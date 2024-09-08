https://ukraina.ru/20240908/1057308096.html

Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян

Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян - 08.09.2024 Украина.ру

Будьте осторожны, ЭТА Украина.ру - подделка: о фейковых аккаунтах в ТГ и на YouTube - Кеворкян

Руководитель отдела ТГ-каналов Украина.ру Константин Кеворкян в эфире Украина.ру предупредил об информационной войне Запада в отношении издания Украина.ру,... Украина.ру, 08.09.2024

2024-09-08T13:05

2024-09-08T13:05

2024-09-08T13:05

видео

россия

украина

запад

константин кеворкян

украина.ру

youtube

информационная война

сво

ядерное оружие

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Руководитель отдела ТГ-каналов Украина.ру Константин Кеворкян в эфире Украина.ру предупредил об информационной войне Запада в отношении издания Украина.ру, которую ведут при помощи фейковых аккаунтов в Теlegram и на YouTube, а также рассказал о главной цели Украины в противостоянии с Россией: 01:05 - О Тelegram вообще и развитии ТГ-каналов Украина.ру; 04:55 - чем является ТГ-канал Украина.ру для читателей на Украине? 05:52 - О фейковых аккаунтах Украина.ру; 10:18 - рекомендации подписчикам в отношении информационной гигиены; 12:26 - на что Украина и Запад провоцируют Россию? 15:30 - Что изменится в ядерной доктрине РФ? 16:46 - Когда Россия начнёт ходить белыми шахматами? 19:36 - О точке бифуркации в украинском конфликте. ❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно.

россия

украина

запад

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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