https://ukraina.ru/20240908/1057308096.html
Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян
Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян - 08.09.2024 Украина.ру
Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян
Руководитель отдела ТГ-каналов Украина.ру Константин Кеворкян в эфире Украина.ру предупредил об информационной войне Запада в отношении издания Украина.ру,... Украина.ру, 08.09.2024
2024-09-08T13:05
2024-09-08T13:05
2024-09-08T13:05
видео
россия
украина
запад
константин кеворкян
украина.ру
youtube
информационная война
сво
ядерное оружие
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Руководитель отдела ТГ-каналов Украина.ру Константин Кеворкян в эфире Украина.ру предупредил об информационной войне Запада в отношении издания Украина.ру, которую ведут при помощи фейковых аккаунтов в Теlegram и на YouTube, а также рассказал о главной цели Украины в противостоянии с Россией: 01:05 - О Тelegram вообще и развитии ТГ-каналов Украина.ру; 04:55 - чем является ТГ-канал Украина.ру для читателей на Украине? 05:52 - О фейковых аккаунтах Украина.ру; 10:18 - рекомендации подписчикам в отношении информационной гигиены; 12:26 - на что Украина и Запад провоцируют Россию? 15:30 - Что изменится в ядерной доктрине РФ? 16:46 - Когда Россия начнёт ходить белыми шахматами? 19:36 - О точке бифуркации в украинском конфликте. ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, запад, константин кеворкян, украина.ру, youtube, информационная война, сво, ядерное оружие, видео
Видео, Россия, Украина, Запад, Константин Кеворкян, Украина.ру, Youtube, информационная война, СВО, Ядерное оружие
Руководитель отдела ТГ-каналов Украина.ру Константин Кеворкян в эфире Украина.ру предупредил об информационной войне Запада в отношении издания Украина.ру, которую ведут при помощи фейковых аккаунтов в Теlegram и на YouTube, а также рассказал о главной цели Украины в противостоянии с Россией:
01:05 - О Тelegram вообще и развитии ТГ-каналов Украина.ру;
04:55 - чем является ТГ-канал Украина.ру для читателей на Украине?
05:52 - О фейковых аккаунтах Украина.ру;
10:18 - рекомендации подписчикам в отношении информационной гигиены;
12:26 - на что Украина и Запад провоцируют Россию?
15:30 - Что изменится в ядерной доктрине РФ?
16:46 - Когда Россия начнёт ходить белыми шахматами?
19:36 - О точке бифуркации в украинском конфликте.
❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.