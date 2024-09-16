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Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУ
Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУ - 16.09.2024 Украина.ру
Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУ
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в соцсетях пожаловалась, что военнослужащие ВСУ, отправленные на Покровское направление, за 45 дней базовой подготовки не научились почти ничему
2024-09-16T07:53
2024-09-16T07:53
2024-09-16T07:53
марьяна безуглая
александр сырский
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новости
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всу
верховная рада
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"На прошлой неделе общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на Покровское направление: это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог "порешать", в абсолютном большинстве за 45 дней базовой подготовки они не научились почти ничему", - написала Безуглая.Она добавила, что на этом фоне особенно цинично звучит заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о планах по увеличению срока базовой подготовки мобилизованных, "когда и 45 дней они не могут и не хотят заполнить реальным содержанием".Накануне Сырский заявил, что продолжительность базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных на Украине планируют увеличить, кроме того, может появиться и школа инструкторов.Безуглая не раз критиковала Сырского. Так, на прошлой неделе она обвинила его в том, что российским военным удалось нанести удар ракетой "Искандер" по подразделению ВСУ. Также нардеп возмущалась после недавнего мощного удара по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве.Кроме того, она заверяла, что Сырский пытается скрыть провалы украинских военных на фронте (приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское направление на два: покровское и новое кураховское, "чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее").Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
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марьяна безуглая, александр сырский, украина, новости, полтава, всу, верховная рада
Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Украина, Новости, Полтава, ВСУ, Верховная Рада
Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУ
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в соцсетях пожаловалась, что военнослужащие ВСУ, отправленные на Покровское направление, за 45 дней базовой подготовки не научились почти ничему
"На прошлой неделе общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на Покровское направление: это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог "порешать", в абсолютном большинстве за 45 дней базовой подготовки они не научились почти ничему", - написала Безуглая.
Она добавила, что на этом фоне особенно цинично звучит заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского
о планах по увеличению срока базовой подготовки мобилизованных, "когда и 45 дней они не могут и не хотят заполнить реальным содержанием".
Накануне Сырский заявил, что продолжительность базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных на Украине планируют увеличить, кроме того, может появиться и школа инструкторов.
Безуглая не раз критиковала Сырского.
Так, на прошлой неделе она обвинила его в том, что российским военным удалось нанести удар ракетой "Искандер" по подразделению ВСУ.
Также нардеп возмущалась после недавнего мощного удара по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве
.
Кроме того, она заверяла, что Сырский пытается скрыть провалы украинских военных на фронте (приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское направление на два: покровское и новое кураховское, "чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее").