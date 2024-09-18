"Зачистка" Крыма, провалы ВСУ, недоразумение с Усиком. Главное на Украине на утро 18 сентября - 18.09.2024 Украина.ру
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"Зачистка" Крыма, провалы ВСУ, недоразумение с Усиком. Главное на Украине на утро 18 сентября
"Зачистка" Крыма, провалы ВСУ, недоразумение с Усиком. Главное на Украине на утро 18 сентября - 18.09.2024 Украина.ру
"Зачистка" Крыма, провалы ВСУ, недоразумение с Усиком. Главное на Украине на утро 18 сентября
Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов. На Украине раздаются взрывы, Генштаб заявляет о напряженной обстановке, однако националисты не оставляют попыток атаковать. Украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова
2024-09-18T09:00
2024-09-18T09:44
эксклюзив
спецоперация
сво
хроники
украина
крым
краков
александр усик
владимир константинов
вооруженные силы украины
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Глава крымского парламента Владимир Константинов заверил, что Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов, работу в этом направлении доведут до конца.По его словам, новоизбранный парламент республики третьего созыва продолжит работу по выявлению активов украинских олигархов и других лиц, враждебно настроенных по отношению к России."Наша деятельность поддерживается крымчанами, они во многом сами инициируют разные формы борьбы с кровавым киевским режимом, в том числе и по выявлению активов украинских олигархов. С моральной точки зрения эту работу необходимо довести до конца. И мы это сделаем", — сказал глава парламента республики.С осени 2022 года крымский парламент принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия.Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции.В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.Провалы ВСУВ ночь на среду в украинской столице была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также сигнал звучит в Киевской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях. А, кроме того, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве, Кропивницком, в пригороде Днепропетровска. Также они гремели в Полтавской области, Сумах.В Сумской областной военной администрации информировали, что атаке подверглись энергетические объекты города.В свою очередь координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о двух ударах в Николаевской области."Николаев, прилеты в области. Пока два: один недалеко от Вознесенска, второй тоже, где-то между Снигиревкой и Березнеговатым", — указал Лебедев.Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении.Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ. Так, за минувшие сутки они девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Один обстрел — на Донецком направлении. Восемь обстрелов — на Горловском направлении", — перечислили в представительстве.Всего было выпущено 27 боеприпасов, поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц.Кроме того, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 54 украинских беспилотника, в том числе 27 над Курской, 16 над Брянской, семь над Смоленской, три над Белгородской и один — над Орловской областями, сообщили в Минобороны России.Также российские военные отразили атаку БПЛА в Торопце Тверской области, губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар, сообщило правительство региона. Ситуация, как указано, находится на контроле.Недоразумение с УсикомЧемпиона мира по боксу украинца Александра Усика арестовали в аэропорту польского Кракова, сообщил в телеграм-канале олимпийский чемпион по греко-римской борьбе депутат парламента Украины Жан Беленюк.Он опубликовал видео, на которых сотрудники правопорядка сопровождают закованного в наручники Усика."Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", — подписал видео Беленюк.Супруга спортсмена Екатерина Усик написала в соцсетях, что инцидент не связан с чем-то серьезным."Все нормально, все хорошо. Позже Александр все объяснит! Ничего криминального", — отметила она.Затем издание "Страна.ua" со ссылкой на официального представителя украинского МИД Георгия Тихого проинформировало, что Украина выразит протест Польше из-за задержания Усика.Однако позже жена украинского боксера указала, что спортсмена отпустили после задержания в Польше."Слава богу, все хорошо. Никто не арестован. Усик на свободе. Это недоразумение", — написала супруга боксера в соцсетях.Сам Усик также объяснил недоразумением ситуацию с задержанием в Польше."Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии", — написал Усик в соцсетях.О лицемерности боксера — в материале Елены Мурзиной Путь лицемерия боксера Усика — "помощь Запада" в виде победы Украины. Почем ты родину продал, сынок? на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240917/1057493016.html
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Эксклюзив, Спецоперация, СВО, Хроники, Украина, Крым, Краков, Александр Усик, Владимир Константинов, Вооруженные силы Украины, Генштаб, МИД, беспилотники, ПВО, дроны, атака

"Зачистка" Крыма, провалы ВСУ, недоразумение с Усиком. Главное на Украине на утро 18 сентября

09:00 18.09.2024 (обновлено: 09:44 18.09.2024)
 
© Александр Усик/ИнстаграмАлександр Усик
Александр Усик
© Александр Усик/Инстаграм
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Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов. На Украине раздаются взрывы, Генштаб заявляет о напряженной обстановке, однако националисты не оставляют попыток атаковать. Украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова
Глава крымского парламента Владимир Константинов заверил, что Крым полностью зачистят от собственности украинских олигархов, работу в этом направлении доведут до конца.

"Эта работа продолжается, со всем тщательно разбираемся. Мы идем к цели очищения Крыма от врагов и не оставим в их собственности на нашей земле ничего", — заверил Константинов.

По его словам, новоизбранный парламент республики третьего созыва продолжит работу по выявлению активов украинских олигархов и других лиц, враждебно настроенных по отношению к России.
"Наша деятельность поддерживается крымчанами, они во многом сами инициируют разные формы борьбы с кровавым киевским режимом, в том числе и по выявлению активов украинских олигархов. С моральной точки зрения эту работу необходимо довести до конца. И мы это сделаем", — сказал глава парламента республики.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Вчера, 09:00
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С осени 2022 года крымский парламент принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия.
Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что средства от продажи имущества пойдут в том числе на нужды участников специальной военной операции.
В список национализированных, а затем проданных на торгах активов, среди прочего попала квартира семьи Владимира Зеленского в поселке Ливадия.
Провалы ВСУ
В ночь на среду в украинской столице была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Также сигнал звучит в Киевской, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях. А, кроме того, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.
Украинские СМИ пишут о взрывах в Киеве, Кропивницком, в пригороде Днепропетровска.
Также они гремели в Полтавской области, Сумах.
В Сумской областной военной администрации информировали, что атаке подверглись энергетические объекты города.

"Энергосистема области работает в напряженном режиме. Потребителей просят снизить потребление электроэнергии, особенно в часы пик", — призвали в областной военной администрации.

В свою очередь координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил о двух ударах в Николаевской области.
"Николаев, прилеты в области. Пока два: один недалеко от Вознесенска, второй тоже, где-то между Снигиревкой и Березнеговатым", — указал Лебедев.
Генштаб украинских войск заявил о напряженной обстановке на Купянском направлении.
киев - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
16 сентября, 13:01
Киев готовит бесчеловечную провокацию. Главное на Украине на 13:00 16 сентябряБоевые действия в зоне СВО продолжаются; в результате обстрелов ВСУ понесли потери в местах расположения в Киевской, Черкасской и Сумской областях; украинцы прячут детей от киевского режима; СВР предупреждает, что Киев готовит бесчеловечную провокацию с большим количеством жертв
Несмотря на незавидное положение, ВСУ не оставляют попыток атаковать территории РФ.
Так, за минувшие сутки они девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Один обстрел — на Донецком направлении. Восемь обстрелов — на Горловском направлении", — перечислили в представительстве.
Всего было выпущено 27 боеприпасов, поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц.
Кроме того, дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили 54 украинских беспилотника, в том числе 27 над Курской, 16 над Брянской, семь над Смоленской, три над Белгородской и один — над Орловской областями, сообщили в Минобороны России.
Также российские военные отразили атаку БПЛА в Торопце Тверской области, губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население оттуда, где работает ПВО и тушат пожар, сообщило правительство региона. Ситуация, как указано, находится на контроле.
Недоразумение с Усиком
Чемпиона мира по боксу украинца Александра Усика арестовали в аэропорту польского Кракова, сообщил в телеграм-канале олимпийский чемпион по греко-римской борьбе депутат парламента Украины Жан Беленюк.
Он опубликовал видео, на которых сотрудники правопорядка сопровождают закованного в наручники Усика.
"Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются", — подписал видео Беленюк.
Супруга спортсмена Екатерина Усик написала в соцсетях, что инцидент не связан с чем-то серьезным.
"Все нормально, все хорошо. Позже Александр все объяснит! Ничего криминального", — отметила она.
Затем издание "Страна.ua" со ссылкой на официального представителя украинского МИД Георгия Тихого проинформировало, что Украина выразит протест Польше из-за задержания Усика.

"По поручению министра (иностранных дел) Андрея Сибиги генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств ситуации... Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением", — говорится в публикации со ссылкой на Тихого.

Однако позже жена украинского боксера указала, что спортсмена отпустили после задержания в Польше.
"Слава богу, все хорошо. Никто не арестован. Усик на свободе. Это недоразумение", — написала супруга боксера в соцсетях.
Сам Усик также объяснил недоразумением ситуацию с задержанием в Польше.
"Дорогие друзья. Произошло недоразумение. Оно было быстро устранено. Спасибо всем, кто проявил беспокойство. Спасибо украинским дипломатам за эффективную поддержку. И уважение польской полиции за то, что она выполняет свои обязанности, не обращая внимания на рост, вес, размах рук и регалии", — написал Усик в соцсетях.
О лицемерности боксера — в материале Елены Мурзиной Путь лицемерия боксера Усика — "помощь Запада" в виде победы Украины. Почем ты родину продал, сынок? на сайте Украина.ру.
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09:19Генсек НАТО не прислушался к предупреждениям Путина по ударам вглубь РФ
09:00"Зачистка" Крыма, провалы ВСУ, недоразумение с Усиком. Главное на Украине на утро 18 сентября
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