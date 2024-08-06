Алёхин раскрыл, как "азовцы"* выполняют функции заградотрядов, превратившись в кровожадный филиал СБУ - 06.08.2024 Украина.ру
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Алёхин раскрыл, как "азовцы"* выполняют функции заградотрядов, превратившись в кровожадный филиал СБУ
Алёхин раскрыл, как "азовцы"* выполняют функции заградотрядов, превратившись в кровожадный филиал СБУ - 06.08.2024 Украина.ру
Алёхин раскрыл, как "азовцы"* выполняют функции заградотрядов, превратившись в кровожадный филиал СБУ
Сейчас, когда на Украине нарастают протестные движения, а пророссийски настроенных людей становится все больше, нацисты берут на себя функции гестапо, превратившись в некий филиал СБУ, только более кровожадный и жестокий. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-08-06T03:40
2024-08-06T03:40
новости
украина
россия
геннадий алехин
сбу
"азов"
кракен
батальон
националисты
купянск
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Сейчас у украинских националистических формирований появились новые задачи. Многих "азовцев"* убрали с линии фронта и распределили по разным городам в тылу — их подразделения присутствуют в Одессе, Харькове, Запорожье и других местах, рассказал эксперт.Их предназначение заключается в создании второй линии фронта. Попросту говоря, это заградотряды, которые не должны дать возможности для отступления украинской армии, уточнил полковник запаса.Сейчас, когда на Украине нарастают протестные движения, а пророссийски настроенных людей становится все больше, нацисты берут на себя функции гестапо, превратившись в некий филиал СБУ, только более кровожадный и жестокий, отметил он."Служба безопасности Украины хотя бы изображает некое подобие законности, а вот "нацикам" никакие законы не писаны. Стреляют и жгут по своим "понятиям", - резюмировал автор материала.Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.руПодробнее о ситуации на различных направлениях СВО - в интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому на сайте Украина.ру*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
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новости, украина, россия, геннадий алехин, сбу, "азов", кракен, батальон, националисты, купянск, мирные жители
Новости, Украина, Россия, Геннадий Алехин, СБУ, "Азов", Кракен, батальон, националисты, Купянск, мирные жители

Алёхин раскрыл, как "азовцы"* выполняют функции заградотрядов, превратившись в кровожадный филиал СБУ

03:40 06.08.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Котенко
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Сейчас, когда на Украине нарастают протестные движения, а пророссийски настроенных людей становится все больше, нацисты берут на себя функции гестапо, превратившись в некий филиал СБУ, только более кровожадный и жестокий. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас у украинских националистических формирований появились новые задачи. Многих "азовцев"* убрали с линии фронта и распределили по разным городам в тылу — их подразделения присутствуют в Одессе, Харькове, Запорожье и других местах, рассказал эксперт.
Их предназначение заключается в создании второй линии фронта. Попросту говоря, это заградотряды, которые не должны дать возможности для отступления украинской армии, уточнил полковник запаса.

"Геройствуют" [украинские националисты] и в отношениях с местным населением. Приказ на расстрелы "поджигателей" автомобилей ТЦК — это лишь верхушка айсберга. Националисты из "Азова"*, "Кракена"* и ранее без всякого приказа открывали огонь без особого повода. Стреляли и по мирным, как это было, например, в Купянске, да и в других городах", - сообщил Алёхин.

Сейчас, когда на Украине нарастают протестные движения, а пророссийски настроенных людей становится все больше, нацисты берут на себя функции гестапо, превратившись в некий филиал СБУ, только более кровожадный и жестокий, отметил он.
"Служба безопасности Украины хотя бы изображает некое подобие законности, а вот "нацикам" никакие законы не писаны. Стреляют и жгут по своим "понятиям", - резюмировал автор материала.
Полный текст авторской статьи Геннадия Алёхина: Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия планомерно идет вперед, противник латает дыры в обороне читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о ситуации на различных направлениях СВО - в интервью Александра Казакова: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому на сайте Украина.ру
*Организация, признанная террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
Евгений Минченко интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
Вчера, 19:30
Евгений Минченко: Британия не хочет решать миграционный вопрос, а виновата опять РоссияДиректор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО Евгений Минченко считает, если Британия не остановит миграционный кризис, продолжая самоубийственную политику, то ощутит его последствия через 10–20 лет в полной мере.
 
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