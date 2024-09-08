Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян - 08.09.2024 Украина.ру
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Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян
Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян - 08.09.2024 Украина.ру
Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян
Руководитель отдела ТГ-каналов Украина.ру Константин Кеворкян в эфире Украина.ру предупредил об информационной войне Запада в отношении издания Украина.ру,... Украина.ру, 08.09.2024
2024-09-08T13:05
2024-09-08T13:05
видео
россия
украина
запад
константин кеворкян
украина.ру
youtube
информационная война
сво
ядерное оружие
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Руководитель отдела ТГ-каналов Украина.ру Константин Кеворкян в эфире Украина.ру предупредил об информационной войне Запада в отношении издания Украина.ру, которую ведут при помощи фейковых аккаунтов в Теlegram и на YouTube, а также рассказал о главной цели Украины в противостоянии с Россией: 01:05 - О Тelegram вообще и развитии ТГ-каналов Украина.ру; 04:55 - чем является ТГ-канал Украина.ру для читателей на Украине? 05:52 - О фейковых аккаунтах Украина.ру; 10:18 - рекомендации подписчикам в отношении информационной гигиены; 12:26 - на что Украина и Запад провоцируют Россию? 15:30 - Что изменится в ядерной доктрине РФ? 16:46 - Когда Россия начнёт ходить белыми шахматами? 19:36 - О точке бифуркации в украинском конфликте. ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
россия
украина
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видео, россия, украина, запад, константин кеворкян, украина.ру, youtube, информационная война, сво, ядерное оружие, видео
Видео, Россия, Украина, Запад, Константин Кеворкян, Украина.ру, Youtube, информационная война, СВО, Ядерное оружие

Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян

13:05 08.09.2024
 
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Руководитель отдела ТГ-каналов Украина.ру Константин Кеворкян в эфире Украина.ру предупредил об информационной войне Запада в отношении издания Украина.ру, которую ведут при помощи фейковых аккаунтов в Теlegram и на YouTube, а также рассказал о главной цели Украины в противостоянии с Россией:
01:05 - О Тelegram вообще и развитии ТГ-каналов Украина.ру;
04:55 - чем является ТГ-канал Украина.ру для читателей на Украине?
05:52 - О фейковых аккаунтах Украина.ру;
10:18 - рекомендации подписчикам в отношении информационной гигиены;
12:26 - на что Украина и Запад провоцируют Россию?
15:30 - Что изменится в ядерной доктрине РФ?
16:46 - Когда Россия начнёт ходить белыми шахматами?
19:36 - О точке бифуркации в украинском конфликте.
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
 
ВидеоРоссияУкраинаЗападКонстантин КеворкянУкраина.руYoutubeинформационная войнаСВОЯдерное оружие
 
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