https://ukraina.ru/20240806/1056693496.html

Алёхин раскрыл, как "азовцы"* выполняют функции заградотрядов, превратившись в кровожадный филиал СБУ

Алёхин раскрыл, как "азовцы"* выполняют функции заградотрядов, превратившись в кровожадный филиал СБУ - 06.08.2024 Украина.ру

Алёхин раскрыл, как "азовцы"* выполняют функции заградотрядов, превратившись в кровожадный филиал СБУ

Сейчас, когда на Украине нарастают протестные движения, а пророссийски настроенных людей становится все больше, нацисты берут на себя функции гестапо, превратившись в некий филиал СБУ, только более кровожадный и жестокий. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-08-06T03:40

2024-08-06T03:40

2024-08-06T03:40

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Сейчас у украинских националистических формирований появились новые задачи. Многих "азовцев"* убрали с линии фронта и распределили по разным городам в тылу — их подразделения присутствуют в Одессе, Харькове, Запорожье и других местах, рассказал эксперт.Их предназначение заключается в создании второй линии фронта. Попросту говоря, это заградотряды, которые не должны дать возможности для отступления украинской армии, уточнил полковник запаса.Сейчас, когда на Украине нарастают протестные движения, а пророссийски настроенных людей становится все больше, нацисты берут на себя функции гестапо, превратившись в некий филиал СБУ, только более кровожадный и жестокий, отметил он."Служба безопасности Украины хотя бы изображает некое подобие законности, а вот "нацикам" никакие законы не писаны. Стреляют и жгут по своим "понятиям", - резюмировал автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на различных направлениях СВО - в интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому на сайте Украина.ру*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240805/1056690563.html

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новости, украина, россия, геннадий алехин, сбу, "азов", кракен, батальон, националисты, купянск, мирные жители