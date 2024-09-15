https://ukraina.ru/20240915/1057457934.html

Почему появился двойник "Украина.ру" или Об информационной войне в контексте украинского конфликта

Почему появился двойник "Украина.ру" или Об информационной войне в контексте украинского конфликта - 15.09.2024 Украина.ру

Почему появился двойник "Украина.ру" или Об информационной войне в контексте украинского конфликта

Ситуация на информационном фронте складывается непростая. И это именно фронт, ведь Западом давно объявлена России информационная война. Хотя в Москве её будто бы только что заметили - в связи с санкциями против ряда российских медиа и обвинениями США в адрес RT и в целом "России сегодня"

2024-09-15T11:36

2024-09-15T11:36

2024-09-15T11:36

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Именно эти обвинения официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "прямым объявлением информационной войны". По ее словам, в основе этого объявления "...лежит абсолютно четкая русофобская, националистическая идеология — такая же, какую мы видели неоднократно на протяжении человеческой истории, но ярче всего в 30-е годы XX века".Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен голословно обвинил телеканал RT в участии в тайных операциях по вмешательству в дела других стран (хотя нетрудно вспомнить как активно меняли власть МША в 2013-14 годах в той же Украине, где замсекретаря Госдепа, тогда правда пребывавшая рангом чуть ниже, Виктория Нуланд под ручку с послом США на Украине Джеффри Пайеттом разгуливали по Майдану, подкармливая протестующих бургерами и духовно поддерживая их участие в государственном перевороте ) и якобы в "военных закупках", привести факты относительно которых так и не смогли. А спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при Госдепе США Джеймс Рубин фактически пояснил причину. По его мнению, широкий охват и сфера влияния RT привели к недостаточной поддержке Украины (киевского режима — Ред.) в мире. И вот, собственно, в этом месте пресс-конференции госсекретаря Блинкена, и была названа причина столь масштабной по уровню участвовавших в ней ВИПов главная причина всего этой действа. Ну, конечно, активная и влиятельная позиция RT в мире, где телеканал говорит ту самую неприятную правду о США, которую власти стараются скрыть.Минфин США 4 сентября ввел санкции против RT, медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, Sputnik и Ruptly. Санкции введены также в отношении ряда журналистов.Война объявлена, но все понимают, что и без всякого объявления она ведётся уже давно.Особенно все обострилось с началом СВО. И легких побед на информационном фронте ожидать не стоит, тут нужна большая работа.Киевский режим оказался в целом готов к столкновению в информационно-психологической сфере, поскольку соответствующая работа уже проводилась в рамках интеграции Украины в структуры НАТО.Так, к подготовке персонала центров информационно-психологических операций (ЦИПсО) привлекались инструкторы спецпоразделений западных стран. Сами эти центры были укомплектованы национальными кадрами, но система грамотно выстраивалась американскими спецами, а кадры проходили подготовку в разведцентрах США.Руководство ЦИПсО напрямую подчиняется американским и британским разведслужбам, вообще центры "оказались интегрированы в разведсеть США в статусе региональных командований", говорится в любопытном анализе событий в сфере информационной борьбы в начальный период СВО, который обнародовал в издании "Международная жизнь" доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Андрей Манойло."В результате, когда началась СВО, российская сторона столкнулась не с "колониальными войсками", обученными американскими инструкторами "европейской тактике" ведения информационной войны, а с самими разведками США, Великобритании и другими, действующими "под чужим флагом" и делающими свою работу руками украинских националистов", - говорится в публикации.И все это не сводится к одним только фейкам (хотя и тут не все так просто, как кажется), все куда серьезнее. Аналитик отмечает, что западные разведки проводили в тот период (и проводят сейчас) стратегические информационные операции, к которым относится, например, инцидент в Буче - "с прицелом на международный трибунал".СВО продолжается, накал борьбы растёт. Понятно, что эти разведки активно действуют и ведут работу против России и сейчас, действуя все более изощрённо.Мы уже писали об идее главы ГУР Кирилла Буданова запретить на Украине Telegram. Как выяснилось, поддержкой в обществе эта идея не пользуется, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС. Социологи выяснили методом телефонных интервью, что полный запрет мессенджера Telegram на Украине поддерживают лишь 9% жителей страны."В то же время лишь 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать. Зато большинство украинцев - 54% - считают, что не стоит полностью запрещать, а надо ввести определенные ограничения и контроль – такие как блокировка отдельных каналов и тому подобное", - сообщается на сайте КМИС.В общем, понятно — социология эта намекает, что запрещать весь Телеграм не стоит (да и как), но вот ограничивать и брать под контроль "вражеские" каналы нужно. А "вражеским" можно объявить любой неугодный источник информации. Тем более, что в украинском обществе пока ещё достаточно активистов, так сказать, добровольных помощников СБУ.Как рассказал руководитель телеграм-каналов издания Украина.ру Константин Кеворкян, на Украине были зафиксированы случаи, когда читателей того или иного канала издания даже фотографировали — понятно с какой целью. Но люди все равно читают… Почему?"Не стоит недооценивать украинскую пропаганду, она действует сильно, массированно, всеобъемлюще. Но люди, которые живут на Украине, нуждаются и в дополнительных источниках информации, к которым относится и наш доступный для них телеграм, поскольку люди думают о своей безопасности, о своем выживании. И этот инстинкт — он является более сильным, чем какие-то запретительные меры. Люди думают о том, как жить им завтра, они в ответственности за своих близких, за своих детей и им просто физически необходимо иметь те источники информации, которые отличаются от официальных", - отметил Кеворкян.Что касается действий противника на информационном фронте, то он не дремлет. Коснулось это и издания Украина.ру.Бренд "Украина.ру" завоевывает все большую популярность и за пределами России (есть англоязычная и испаноязычная версии, есть китайские зеркала на крупнейшей социальной платформе Weibo, и эта активность не осталось незамеченной, рассказал публицист.Он пояснил, что "какой-то забытый Богом французский эротический сайт внезапно перепрофилировался и начал выставлять видеопродукцию нашей (Украина.ру — Ред.) редакции, работы наших уважаемых коллег и продвигать это — без, естественно, спроса и разрешения редакции". Значит, кому-то это для чего-то нужно.Одновременно началась довольно жесткая атака на сайт каналов Украины.ру на Weibo, атака шла с помощью тайваньских и японских ботов. И одновременно появился двойник телеграм-канала "Украина.ру", тоже самовольно и без спроса, отметил Кеворкян.По его словам, двойник начинает копировать материалы настоящего канала. В целом же все это похоже на продуманную атаку - "накопив определенную читательскую базу, эти ресурсы будут наверняка использованы для вбросов, пользуясь добрым именем Украина.ру — вполне возможны информационные провокации, которые будут приписаны официальному СМИ Российской Федерации"."Чтобы упредить такое развитие событий, мы как раз и ставим вас в известность о том, что нужно опасаться информационных подделок", - сказал Кеворкян, добавив. что редакция подала жалобы на этих двойников в администрацию Telegram.В завершение ещё о ситуации вокруг Telegram. Отметим, что к "телеге" есть претензии и в России. И они странным образом совпадают с позицией украинских чиновников, считает живущая в Донецке украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян."Так, глава ГУР Салорейха Буданов заявил, что Телеграм следует "офизичить" и создать реестр, в котором содержались бы сведения о том, какое конкретно физическое лицо стоит за тем или иным телеграм-каналом, где это лицо проживает и так далее.И самое интересное то, что немало поможет в этом гражданину Буданову последний российский законопроект о реестре персональных данных блогеров - в котором, как известно, данные планируют сделать публичными", - написала Монтян в своём телеграм-канале.Она продолжила: "Скажу больше: без этого законопроекта получить данные о том, кто именно и какой телеграм-канал ведёт, Буданову и его коллегам и единомышленникам было бы затруднительно. Однако благодаря законопроекту у них открывается масса любопытных возможностей!".Думается, в этой сфере, чрезвычайно важной в контексте ведущейся борьбы не на жизнь, а на смерть, следует быть особенно осторожными.Подробнее на эту тему в материале "Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя"

https://ukraina.ru/20240909/1057324528.html

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Сергей Зуев

украина, россия, сша, кирилл буданов, константин кеворкян, татьяна монтян, telegram, украина.ру, sputnik, эксклюзив