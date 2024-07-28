https://ukraina.ru/20240728/1056528486.html

Новая "шляхта" и те, кто платит налог кровью. Украинские эксперты прогнозируют перемены в оценке войны

Новая "шляхта" и те, кто платит налог кровью. Украинские эксперты прогнозируют перемены в оценке войны - 28.07.2024 Украина.ру

Новая "шляхта" и те, кто платит налог кровью. Украинские эксперты прогнозируют перемены в оценке войны

Ряд международных визитов, отчет Байдена, заявление Трампа в телефонном разговоре с Зеленским и другие признаки, изменения отношения к российско-украинскому конфликту заставляют украинских экспертов предположить, что мировые игроки решили заканчивать этот конфликт и что сейчас идет большой торг за Украину.

2024-07-28T14:03

2024-07-28T14:03

2024-07-28T14:05

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владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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Большой эффект произвел рассказ Дональда Трампа в эфире Fox News о его телефонном разговоре с Зеленским."Президент Зеленский позвонил мне, и мы хорошо поговорили. Я сказал, что мы должны заканчивать с этим конфликтом. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют... Они (русские) победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну. И весеннее наступление (ВСУ — Ред.) так и не материализовалось", - сказал Трамп.По его словам, в конфликте погибает много русских, но погибает и много украинцев, и этого никогда не должно было бы произойти, "Байден не должен был допустить этого".Байден же заявил, что при нем США "сделали все чтобы остановить Путина, не дать ему возможность захватить Украину".Но Байден в своем заявлении также сказал - "мы делали все и не допустили войну". Слово "война" в Америке не популярно, отметил украинский политолог Вадим Карасев. В эфире интернет-канала Politeka он предположил: Байден опасается, что войну на Украине назовут "войной Байдена", и он так это дело не оставит, он вышел из президентской гонки, но еще не вышел из истории и из политики. А в истории он хочет остаться как миротворец, полагает эксперт.По мнению Карасева, команда Камалы Харрис тоже не захочет брать на себя "вину и войну Байдена", а потому тоже будут спешить поспособствовать прекращению украинского конфликта - хотя бы для того, чтобы Трамп не обвинил их в развязывании Третьей мировой…"Все сейчас будут спешить завершить войну в Украине", - заявил политолог, добавив, что уже и Зеленский сказал о том, что войну надо завершить "как можно скорее". Карасев отметил, что тому есть причины: ведь фронт медленно, но "ползет на Запад, не на Восток".Внутри самой Украины, возможно, и есть партия мира, но она молчалива, отметил политолог, добавив, что молчания тут недостаточно, "за мир же надо бороться".Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем блоге напомнил о визите Зеленского в Британию, о поездке главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Китай, о приезде второго человека Ватикана кардинала Пьетро Паролина в Киев. Звонок Зеленского Трампу эксперт счел неудачным, но предположил: в целом "Зеленскому объяснили, что надо заканчивать эту бойню", поскольку шансов у Киева никаких нет.Эксперт добавил, что Зеленский не подходит для мирных переговоров, к тому же он уже нелегитимен (и сейчас ему это объяснят), потому предстоит переформатирование. Блокирование и отпуск Рады, ликвидация Фарион и некоторые другие события последних дней экс-советник Кучмы считает "мероприятиями по анализу поля и его зачистке". Как далеко пойдут в этой зачистке — посмотрим.Верховная Рада пока еще легитимна, вероятно, идут переговоры, состоится передача полномочий спикеру Стефанчуку, "это самый мягкий вариант", заявил политолог.Украинский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что аналитики действительно видят сейчас кардинальный поворот как в риторике, так и в позиции украинской стороны. Эксперт тоже счел знаковым визит в Киев кардинала Паролина.Время работает не на Украину (не на киевский режим — Ред.), ЕС не потянет противостояние с Россией, а в США близятся, возможно, наиболее драматичные выборы за последние полтораста лет, накал может быть таким, что подсчет голосов могут вести уже при помощи "калькулятора Калашникова", полагает политтехнолог. По его словам, в такой ситуации места для Украины не остается от слова "совсем".Но готова ли Россия к такому повороту? По мнению Золотарева, пока нет, Россия продолжит наступать на нескольких направлениях и, по крайней мере, ближайшие три месяца будут для Киева очень тревожными. А авантюра с контрнаступлением ВСУ может обернуться обвалом фронта, предостерег эксперт.Золотарев также подчеркнул, что на Украине добровольцы больше не выстраиваются в очередь у военкоматов, тому есть причины и искать их надо внутри страны, где одним (новой "шляхте") - всё, а другим лишь предлагают заплатить налог кровью.Украинский общественный активист и политолог Александр Скубченко в интервью Украине.ру выразил мнение, что после разговора Трампа и Зеленского представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве - "они просто хотят выжить".Но успокаиваться рано, киевский режим способен еще преподнести сюрпризы. Как сообщил в интервью изданию Украина.ру первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, он не верит в то, что мобилизационный потенциал Украины исчерпан."Это все-таки большая страна, и там по меньшей мере еще несколько миллионов человек можно призвать в армию без особых проблем. А значит, при наличии новых поставок натовской техники, нельзя исключать и новой попытки "контрнаступа" ВСУ — по крайней мере, их будут гнать вперед западные кураторы, которые хотят, наконец, увидеть хоть какой-то результат своих денежных вложений", - сказал политик.Он также выразил уверенность в том, что Киев непременно получит натовские истребители F-16, потому российской системе противовоздушной обороны (ПВО) и пилотам "следует готовиться сбивать их нещадно, не делая никаких различий в том, кто сидит за штурвалом: украинский летчик или наемник из страны НАТО".Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё читайте в статье Василия Стоякина "Непротиворечивая противоречивость Трампа" https://ukraina.ru/20240726/1056500108.html

https://ukraina.ru/20240725/1056465148.html

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Сергей Зуев

украина, киев, россия, владимир зеленский, джо байден, дональд трамп, вооруженные силы украины, мид, рада, f-16, эксклюзив