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Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник - 13.08.2024 Украина.ру
Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
Российские ПВО пресекли очередную попытку совершения террористической атаки. Об этом утром 13 августа сообщило Минобороны России
2024-08-13T12:02
2024-08-13T12:02
2024-08-13T12:02
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беспилотники
дроны
теракт
терроризм
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"Около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказано в официально сообщении.Утром 13 августа российское оборонное министерство сообщало, что за прошедшую ночь российскими средствами ПВО уничтожено 14 украинских БПЛА самолетного типа: двенадцать - над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями.В утреннем обзоре Украина.ру собрана более полная картина событий. Читайте подробности - Ответственность за атаку на РФ, провалы ВСУ, признания Трампа. Главное на Украине на утро 13 августа
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, белгородская область, всу, бпла, беспилотники, дроны, теракт, терроризм, пво, минобороны рф
Новости, Россия, Украина, Белгородская область, ВСУ, БПЛА, беспилотники, дроны, теракт, терроризм, ПВО, Минобороны РФ
Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник
Российские ПВО пресекли очередную попытку совершения террористической атаки. Об этом утром 13 августа сообщило Минобороны России
"Около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказано в официально сообщении.
Утром 13 августа российское оборонное министерство сообщало, что за прошедшую ночь российскими средствами ПВО уничтожено 14 украинских БПЛА самолетного типа: двенадцать - над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями.