https://ukraina.ru/20221021/1039964999.html

Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя

Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя - 21.10.2022 Украина.ру

Информационная война и правда жизни. Эксперты о том, что нужно для победы вне поля боя

Украина.ру, 21.10.2022

2022-10-21T08:57

2022-10-21T08:57

2022-10-21T09:08

эксклюзив

сво

информационная война

украина

рф

запад

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В нынешнем противостоянии коллективного Запада и России особенно хорошо видна роль информационной составляющей "гибридной войны". Собственно, саму эту войну Запад ведет руками украинцев и русских, зазомбированных пропагандой киевского режима. Зомбирование ведется давно, системно и, как видим, вполне успешно.Война и "образ войны"Никто и никогда не идёт умирать в убеждении, что он ведёт несправедливую войну, отмечает политолог Ростислав Ищенко. По его словам, "каждое из сражающихся обществ, сколько бы их ни было, считает, что борется за справедливость."Мы, например, считаем, что сражаемся с украинским нацизмом и американским фашизмом (который Гитлер называл западной плутократией), за право человечества жить свободно, украинцы (не граждане Украины, а выписавшиеся из русских, украинцы) считают, что сражаются за свою свободу. Американцы и европейцы уверены, что борются за общечеловеческие ценности с российским и китайским тоталитаризмом, и так далее", - написал Ищенко в статье, опубликованной в издании Украина.ру.Само развитие украинского кризиса показывает, что не стоит недооценивать украинских бойцов информационного фронта. Они – под умелым руководством западных кураторов - действуют вполне профессионально (а часто и с видимым вдохновением), создавая в умах граждан определенную "картинку" происходящего: агрессия России, "нашествие орков" и пр. И это при том, что, как отметил эксперт, украинский конфликт имеет признаки гражданской войны — "мы совсем недавно жили в одном государстве, и до сих пор ещё многие считают нас одним народом".Информационные диверсантыКиевский режим в информационной сфере действует системно, используя, так сказать, научную организацию труда. Так, поток фейков создается специалистами Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) – и тут для достижения эффекта в расчет берут сотни факторов. Главная задача центра – информационно-психологические диверсии в пространстве противника (судя по всему, "противником" в Киеве считают и значительную часть жителей Украины). Работа по созданию центров велась на Украине давно. "Искусству информационно-психологической войны украинских офицеров, солдат и вольнонаемных Минобороны обучали на примере лучших мировых практик", - отмечает РИА Новости. И приводит цитату бывшего сотрудника ГУР, ныне советника руководителя Офиса президента Украины Арестовича, объяснявшего, как работает информационно-психологическая борьба: "Первая страница в американском учебнике по информационно-психологической борьбе, первая глава, просто цитирую: основная задача информационно-психологической операции — захватить повестку дня. Все, после этого можете расслабиться и ничего не делать".Конечно, "ничего не делать" - сказано для красного словца. В сфере противостояния смыслов не предусмотрено время для отдыха."Противостояние с киевским режимом идёт на всех фронтах – в том числе, на информационном. К сожалению, у нас там не все гладко. И враг нередко этим пользуется, забрасывая наше население фейками через чаты, мэйл или Телеграм. Цель – вызвать панику и хаос, сломить волю к сопротивлению киевскому режиму", - констатирует Николай Сорокин в статье, опубликованной в газете "Завтра".Здесь нет возможности подробно рассматривать все стороны многообразной и разноплановой деятельности ЦИПсО, остановимся лишь на генерируем "информационными диверсантами" потоке фейков. Их эффективность пояснил в эфире программы "Мнение" агентства News Front публицист, депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман. По его словам, "в условиях громадного информационного потока очень мало кому хватает времени чтобы этот поток отслеживать внимательно, как правило, фиксируется только первое сообщение, а на все последующие сообщения по той же теме уже никто не обращает внимание, соответственно в голове остаётся сплошная ложь".Ответить разоблачениями лжи российской стороне сложно хотя бы по той причине, что на Украине большая часть российских информационных источников отключена, сказал Вассерман. И сделал вывод: "Лучший ответ на информационные провокации Украины – реальные победы на поле боя"."Военная машина нового типа"Информационную кампанию против России запустили и на Западе, и в других частях света. Как киевская пропаганда работает за рубежами Украины, почему даже на другом полушарии местные СМИ часто повторяют ее утверждения? Чилийско-венесуэльский журналист Алехандро Кирк ответил на этот вопрос в интервью Украине.ру."Латиноамериканская пресса несамостоятельна. Более того, я бы не сказал, что "пропаганда киевского режима" находится в ведении киевского режима. Я считаю, что в Киеве и других местах установлена военная машина нового типа, управляемая иностранными спецслужбами, которые применяют уже довольно сложные формулы для дезинформации", - сказал Кирк.По его мнению, в этом нет ничего необычного: "сегодня всё является полем битвы, и западная журналистика присоединилась к ней с энтузиазмом".Процесс создания "машины дезинформации" начался не вчера. Кирк напомнил, что "во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году была опробована система включения гражданских журналистов в военные структуры". И отметил как "очень показательный" тот факт, что "в ноябре 2020 года все крупные западные СМИ одновременно объявили Джо Байдена победителем президентских выборов в США, не дожидаясь официальных результатов" - действующий президент Дональд Трамп уже на этом основании был подвергнут цензуре, и это резко изменило политическую ситуацию.Дальше – больше. "Открытая цензура, которой на Западе подвергли российские СМИ, уничтожила любые претензии на объективность и плюрализм. Пресса массово создаёт дискурс, построенный на ненависти к русским, и это напоминает мне произошедшее в Руанде в 1994 году, где [межнациональная] резня началась с радиопрограмм, или расистскую пропагандистскую кампанию нацистских групп в Германии в тридцатые годы прошлого века", - сказал журналист.Что делать?Пока перевес в информационном поле на стороне противника, считает ряд экспертов. И с этим надо что-то делать. Что именно? "Было бы оптимально создать единое ведомство, занятое лишь одним первоочередным вопросом - информационной борьбой", - полагает Николай Сорокин. По его мнению, "подчиняться орган должен исключительно Президенту, его необходимо наделить чрезвычайными полномочиями, связанными с оперативным досудебным запретом на деятельность любых СМИ и интернет-сайтов, включая выдвижение экстренных требований к соцсетям, официально зарегистрированным на территории РФ, по "сносу" тех или иных аккаунтов либо запрету отдельных программ".Кроме того, такому ведомству следует предоставить весь необходимый набор технических средств для самостоятельного вмешательства в сетку интернет-вещания, считает автор."Информационный генштаб" предлагает создать политолог Ростислав Ищенко. По его словам, необходимость создания такой госструктуры диктуется обстоятельствами - в настоящее время в России "власть и проводимая ею СВО пользуются достаточно мощной общественной поддержкой, но при этом общество разбито на группы, по-разному видящие цели, задачи СВО, способы ведения и окончания боевых действий".По этой причине "информационный потенциал российского общества бездарно расходуется на ненужную дискуссию, в то время как оно (в большинстве своём) готово поддержать любое решение государственной власти и хочет только чтобы ему сообщили, какой позиции следует придерживаться", указывает политолог.По мнению Ищенко, "Информационный генштаб" должен быть структурой, обеспечивающей аналитическую оценку угроз национальному информационному пространству, разработку планов вторжения в национальное информационное пространство врага, расчёт необходимых для этого сил и средств, мобилизацию необходимых ресурсов и координацию информационной работы министерств, ведомств и государственных СМИ".Политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов тоже призывает к созданию центрального органа в информационной борьбе, "чтобы это было дело не энтузиастов отдельных, а действительно было определенной государственной программой" - так, как это делают западные противники России и как делает это киевский режим на деньги Запада.

https://ukraina.ru/20221011/1039605324.html

https://ukraina.ru/20221008/1039489280.html

https://ukraina.ru/20221003/1039339414.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, информационная война, украина, рф, запад