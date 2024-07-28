Новая "шляхта" и те, кто платит налог кровью. Украинские эксперты прогнозируют перемены в оценке войны
14:03 28.07.2024 (обновлено: 14:05 28.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Ряд международных визитов, отчет Байдена, заявление Трампа в телефонном разговоре с Зеленским и другие признаки, изменения отношения к российско-украинскому конфликту заставляют украинских экспертов предположить, что мировые игроки решили заканчивать этот конфликт и что сейчас идет большой торг за Украину.
Большой эффект произвел рассказ Дональда Трампа в эфире Fox News о его телефонном разговоре с Зеленским.
"Президент Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. Я сказал, что мы должны заканчивать с этим конфликтом. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют... Они (русские) победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. И весеннее наступление (ВСУ — Ред.) так и не материализовалось", - сказал Трамп.
По его словам, в конфликте погибает много русских, но погибает и много украинцев, и этого никогда не должно было бы произойти, "Байден не должен был допустить этого".
Но Байден в своем заявлении также сказал - "мы делали все и не допустили войну". Слово "война" в Америке не популярно, отметил украинский политолог Вадим Карасев. В эфире интернет-канала Politeka он предположил: Байден опасается, что войну на Украине назовут "войной Байдена", и он так это дело не оставит, он вышел из президентской гонки, но еще не вышел из истории и из политики. А в истории он хочет остаться как миротворец, полагает эксперт.
По мнению Карасева, команда Камалы Харрис тоже не захочет брать на себя "вину и войну Байдена", а потому тоже будут спешить поспособствовать прекращению украинского конфликта - хотя бы для того, чтобы Трамп не обвинил их в развязывании Третьей мировой…
"Все сейчас будут спешить завершить войну в Украине", - заявил политолог, добавив, что уже и Зеленский сказал о том, что войну надо завершить "как можно скорее". Карасев отметил, что тому есть причины: ведь фронт медленно, но "ползет на Запад, не на Восток".
Внутри самой Украины, возможно, и есть партия мира, но она молчалива, отметил политолог, добавив, что молчания тут недостаточно, "за мир же надо бороться".
Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем блоге напомнил о визите Зеленского в Британию, о поездке главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай, о приезде второго человека Ватикана кардинала Пьетро Паролина в Киев. Звонок Зеленского Трампу эксперт счел неудачным, но предположил: в целом "Зеленскому объяснили, что надо заканчивать эту бойню", поскольку шансов у Киева никаких нет.
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Эксперт добавил, что Зеленский не подходит для мирных переговоров, к тому же он уже нелегитимен (и сейчас ему это объяснят), потому предстоит переформатирование. Блокирование и отпуск Рады, ликвидация Фарион и некоторые другие события последних дней экс-советник Кучмы считает "мероприятиями по анализу поля и его зачистке". Как далеко пойдут в этой зачистке — посмотрим.
Верховная Рада пока еще легитимна, вероятно, идут переговоры, состоится передача полномочий спикеру Стефанчуку, "это самый мягкий вариант", заявил политолог.
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что аналитики действительно видят сейчас кардинальный поворот как в риторике, так и в позиции украинской стороны. Эксперт тоже счел знаковым визит в Киев кардинала Паролина.
Время работает не на Украину (не на киевский режим — Ред.), ЕС не потянет противостояние с Россией, а в США близятся, возможно, наиболее драматичные выборы за последние полтораста лет, накал может быть таким, что подсчет голосов могут вести уже при помощи "калькулятора Калашникова", полагает политтехнолог. По его словам, в такой ситуации места для Украины не остается от слова "совсем".
Но готова ли Россия к такому повороту? По мнению Золотарева, пока нет, Россия продолжит наступать на нескольких направлениях и, по крайней мере, ближайшие три месяца будут для Киева очень тревожными. А авантюра с контрнаступлением ВСУ может обернуться обвалом фронта, предостерег эксперт.
Золотарев также подчеркнул, что на Украине добровольцы больше не выстраиваются в очередь у военкоматов, тому есть причины и искать их надо внутри страны, где одним (новой "шляхте") - всё, а другим лишь предлагают заплатить налог кровью.
Украинский общественный активист и политолог Александр Скубченко в интервью Украине.ру выразил мнение, что после разговора Трампа и Зеленского представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве - "они просто хотят выжить".
Но успокаиваться рано, киевский режим способен еще преподнести сюрпризы. Как сообщил в интервью изданию Украина.ру первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, он не верит в то, что мобилизационный потенциал Украины исчерпан.
"Это все-таки большая страна, и там по меньшей мере еще несколько миллионов человек можно призвать в армию без особых проблем. А значит, при наличии новых поставок натовской техники, нельзя исключать и новой попытки "контрнаступа" ВСУ — по крайней мере, их будут гнать вперед западные кураторы, которые хотят, наконец, увидеть хоть какой-то результат своих денежных вложений", - сказал политик.
Он также выразил уверенность в том, что Киев непременно получит натовские истребители F-16, потому российской системе противовоздушной обороны (ПВО) и пилотам "следует готовиться сбивать их нещадно, не делая никаких различий в том, кто сидит за штурвалом: украинский летчик или наемник из страны НАТО".
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё читайте в статье Василия Стоякина "Непротиворечивая противоречивость Трампа" https://ukraina.ru/20240726/1056500108.html