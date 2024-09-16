Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУ - 16.09.2024 Украина.ру
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Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУ
Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУ - 16.09.2024 Украина.ру
Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУ
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в соцсетях пожаловалась, что военнослужащие ВСУ, отправленные на Покровское направление, за 45 дней базовой подготовки не научились почти ничему
2024-09-16T07:53
2024-09-16T07:53
марьяна безуглая
александр сырский
украина
новости
полтава
всу
верховная рада
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"На прошлой неделе общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на Покровское направление: это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог "порешать", в абсолютном большинстве за 45 дней базовой подготовки они не научились почти ничему", - написала Безуглая.Она добавила, что на этом фоне особенно цинично звучит заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о планах по увеличению срока базовой подготовки мобилизованных, "когда и 45 дней они не могут и не хотят заполнить реальным содержанием".Накануне Сырский заявил, что продолжительность базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных на Украине планируют увеличить, кроме того, может появиться и школа инструкторов.Безуглая не раз критиковала Сырского. Так, на прошлой неделе она обвинила его в том, что российским военным удалось нанести удар ракетой "Искандер" по подразделению ВСУ. Также нардеп возмущалась после недавнего мощного удара по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве.Кроме того, она заверяла, что Сырский пытается скрыть провалы украинских военных на фронте (приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское направление на два: покровское и новое кураховское, "чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее").Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
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марьяна безуглая, александр сырский, украина, новости, полтава, всу, верховная рада
Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Украина, Новости, Полтава, ВСУ, Верховная Рада

Депутат Безуглая указала на плохую обучаемость ВСУ

07:53 16.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 16.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в соцсетях пожаловалась, что военнослужащие ВСУ, отправленные на Покровское направление, за 45 дней базовой подготовки не научились почти ничему
"На прошлой неделе общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на Покровское направление: это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог "порешать", в абсолютном большинстве за 45 дней базовой подготовки они не научились почти ничему", - написала Безуглая.
Она добавила, что на этом фоне особенно цинично звучит заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о планах по увеличению срока базовой подготовки мобилизованных, "когда и 45 дней они не могут и не хотят заполнить реальным содержанием".
Накануне Сырский заявил, что продолжительность базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных на Украине планируют увеличить, кроме того, может появиться и школа инструкторов.
Безуглая не раз критиковала Сырского.
Так, на прошлой неделе она обвинила его в том, что российским военным удалось нанести удар ракетой "Искандер" по подразделению ВСУ.
Также нардеп возмущалась после недавнего мощного удара по 179-му учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве.
Кроме того, она заверяла, что Сырский пытается скрыть провалы украинских военных на фронте (приказал разделить в докладах генштаба ВСУ покровское направление на два: покровское и новое кураховское, "чтобы прорывы россиян продолжались на кураховском, а выделенный узкий покровский вроде бы оставался "стабильнее").
Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
 
Марьяна БезуглаяАлександр СырскийУкраинаНовостиПолтаваВСУВерховная Рада
 
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