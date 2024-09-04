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Министр иностранных дел Украины подал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины подал заявление об отставке - 04.09.2024 Украина.ру

Министр иностранных дел Украины подал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом сообщил 4 сентября в соцсетях спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

2024-09-04T09:12

2024-09-04T09:12

2024-09-04T09:12

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"В Верховную Раду Украины поступило заявление от министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", - написал Стефанчук.Накануне Стефанчук информировал, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. О подаче заявления об отставке заявила и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия указывал, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины. По его словам, изменения претерпят 50 процентов кадров правительстваТакже издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщало, что Кулебу планируют уволить с должности министра иностранных дел Украины, на его место могут назначить его нынешнего заместителя Андрея Сибигу.Депутат Рады Алексей Гончаренко* писал в своем телеграм-канале, что кандидатом на пост министра иностранных дел, кроме Сибиги, является бывший первый заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий, который в апреле этого года был назначен заместителем руководителя Офиса Зеленского.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва тщательно фиксирует всю поступающую информацию о возможных кадровых перестановках в Киеве. Он также указывал, что отставка Кулебы с поста министра иностранных дел Украины никак не повлияет на перспективы переговорного процесса.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.Подробнее о кадровых перестановках - в материале Сергея Зуева Отставки, как способ укрепить власть, безысходное положение Киева. Главное на Украине на утро 4 сентября на сайте Украина.ру.

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новости, дмитрий кулеба, украина, россия, киев, руслан стефанчук, верховная рада, рада