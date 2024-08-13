https://ukraina.ru/20240813/1056834386.html

Ответственность за атаку на РФ, провалы ВСУ, признания Трампа. Главное на Украине на утро 13 августа

Ответственность за атаку на РФ, провалы ВСУ, признания Трампа. Главное на Украине на утро 13 августа - 13.08.2024 Украина.ру

Ответственность за атаку на РФ, провалы ВСУ, признания Трампа. Главное на Украине на утро 13 августа

Украина.ру, 13.08.2024

2024-08-13T09:00

2024-08-13T09:00

2024-08-13T09:08

хроники

спецоперация

сво

эксклюзив

россия

украина

курская область

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:3:451:256_1920x0_80_0_0_775d487f1a7b83b5e76898833f5666ec.jpg

Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область. На Украине звучат взрывы, есть разрушения, при этом националисты не оставляют попыток атаковать российские территории. Трамп сделал признание насчет Украины и заявил, что хочет "поладить с Путиным"Владимир Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область.Кроме того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где "проводится операция".Американский сенатор Линдси Грэм* похвалил Зеленского за нападение на Курскую область.Он отметил, что рад нападению, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети."Вы уже на территории России. Это смело и прекрасно. Я рад, что вы нам этого не сказали и не предупредили, но сделали. Россияне уже платят цену", - подчеркнул он.Официальный представитель госдепартамента США Ведант Патель отказался комментировать действия ВСУ в Курской области, ограничиваясь заявлениями о поддержке Украины "в целом".При этом бывший посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что Украина перешла "красную линию" при нападении на территорию Курской области, теперь президент РФ Владимир Путин будет действовать настолько решительно, насколько это возможно, чтобы выдавить ВСУ с российских земель.В свою очередь советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил, что в рядах украинских подразделений, напавших на Курскую область, воюют поляки, французы, американцы, возможно среди них есть офицеры и личный состав НАТО.Он заверил, что все прорвавшиеся на территорию России будут рассеяны и уничтожены.Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан после атаки вооруженных сил Украины на Курскую область призвал мир проснуться и начать мирное урегулирование конфликта, поскольку у него нет решения на поле боя.Китайские эксперты посчитали, что на фоне усложнения украинского кризиса риски возникновения ядерной катастрофы возросли, передает издание Global Times.На прошлой неделе подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на Курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.Президент России заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Он указывал, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан и действует режим КТО.Провалы ВСУС раннего утра во вторник на всей территории Украины звучит воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В 07.20 сирены включили в Киеве, спустя три минуты сигнал опасности звучал уже на всей территории страны.Украинские СМИ пишут, что взрывы прогремели в Николаевской области.Объекты инфраструктуры были поражены в городе Сумы Украины, сообщили в местной областной администрации.Тип и количество пораженных объектов не уточняется.Сумская область расположена на севере Украины, граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая его с российской Суджей.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал, что киевские власти вывозят оборудование с промышленных заводов оккупированного ими города Запорожья в регионы Западной Украины."Людям предлагается в принудительной форме уволиться или перебраться туда, без каких-либо возможностей там нормально обустроиться и с высочайшими ценами на аренду жилья", - сказал Рогов.Несмотря на провалы ВСУ пытаются атаковать российские территории. Так, они 33 раза за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего было выпущено 98 боеприпасов, ранило трех мирных жителей.Также ночью киевский режим пытался совершить террористические атаки c применением беспилотников по объектам на территории РФ.Однако дежурные средства российской ПВО уничтожили 12 украинских дронов над Курской областью, ещё по одному над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.Признания ТрампаКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта."У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться", - заверил экс-президент.Одновременно с этим экс-президент признал мощь российской армии, напомнив про победу Советского Союза над фашистской Германией, а также победу России над Наполеоном.В этом же интервью Трамп заявил, что рассчитывает в случае своего переизбрания вновь "поладить" с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнув, что такое развитие событий имело бы крайне позитивное значение.Политик добавил, что считает лидеров соперничающих с США стран, к числу которых он причислил президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина, "лучшими из лучших в своем деле".Он назвал российского лидера хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине, по его мнению, начался из-за "глупости" действующего хозяина Белого дома Джо Байдена."Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов на то, что Путин решит (ввести силы – ред.) на Украину. После того, как я покинул пост, они (РФ – ред.) начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он – хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры", - сказал Трамп.Политик отметил, что, вместо переговоров с Путиным, его преемник-демократ начал "говорить глупости".При этом НАТО отвергает дипломатический метод решения украинского конфликта.Это может закончиться катастрофой, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."НАТО продолжает отвергать дипломатию, а ЕС даже наказывает государства-члены, которые пытаются восстановить дипломатию. Теперь очевидно, что эта война не имеет ничего общего с "помощью Украине". Политическое руководство отсутствует, и это может закончиться только катастрофой", - написал Дизен в своем аккаунте в социальной сети Х.Он добавил, что НАТО поддерживает атаки Украины на российскую территорию, в частности, ее нападение на Курскую область.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240812/1056820012.html

https://ukraina.ru/20240812/1056812761.html

https://ukraina.ru/20240811/1056806271.html

россия

украина

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, сво, эксклюзив, россия, украина, курская область, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, генштаб, атака, иностранные наемники, иностранцы