтожения людей не только русскими, а заскорузлой собственной советской армией", - заявляла Безуглая.
30 января, 12:14Ад для людей закончится, если Валерий "суровое солнце окопов" Залужный уволится - БезуглаяПрезидент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предложил ему подать в отставку, сообщили 30 января журналисты украинского издания "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Офисе президента и окружении Залужного
Результат - летом этого года Безуглую внесли на расстрельный сайт "Миротворец", а бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал завести на нее дело.
В июле Безуглая объявила о своем решении покинуть фракцию "Слуги народа", заявив, что партия слабая, а ее "нардепы втыкают нож в спину".
У 36-летней Безуглой медицинское образование, какое-то время она работала по специальности, однако в 2019 году получила депутатский мандат от партии "Слуга народа" в Раде и стала заместителем главы комитета по национальной безопасности и обороне.
Именно Безуглая была инициатором организации территориальной обороны и активно продвигала соответствующий законопроект. Также она является председателем подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО.
В 2022 году депутат предлагала расстреливать украинских солдат, которые отказываются выполнять приказы командования.
Другие подробности о депутатских предложениях Безуглой и ее жизни читайте в материале Марьяна Безуглая, биография.