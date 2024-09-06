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Михаил Брайчевский: творец националистического канона в истории

Михаил Брайчевский: творец националистического канона в истории - 06.09.2024 Украина.ру

Михаил Брайчевский: творец националистического канона в истории

Советский историк Михаил Покровский говорил, что "история есть политика, опрокинутая в прошлое". Этот сомнительный тезис попытался подтвердить своей биографией Михаил Брайчевский. Политической карьеры он не сделал, но творчески развил концепцию Грушевского, положенную в основу нынешней исторической мифологии

2024-09-06T07:59

2024-09-06T07:59

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Родился Михаил Брайчевский 6 сентября 1924 года в семье киевлян во втором поколении. Его отец Юлиан Карлович происходил из мелкой польской шляхты с Волыни, мать Вера Архиповна (до брака – Виноградова) была русской дворянкой. Но в школу Михаил пошёл в разгар украинизации (тогда во всей УССР количество школ с украинским языком преподавания перевалило за 80%), так что моменту выпуска в 1941-м юноша считал себя украинцем.Брайчевский с родителями в 1941-43 годах остались в Киеве, где Михаил подрабатывал художником и фотографом, изготовляя таблички для крестов на кладбище. Несмотря на пребывание в оккупации, Михаил был принят на исторический факультет Киевского университета, и с отличием окончил его в 1948 году (в СССР истфак называли "партийным" факультетом). Он сразу же был принят в Институт археологии Академии наук УССР, где работал два года перед выпуском.Работая в этом институте, вёл археологические исследования на Переяславщине, Волыни, Подолье, исследовал славянские памятники вокруг Киева. В 1955 году Михаил Брайчевский защитил кандидатскую диссертацию "Римская монета на территории Украины" (в 1959-м вышла книгой). Он активно печатался, написал большие разделы коллективных монографий "Очерки древней истории Украинской ССР" (1957) и "История Киева" (1959).В этот период Брайчевский несколько раз побывал за границей на научных конференциях, в частности, в конце 1950-х посетил Швецию, Финляндию и Китай, а в 1960 году – ГДР. Несомненного таланта для разрешения на такие поездки даже в годы хрущёвской "оттепели" было мало, то есть молодой историк явно имел поддержку в партийном руководстве.Похоже, именно это вскружило ему голову: в 1960 году старший научный сотрудник отдела истории феодализма Института археологии подал к защите докторскую диссертацию "Анты (очерки истории Восточной Европы в эпоху великого переселения народов)". В ней на основе манипуляции археологическими данными проводился фантазийный тезис Михаила Грушевского о возникновении "украинской государственности" ещё в "антский" период.Анты – народ, существовавший, предположительно, в IV-VII веках, в том числе на территориях нынешней Украины. Известен по готским, византийским и сирийским источникам VI-VII веков. В ряде источников анты упоминаются вместе со склавинами (славянскими племенами) как народы, близкие по происхождению, обычаям и языку. Примечательно, что по одной из версий название этого народа происходит от древнеиранских слов antas ("конец, край"), antyas ("находящийся на краю") – то есть вот прям "окраинный народ". Но провести такую параллель с украинцами ни Грушевский, ни Брайчевский не додумались.Стоит отметить, что Михаил Грушевский в последние годы жизни был вполне номенклатурным советским историком, заслужившим от Совнаркома УССР правительственную комиссию по похоронам и место на Байковом кладбище в Киеве. Однако большая часть его исторических концепций, особенно созданных в конце ХIХ – начале ХХ веков в Австро-Венгрии, считалась буржуазно-националистической.Потому неудивительно, что диссертацию Михаила Брайчевского "завалили", хотя никаких административных последствий это не повлекло – он продолжал работать в Институте археологии, и получал заказы на весьма прибыльные публикации. В частности, Брайчевский был одним из соавторов "Истории украинского искусства" (1962). А ведь к тому времени он стал завсегдатаем Клуба творческой молодёжи "Современник", где собирались ведущие киевские диссиденты, и читал там лекции по истории.Этот клуб весьма интересной организацией. К примеру, в 1962 году на одном из его заседаний художники Алла Горская и её муж Виктор Зарецкий публично подняли вопрос о якобы "неудовлетворительном состоянии украинского языка и культуры в УССР". Поддержали эту дискуссию литературоведы Иван Светличный, Иван Дзюба и другие представители интеллигенции. И никому за это ничего не было – ведь в клубе время от времени появлялись такие номенклатурные деятели искусств, как Николай Бажан и Максим Рыльский.В декабре 1958 года в "Правде" было опубликовано письмо Рыльского и Бажана, в котором они выступили против права родителей школьников выбирать язык обучения, и потребовали обязательного изучения украинского во всех школах УССР. А Брайчевский во время празднования на государственном уровне 150-летнего юбилея Тараса Шевченко провёл автобусную экскурсию по шевченковским местам, за что был награжден специальной "шевченковской" грамотой за подписью Николая Бажана, тогда члена ЦК КПУ.Но в конце 1964 года с приходом к власти в СССР Леонида Брежнева клуб "Современник" всё же был закрыт, а в августе-сентябре 1965-го в Киеве, Львове, Луцке, Ивано-Франковске и Тернополе арестовали около трёх десятков украинских диссидентов.В ответ на это, чувствуя неформальную поддержку тогдашнего первого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста, Иван Дзюба в 1966 году отправил ему политический памфлет "Интернационализм или русификация?" В нём, ссылаясь на канонические труды Маркса, Энгельса и Ленина, Дзюба написал, что "идея ассимиляции наций, идея о будущем безнациональном обществе – это не идея научного коммунизма, а того "коммунизма", который Маркс и Энгельс называли казарменным". За это Дзюбу уволили с должности литконсультанта издательства ЦК КПУ "Молодь", – но без работы не оставили, предоставив непыльное место корректора в "Украинском биологическом журнале".Судя по всему, именно Дзюба послужил вдохновителем для Брайчевского, который в начале 1966 года написал исторический трактат "Присоединение или воссоединение? Критические заметки по поводу одной концепции". В нём – также с марксистской точки зрения – были раскритикованы выпущенные двумя годами ранее "Тезисы к 300-летию воссоединения Украины с Россией".Произведение ходило по Киеву в перепечатках, о нём, безусловно, знало партийное начальство – но Брайчевский становится одним из основателей Украинского общества охраны памятников истории и культуры (оргкомитет в 1966 году утверждался ЦК КПУ), и спокойно издаёт монографию "Происхождение Руси" (1968). Она, как и две предыдущие – "Когда и как возник Киев" (1963) и "У истоков славянской государственности" (1964) – мягко говоря, расходилась с точкой зрения Москвы на историю.Лишь после того, как Михаил Брайчевский в апреле 1968 года стал одним из подписантов адресованного Леониду Брежневу, главе советского правительства Алексею Косыгину и председателю президиума Верховного Совета СССР Николаю Подгорному "письма 139" с требованием прекратить процессы против диссидентов, историка уволили из Института археологии.Два года он работал в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры, а в 1970-м его приняли в Киевскую археологическую экспедицию. И только в 1972-м, когда работа "Присоединение или воссоединение?" была издана в Канаде, Брайчевского всё же уволили по-настоящему, и он шесть лет вынужден был работать кочегаром. При этом никаких обвинений историку никогда не предъявляли – хотя тот же Дзюба просидел в СИЗО 18 месяцев, и получил 5 лет лагерей (правда, сразу же после суда был помилован).От кочегарки Михаила Брайчевского спасла начавшаяся на самом высоком уровне подготовка к празднованию 1500-летия Киева, и в 1978 году его восстановили в должности старшего научного сотрудника Института археологии АН УССР. Хотя непублично он не соглашался с датировкой юбилея, назначенного на 1982-й, заявляя, что Киев "намного старше", однако никаких доказательств этого привести не мог.Брайчевский много сделал для сохранения историко-архитектурного наследия Киева. В значительной мере его заслугой является создание архитектурного заповедника "Древний Киев", объявление Крещатика охранной зоной и спасение от перепланировки исторических зданий Киево-Могилянской академии, где в то время находилось военно-морское училище. К примеру, в Конгрегационном зале планировали создать бассейн.Ещё один поддержанный в СССР на самом высоком уровне юбилей, 1000-летие крещения Руси, позволил Михаилу Брайчевскому в 1988 году издать книгу "Утверждение христианства на Руси", которую он писал ещё с середины 1970-х. Но, по сути, это была критика официальной концепции празднования: Брайчевский утверждал, что Русь крестил князь Аскольд в 860 году, а князь Владимир Великий "всего лишь" сделал христианство государственной религией.Собственно, Аскольд стал неким пунктиком Брайчевского, поскольку в том же 1988 году историк издал "Летопись Аскольда", заявив, что "реконструировал" её на основе частей других летописных документов. В принципе, идея была не нова: Иван Забелин в конце XIX века и Борис Рыбаков в 1963 утверждали, что часть Никоновской летописи будто бы содержит фрагменты 867-882 годов.Но Михаил Брайчевский пошёл намного дальше. Он настаивал, что книжники Ярослава Мудрого переработали летописные данные, перенеся события, связанные с Аскольдом, на князей Олега Вещего, Игоря и Владимира Великого (походы и договоры с Византией, крещение и т.д.) Однако большинство исследователей признают "Летопись Аскольда" научной мистификацией, а киевский историк Владимир Рычка, специализирующийся на истории Руси, назвал эту книгу Брайчевского "иллюзией реальности".В 1989 году Михаил Брайчевский защитил докторскую диссертацию "Восточные славяне в I тысячелетии до нашей эры". Осенью того же года он выступил на учредительном съезде Народного Руха Украины за перестройку с докладом "О перспективах украинской государственности". В нём историк выводил "украинскую государственность" от антов, называл Киевскую Русь и Запорожскую Сечь "украинскими государствами" утверждал, что белорусы и русские произошли от украинцев, соответственно, 1000 и 800 лет назад. То есть, вполне в духе Покровского опрокинул актуальную политику (необходимость обосновать создание независимой Украины) в тысячелетнее прошлое.Собственно, попыткам разными способами вполне в расистском духе доказать высшую степень развития украинцев по сравнению с русскими и белорусами и была посвящена деятельность Михаила Брайчевского в последние годы его жизни, в частности, как профессора Киево-Могилянской академии.А вот его политическая карьера в Рухе не задалась, ведь там заправляли либо отсидевшие долгие срока диссиденты, либо более успешные представители номенклатурной интеллигенции типа Ивана Драча и Дмитрия Павлычко.Брайчевский умер 23 октября 2001 года и был похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Несмотря на реальные заслуги перед Киевом, он так и не был удостоен государственных наград – ни в советское время, ни в независимой Украине. Улица Брайчевского появилась в Киеве лишь в декабре 2022 года. Имя историка получила бывшая улица Металлистов, где находятся несколько общежитий Киевского политехнического института. Вряд ли учёный хоть раз там бывал.

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