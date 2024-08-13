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Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник - 13.08.2024 Украина.ру

Над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник

Российские ПВО пресекли очередную попытку совершения террористической атаки. Об этом утром 13 августа сообщило Минобороны России

2024-08-13T12:02

2024-08-13T12:02

2024-08-13T12:02

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терроризм

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"Около 08.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказано в официально сообщении.Утром 13 августа российское оборонное министерство сообщало, что за прошедшую ночь российскими средствами ПВО уничтожено 14 украинских БПЛА самолетного типа: двенадцать - над Курской, один над Белгородской и один над Воронежской областями.В утреннем обзоре Украина.ру собрана более полная картина событий. Читайте подробности - Ответственность за атаку на РФ, провалы ВСУ, признания Трампа. Главное на Украине на утро 13 августа

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новости, россия, украина, белгородская область, всу, бпла, беспилотники, дроны, теракт, терроризм, пво, минобороны рф