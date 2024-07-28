https://ukraina.ru/20240728/1056455723.html

"Европейское болото" еще раз обнажило свою суть в ситуации с Обраном — политолог Трухачев

"Европейское болото" еще раз обнажило свою суть в ситуации с Обраном — политолог Трухачев - 28.07.2024 Украина.ру

"Европейское болото" еще раз обнажило свою суть в ситуации с Обраном — политолог Трухачев

За последние два года образ Украины в Европе значительно ухудшился. У значительной части европейцев к плохому отношению к России добавилось плохое мнение об Украине

2024-07-28T08:45

2024-07-28T08:45

2024-07-28T08:45

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.Трухачев добавил, что экономика и демография в Европе не позволяет отправить, допустим, 500 тысяч человек на Украину непонятно за что воевать.Он также объяснил, что в Европе по разным странам картина отличается. Почти в каждом государстве есть политические силы с разными мнениями и раскол между ними."Часть правых евроскептиков и левые евроскептики — одновременно и укроскептики (назовем их так). Либералы и "зеленые" и другая часть правых евроскептиков — наиболее воинствующие русофобы. Консерваторы и социал-демократы занимают некую середину с позицией помогать Украине, но не выпрыгивать из штанов. Укроскептиков примерно 20%. Но их не нужно путать с русофилами, которых в лучшем случае 5%. А на другом полюсе находится, как я упомянул, еще примерно четверть (около 5%) отмороженных людей, готовых если не воевать с Россией, то выпрыгнуть из штанов ради поддержки Украины. То есть отдать ей почти все. И 50% готовы дозированно поддерживать Украину", — описал Трухачев.Виктор Орбан в начале июля посетил с необъявленными визитами Киев и Москву, где встретился с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным соответственно. Свои визиты премьер-министр Венгрии назвал "мирной миссией", надеясь на возможное посредничество Будапешта в переговорах между Россией и Украиной.В связи с этим Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен решила бойкотировать полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что встреча глав МИД Евросоюза, которую планировали провести в Венгрии, переносится в Бельгию.Подробнее об этом — в статье Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицоПолный текст интервью Вадим Трухачев: Запад бойкотирует Орбана не только за "мирную миссию" на Украине — есть еще две причины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240724/1056451703.html

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украина, европа, виктор орбан, ес, еврокомиссия, евросоюз, россия, новости, трухачев, владимир зеленский, украина.ру