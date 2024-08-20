Президент Чехии предрёк вступление части Украины в НАТО - 20.08.2024 Украина.ру
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Президент Чехии предрёк вступление части Украины в НАТО
Президент Чехии предрёк вступление части Украины в НАТО - 20.08.2024 Украина.ру
Президент Чехии предрёк вступление части Украины в НАТО
Неподконтрольная России часть Украины сможет вступить в НАТО. Уверенность в этом выразил президент Чехии Петр Павел журналистам
2024-08-20T12:38
2024-08-20T12:38
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Даже часть Украины может войти в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием", — заявил Павел чешскому изданию Novinky a Pravo.Он сравнил Украину с Западной Германией, оккупированной США после Второй мировой войны. ФРГ была принята в Североатлантический альянс в 1955 году, а в 1990 году объединилась с ГДР – восточногерманской республикой, находившейся под покровительством СССР."Поэтому я думаю, что существует как техническое, так и юридическое решение, позволяющее Украине вступить в НАТО, не приводя НАТО в конфликт с Российской Федерацией", - заявил президент Чехии.ГДР и Чехословакия состояли в "Организации Варшавского Договора" - военно-политическом блоке, созданном в противовес НАТО. Ранее на тему перспектив украинского членства в Североатлантическом альянсе высказался автор издания Украина.ру Василий Стоякин в публикации Прецедент для Киева: ФРГ в составе НАТО
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новости, украина, чехия, германия, нато, politico, гдр, фрг, украина-нато
Новости, Украина, Чехия, Германия, НАТО, Politico, ГДР, ФРГ, Украина-НАТО

Президент Чехии предрёк вступление части Украины в НАТО

12:38 20.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций "Украина-2015"
Международные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Украина-2015 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Неподконтрольная России часть Украины сможет вступить в НАТО. Уверенность в этом выразил президент Чехии Петр Павел журналистам
Даже часть Украины может войти в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел
"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием", — заявил Павел чешскому изданию Novinky a Pravo.
"Если будет демаркация, хотя бы административная граница, то мы можем рассматривать эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент", - добавил Павел.
Он сравнил Украину с Западной Германией, оккупированной США после Второй мировой войны. ФРГ была принята в Североатлантический альянс в 1955 году, а в 1990 году объединилась с ГДР – восточногерманской республикой, находившейся под покровительством СССР.
"Поэтому я думаю, что существует как техническое, так и юридическое решение, позволяющее Украине вступить в НАТО, не приводя НАТО в конфликт с Российской Федерацией", - заявил президент Чехии.
ГДР и Чехословакия состояли в "Организации Варшавского Договора" - военно-политическом блоке, созданном в противовес НАТО. Ранее на тему перспектив украинского членства в Североатлантическом альянсе высказался автор издания Украина.ру Василий Стоякин в публикации Прецедент для Киева: ФРГ в составе НАТО
 
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