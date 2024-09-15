Почему появился двойник "Украина.ру" или Об информационной войне в контексте украинского конфликта - 15.09.2024 Украина.ру
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Почему появился двойник "Украина.ру" или Об информационной войне в контексте украинского конфликта
Почему появился двойник "Украина.ру" или Об информационной войне в контексте украинского конфликта - 15.09.2024 Украина.ру
Почему появился двойник "Украина.ру" или Об информационной войне в контексте украинского конфликта
Ситуация на информационном фронте складывается непростая. И это именно фронт, ведь Западом давно объявлена России информационная война. Хотя в Москве её будто бы только что заметили - в связи с санкциями против ряда российских медиа и обвинениями США в адрес RT и в целом "России сегодня"
2024-09-15T11:36
2024-09-15T11:36
украина
россия
сша
кирилл буданов
константин кеворкян
татьяна монтян
telegram
украина.ру
sputnik
эксклюзив
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Именно эти обвинения официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "прямым объявлением информационной войны". По ее словам, в основе этого объявления "...лежит абсолютно четкая русофобская, националистическая идеология — такая же, какую мы видели неоднократно на протяжении человеческой истории, но ярче всего в 30-е годы XX века".Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен голословно обвинил телеканал RT в участии в тайных операциях по вмешательству в дела других стран (хотя нетрудно вспомнить как активно меняли власть МША в 2013-14 годах в той же Украине, где замсекретаря Госдепа, тогда правда пребывавшая рангом чуть ниже, Виктория Нуланд под ручку с послом США на Украине Джеффри Пайеттом разгуливали по Майдану, подкармливая протестующих бургерами и духовно поддерживая их участие в государственном перевороте ) и якобы в "военных закупках", привести факты относительно которых так и не смогли. А спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин фактически пояснил причину. По его мнению, широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины (киевского режима — Ред.) в мире. И вот, собственно, в этом месте пресс-конференции госсекретаря Блинкена, и была названа причина столь масштабной по уровню участвовавших в ней ВИПов главная причина всего этой действа. Ну, конечно, активная и влиятельная позиция RT в мире, где телеканал говорит ту самую неприятную правду о США, которую власти стараются скрыть.Минфин США 4 сентября ввел санкции против RT, медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, Sputnik и Ruptly. Санкции введены также в отношении ряда журналистов.Война объявлена, но все понимают, что и без всякого объявления она ведётся уже давно.Особенно все обострилось с началом СВО. И легких побед на информационном фронте ожидать не стоит, тут нужна большая работа.Киевский режим оказался в целом готов к столкновению в информационно-психологической сфере, поскольку соответствующая работа уже проводилась в рамках интеграции Украины в структуры НАТО.Так, к подготовке персонала центров информационно-психологических операций (ЦИПсО) привлекались инструкторы спецпоразделений западных стран. Сами эти центры были укомплектованы национальными кадрами, но система грамотно выстраивалась американскими спецами, а кадры проходили подготовку в разведцентрах США.Руководство ЦИПсО напрямую подчиняется американским и британским разведслужбам, вообще центры "оказались интегрированы в разведсеть США в статусе региональных командований", говорится в любопытном анализе событий в сфере информационной борьбы в начальный период СВО, который обнародовал в издании "Международная жизнь" доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Андрей Манойло."В результате, когда началась СВО, российская сторона столкнулась не с "колониальными войсками", обученными американскими инструкторами "европейской тактике" ведения информационной войны, а с самими разведками США, Великобритании и другими, действующими "под чужим флагом" и делающими свою работу руками украинских националистов", - говорится в публикации.И все это не сводится к одним только фейкам (хотя и тут не все так просто, как кажется), все куда серьезнее. Аналитик отмечает, что западные разведки проводили в тот период (и проводят сейчас) стратегические информационные операции, к которым относится, например, инцидент в Буче - "с прицелом на международный трибунал".СВО продолжается, накал борьбы растёт. Понятно, что эти разведки активно действуют и ведут работу против России и сейчас, действуя все более изощрённо.Мы уже писали об идее главы ГУР Кирилла Буданова запретить на Украине Telegram. Как выяснилось, поддержкой в обществе эта идея не пользуется, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС. Социологи выяснили методом телефонных интервью, что полный запрет мессенджера Telegram на Украине поддерживают лишь 9% жителей страны."В то же время лишь 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать. Зато большинство украинцев - 54% - считают, что не стоит полностью запрещать, а надо ввести определенные ограничения и контроль – такие как блокировка отдельных каналов и тому подобное", - сообщается на сайте КМИС.В общем, понятно — социология эта намекает, что запрещать весь Телеграм не стоит (да и как), но вот ограничивать и брать под контроль "вражеские" каналы нужно. А "вражеским" можно объявить любой неугодный источник информации. Тем более, что в украинском обществе пока ещё достаточно активистов, так сказать, добровольных помощников СБУ.Как рассказал руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру Константин Кеворкян, на Украине были зафиксированы случаи, когда читателей того или иного канала издания даже фотографировали — понятно с какой целью. Но люди все равно читают… Почему?"Не стоит недооценивать украинскую пропаганду, она действует сильно, массированно, всеобъемлюще. Но люди, которые живут на Украине, нуждаются и в дополнительных источниках информации, к которым относится и наш доступный для них телеграм, поскольку люди думают о своей безопасности, о своем выживании. И этот инстинкт — он является более сильным, чем какие-то запретительные меры. Люди думают о том, как жить им завтра, они в ответственности за своих близких, за своих детей и им просто физически необходимо иметь те источники информации, которые отличаются от официальных", - отметил Кеворкян.Что касается действий противника на информационном фронте, то он не дремлет. Коснулось это и издания Украина.ру.Бренд "Украина.ру" завоевывает все большую популярность и за пределами России (есть англоязычная и испаноязычная версии, есть китайские зеркала на крупнейшей социальной платформе Weibo, и эта активность не осталось незамеченной, рассказал публицист.Он пояснил, что "какой-то забытый Богом французский эротический сайт внезапно перепрофилировался и начал выставлять видеопродукцию нашей (Украина.ру — Ред.) редакции, работы наших уважаемых коллег и продвигать это — без, естественно, спроса и разрешения редакции". Значит, кому-то это для чего-то нужно.Одновременно началась довольно жесткая атака на сайт каналов Украины.ру на Weibo, атака шла с помощью тайваньских и японских ботов. И одновременно появился двойник телеграм-канала "Украина.ру", тоже самовольно и без спроса, отметил Кеворкян.По его словам, двойник начинает копировать материалы настоящего канала. В целом же все это похоже на продуманную атаку - "накопив определенную читательскую базу, эти ресурсы будут наверняка использованы для вбросов, пользуясь добрым именем Украина.ру — вполне возможны информационные провокации, которые будут приписаны официальному СМИ Российской Федерации"."Чтобы упредить такое развитие событий, мы как раз и ставим вас в известность о том, что нужно опасаться информационных подделок", - сказал Кеворкян, добавив. что редакция подала жалобы на этих двойников в администрацию Telegram.В завершение ещё о ситуации вокруг Telegram. Отметим, что к "телеге" есть претензии и в России. И они странным образом совпадают с позицией украинских чиновников, считает живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян."Так, глава ГУР Салорейха Буданов заявил, что Телеграм следует "офизичить" и создать реестр, в котором содержались бы сведения о том, какое конкретно физическое лицо стоит за тем или иным телеграм-каналом, где это лицо проживает и так далее.И самое интересное то, что немало поможет в этом гражданину Буданову последний российский законопроект о реестре персональных данных блогеров - в котором, как известно, данные планируют сделать публичными", - написала Монтян в своём телеграм-канале.Она продолжила: "Скажу больше: без этого законопроекта получить данные о том, кто именно и какой телеграм-канал ведёт, Буданову и его коллегам и единомышленникам было бы затруднительно. Однако благодаря законопроекту у них открывается масса любопытных возможностей!".Думается, в этой сфере, чрезвычайно важной в контексте ведущейся борьбы не на жизнь, а на смерть, следует быть особенно осторожными.Подробнее на эту тему в материале "Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, россия, сша, кирилл буданов, константин кеворкян, татьяна монтян, telegram, украина.ру, sputnik, эксклюзив
Украина, Россия, США, Кирилл Буданов, Константин Кеворкян, Татьяна Монтян, Telegram, Украина.ру, Sputnik, Эксклюзив

Почему появился двойник "Украина.ру" или Об информационной войне в контексте украинского конфликта

11:36 15.09.2024
 
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Сергей Зуев
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Ситуация на информационном фронте складывается непростая. И это именно фронт, ведь Западом давно объявлена России информационная война. Хотя в Москве её будто бы только что заметили - в связи с санкциями против ряда российских медиа и обвинениями США в адрес RT и в целом "России сегодня"
Именно эти обвинения официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "прямым объявлением информационной войны". По ее словам, в основе этого объявления "...лежит абсолютно четкая русофобская, националистическая идеология — такая же, какую мы видели неоднократно на протяжении человеческой истории, но ярче всего в 30-е годы XX века".
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен голословно обвинил телеканал RT в участии в тайных операциях по вмешательству в дела других стран (хотя нетрудно вспомнить как активно меняли власть МША в 2013-14 годах в той же Украине, где замсекретаря Госдепа, тогда правда пребывавшая рангом чуть ниже, Виктория Нуланд под ручку с послом США на Украине Джеффри Пайеттом разгуливали по Майдану, подкармливая протестующих бургерами и духовно поддерживая их участие в государственном перевороте ) и якобы в "военных закупках", привести факты относительно которых так и не смогли.
А спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин фактически пояснил причину. По его мнению, широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины (киевского режима — Ред.) в мире. И вот, собственно, в этом месте пресс-конференции госсекретаря Блинкена, и была названа причина столь масштабной по уровню участвовавших в ней ВИПов главная причина всего этой действа. Ну, конечно, активная и влиятельная позиция RT в мире, где телеканал говорит ту самую неприятную правду о США, которую власти стараются скрыть.
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Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИБлагодаря RT американцы узнали сотни новых историй не просто об остальном мире, но в первую очередь о своей собственной стране, которые их собственные СМИ просто замалчивали. Поэтому нам будут продолжать там перекрывать кислород, но и мы найдем другие способы дышать.
Минфин США 4 сентября ввел санкции против RT, медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, Sputnik и Ruptly. Санкции введены также в отношении ряда журналистов.
Война объявлена, но все понимают, что и без всякого объявления она ведётся уже давно.
Особенно все обострилось с началом СВО. И легких побед на информационном фронте ожидать не стоит, тут нужна большая работа.
Киевский режим оказался в целом готов к столкновению в информационно-психологической сфере, поскольку соответствующая работа уже проводилась в рамках интеграции Украины в структуры НАТО.
Так, к подготовке персонала центров информационно-психологических операций (ЦИПсО) привлекались инструкторы спецпоразделений западных стран. Сами эти центры были укомплектованы национальными кадрами, но система грамотно выстраивалась американскими спецами, а кадры проходили подготовку в разведцентрах США.
Руководство ЦИПсО напрямую подчиняется американским и британским разведслужбам, вообще центры "оказались интегрированы в разведсеть США в статусе региональных командований", говорится в любопытном анализе событий в сфере информационной борьбы в начальный период СВО, который обнародовал в издании "Международная жизнь" доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Андрей Манойло.
"В результате, когда началась СВО, российская сторона столкнулась не с "колониальными войсками", обученными американскими инструкторами "европейской тактике" ведения информационной войны, а с самими разведками США, Великобритании и другими, действующими "под чужим флагом" и делающими свою работу руками украинских националистов", - говорится в публикации.
И все это не сводится к одним только фейкам (хотя и тут не все так просто, как кажется), все куда серьезнее. Аналитик отмечает, что западные разведки проводили в тот период (и проводят сейчас) стратегические информационные операции, к которым относится, например, инцидент в Буче - "с прицелом на международный трибунал".
СВО продолжается, накал борьбы растёт. Понятно, что эти разведки активно действуют и ведут работу против России и сейчас, действуя все более изощрённо.
Мы уже писали об идее главы ГУР Кирилла Буданова запретить на Украине Telegram. Как выяснилось, поддержкой в обществе эта идея не пользуется, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС. Социологи выяснили методом телефонных интервью, что полный запрет мессенджера Telegram на Украине поддерживают лишь 9% жителей страны.
"В то же время лишь 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать. Зато большинство украинцев - 54% - считают, что не стоит полностью запрещать, а надо ввести определенные ограничения и контроль – такие как блокировка отдельных каналов и тому подобное", - сообщается на сайте КМИС.
В общем, понятно — социология эта намекает, что запрещать весь Телеграм не стоит (да и как), но вот ограничивать и брать под контроль "вражеские" каналы нужно. А "вражеским" можно объявить любой неугодный источник информации. Тем более, что в украинском обществе пока ещё достаточно активистов, так сказать, добровольных помощников СБУ.
Как рассказал руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру Константин Кеворкян, на Украине были зафиксированы случаи, когда читателей того или иного канала издания даже фотографировали — понятно с какой целью. Но люди все равно читают… Почему?
"Не стоит недооценивать украинскую пропаганду, она действует сильно, массированно, всеобъемлюще. Но люди, которые живут на Украине, нуждаются и в дополнительных источниках информации, к которым относится и наш доступный для них телеграм, поскольку люди думают о своей безопасности, о своем выживании. И этот инстинкт — он является более сильным, чем какие-то запретительные меры. Люди думают о том, как жить им завтра, они в ответственности за своих близких, за своих детей и им просто физически необходимо иметь те источники информации, которые отличаются от официальных", - отметил Кеворкян.
Что касается действий противника на информационном фронте, то он не дремлет. Коснулось это и издания Украина.ру.
Бренд "Украина.ру" завоевывает все большую популярность и за пределами России (есть англоязычная и испаноязычная версии, есть китайские зеркала на крупнейшей социальной платформе Weibo, и эта активность не осталось незамеченной, рассказал публицист.
Он пояснил, что "какой-то забытый Богом французский эротический сайт внезапно перепрофилировался и начал выставлять видеопродукцию нашей (Украина.ру — Ред.) редакции, работы наших уважаемых коллег и продвигать это — без, естественно, спроса и разрешения редакции". Значит, кому-то это для чего-то нужно.
Одновременно началась довольно жесткая атака на сайт каналов Украины.ру на Weibo, атака шла с помощью тайваньских и японских ботов. И одновременно появился двойник телеграм-канала "Украина.ру", тоже самовольно и без спроса, отметил Кеворкян.
По его словам, двойник начинает копировать материалы настоящего канала. В целом же все это похоже на продуманную атаку - "накопив определенную читательскую базу, эти ресурсы будут наверняка использованы для вбросов, пользуясь добрым именем Украина.ру — вполне возможны информационные провокации, которые будут приписаны официальному СМИ Российской Федерации".
"Чтобы упредить такое развитие событий, мы как раз и ставим вас в известность о том, что нужно опасаться информационных подделок", - сказал Кеворкян, добавив. что редакция подала жалобы на этих двойников в администрацию Telegram.
В завершение ещё о ситуации вокруг Telegram. Отметим, что к "телеге" есть претензии и в России. И они странным образом совпадают с позицией украинских чиновников, считает живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.
"Так, глава ГУР Салорейха Буданов заявил, что Телеграм следует "офизичить" и создать реестр, в котором содержались бы сведения о том, какое конкретно физическое лицо стоит за тем или иным телеграм-каналом, где это лицо проживает и так далее.

И самое интересное то, что немало поможет в этом гражданину Буданову последний российский законопроект о реестре персональных данных блогеров - в котором, как известно, данные планируют сделать публичными", - написала Монтян в своём телеграм-канале.
Она продолжила: "Скажу больше: без этого законопроекта получить данные о том, кто именно и какой телеграм-канал ведёт, Буданову и его коллегам и единомышленникам было бы затруднительно. Однако благодаря законопроекту у них открывается масса любопытных возможностей!".
Думается, в этой сфере, чрезвычайно важной в контексте ведущейся борьбы не на жизнь, а на смерть, следует быть особенно осторожными.
Подробнее на эту тему в материале "Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя"
 
УкраинаРоссияСШАКирилл БудановКонстантин КеворкянТатьяна МонтянTelegramУкраина.руSputnikЭксклюзив
 
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