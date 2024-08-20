https://ukraina.ru/20240820/1056951862.html

Президент Чехии предрёк вступление части Украины в НАТО

Президент Чехии предрёк вступление части Украины в НАТО - 20.08.2024 Украина.ру

Президент Чехии предрёк вступление части Украины в НАТО

Неподконтрольная России часть Украины сможет вступить в НАТО. Уверенность в этом выразил президент Чехии Петр Павел журналистам

2024-08-20T12:38

2024-08-20T12:38

2024-08-20T12:38

новости

украина

чехия

германия

нато

politico

гдр

фрг

украина-нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101556/64/1015566476_0:14:2866:1626_1920x0_80_0_0_9622ce45e19c7da94474dc56dbf2721f.jpg

Даже часть Украины может войти в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием", — заявил Павел чешскому изданию Novinky a Pravo.Он сравнил Украину с Западной Германией, оккупированной США после Второй мировой войны. ФРГ была принята в Североатлантический альянс в 1955 году, а в 1990 году объединилась с ГДР – восточногерманской республикой, находившейся под покровительством СССР."Поэтому я думаю, что существует как техническое, так и юридическое решение, позволяющее Украине вступить в НАТО, не приводя НАТО в конфликт с Российской Федерацией", - заявил президент Чехии.ГДР и Чехословакия состояли в "Организации Варшавского Договора" - военно-политическом блоке, созданном в противовес НАТО. Ранее на тему перспектив украинского членства в Североатлантическом альянсе высказался автор издания Украина.ру Василий Стоякин в публикации Прецедент для Киева: ФРГ в составе НАТО

украина

чехия

германия

фрг

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, чехия, германия, нато, politico, гдр, фрг, украина-нато