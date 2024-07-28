"Европейское болото" еще раз обнажило свою суть в ситуации с Обраном — политолог Трухачев - 28.07.2024 Украина.ру
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"Европейское болото" еще раз обнажило свою суть в ситуации с Обраном — политолог Трухачев
"Европейское болото" еще раз обнажило свою суть в ситуации с Обраном — политолог Трухачев - 28.07.2024 Украина.ру
"Европейское болото" еще раз обнажило свою суть в ситуации с Обраном — политолог Трухачев
За последние два года образ Украины в Европе значительно ухудшился. У значительной части европейцев к плохому отношению к России добавилось плохое мнение об Украине
2024-07-28T08:45
2024-07-28T08:45
украина
европа
виктор орбан
ес
еврокомиссия
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россия
новости
трухачев
владимир зеленский
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.Трухачев добавил, что экономика и демография в Европе не позволяет отправить, допустим, 500 тысяч человек на Украину непонятно за что воевать.Он также объяснил, что в Европе по разным странам картина отличается. Почти в каждом государстве есть политические силы с разными мнениями и раскол между ними."Часть правых евроскептиков и левые евроскептики — одновременно и укроскептики (назовем их так). Либералы и "зеленые" и другая часть правых евроскептиков — наиболее воинствующие русофобы. Консерваторы и социал-демократы занимают некую середину с позицией помогать Украине, но не выпрыгивать из штанов. Укроскептиков примерно 20%. Но их не нужно путать с русофилами, которых в лучшем случае 5%. А на другом полюсе находится, как я упомянул, еще примерно четверть (около 5%) отмороженных людей, готовых если не воевать с Россией, то выпрыгнуть из штанов ради поддержки Украины. То есть отдать ей почти все. И 50% готовы дозированно поддерживать Украину", — описал Трухачев.Виктор Орбан в начале июля посетил с необъявленными визитами Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Свои визиты премьер-министр Венгрии назвал "мирной миссией", надеясь на возможное посредничество Будапешта в переговорах между Россией и Украиной.В связи с этим Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен решила бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что встреча глав МИД Евросоюза, которую планировали провести в Венгрии, переносится в Бельгию.Подробнее об этом — в статье Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицоПолный текст интервью Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины читайте на сайте Украина.ру.
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украина, европа, виктор орбан, ес, еврокомиссия, евросоюз, россия, новости, трухачев, владимир зеленский, украина.ру
Украина, Европа, Виктор Орбан, ЕС, Еврокомиссия, Евросоюз, Россия, Новости, Трухачев, Владимир Зеленский, Украина.ру

"Европейское болото" еще раз обнажило свою суть в ситуации с Обраном — политолог Трухачев

08:45 28.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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За последние два года образ Украины в Европе значительно ухудшился. У значительной части европейцев к плохому отношению к России добавилось плохое мнение об Украине
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
"Большинство в Европе (то, что можно назвать "болотом") относится к России сдержанно-отрицательно и готово дозированно помогать Украине — не в ущерб себе и, естественно, без прямой отправки войск. Поэтому тешить себя иллюзиями, что европейцы относятся к нам более-менее хорошо, не стоит", — рассказал эксперт.
Трухачев добавил, что экономика и демография в Европе не позволяет отправить, допустим, 500 тысяч человек на Украину непонятно за что воевать.
Он также объяснил, что в Европе по разным странам картина отличается. Почти в каждом государстве есть политические силы с разными мнениями и раскол между ними.
"Часть правых евроскептиков и левые евроскептики — одновременно и укроскептики (назовем их так). Либералы и "зеленые" и другая часть правых евроскептиков — наиболее воинствующие русофобы. Консерваторы и социал-демократы занимают некую середину с позицией помогать Украине, но не выпрыгивать из штанов. Укроскептиков примерно 20%. Но их не нужно путать с русофилами, которых в лучшем случае 5%. А на другом полюсе находится, как я упомянул, еще примерно четверть (около 5%) отмороженных людей, готовых если не воевать с Россией, то выпрыгнуть из штанов ради поддержки Украины. То есть отдать ей почти все. И 50% готовы дозированно поддерживать Украину", — описал Трухачев.
Урсуда фон дер Ляйнен и Зеленский
24 июля, 15:51
"План Зеленского" потеряет смысл при новом руководстве США, признали в БрюсселеПора вести переговоры, так как новая политика США может сделать "мирный план Зеленского" невозможным. Об этом 24 июля пишет Энтони Дж. Константини в издании Brussels signal
Виктор Орбан в начале июля посетил с необъявленными визитами Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Свои визиты премьер-министр Венгрии назвал "мирной миссией", надеясь на возможное посредничество Будапешта в переговорах между Россией и Украиной.
В связи с этим Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен решила бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что встреча глав МИД Евросоюза, которую планировали провести в Венгрии, переносится в Бельгию.
Подробнее об этом — в статье Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицо
Полный текст интервью Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины читайте на сайте Украина.ру.
 
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