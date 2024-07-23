https://ukraina.ru/20240723/1056434996.html

Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицо

Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицо - 23.07.2024 Украина.ру

Венгрию выгоняют из ЕС? Желая наказать Орбана, Брюссель показал своё истинное лицо

Миротворческая миссия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, одного из немногих западных политиков, который реально пытается найти несиловой выход из украинского кризиса, нравится далеко не всем.

2024-07-23T19:07

2024-07-23T19:07

2024-07-23T19:07

эксклюзив

ес

венгрия

виктор орбан

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санкции

украина

мир

киев

жозеп боррель

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Наказание за желание установить мирВенгерские власти уже не первый месяц работают в этом направлении, но шквал критики со стороны европейских партнёров обрушился на них из-за того, что премьер-министр Виктор Орбан начал своё турне в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон на следующий день после того, как Венгрия на ротационной основе стала председателем ЕС. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель поспешили подчеркнуть, что у председательствующей в ЕС страны нет полномочий взаимодействовать с Россией от имени Евросоюза, это привилегия исключительно их двоих. Только ею ни один, ни другой не пользуются, а лишь обостряют ситуацию своими русофобскими заявлениями и накачкой Киева оружием.Министр иностранных дел Петер Сийярто, сопровождавший в поездках главу правительства, отметил, что нет никаких доказательств злоупотребления Венгрией председательством в Евросоюзе - никто не мог процитировать ни одного высказывания Орбана о том, что он действует от имени Брюсселя или представляет его. Тем не менее, на заседании глав МИД стран ЕС, состоявшемся в Брюсселе 22 июля, Венгрии пришлось столкнуться с "серией скоординированных, истерических, зачастую основанных на лжи, полностью игнорирующих реальность, издевательских нападок", добавил дипломат.Руководство ЕС не могло терпеть такой прыти Орбана, на которого никакие предупреждения не возымели влияния, и придумало для него наказание. Во-первых, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрии и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством (однако Нидерланды всё равно представлял министр безопасности и юстиции Давид ван Вил, несмотря на бойкот со стороны Еврокомиссии), чего никогда в истории Евросоюза не было. Во-вторых, Орбана как премьер-министра страны - председателя ЕС не пригласили на первую сессию нового созыва Европарламента, прошедшую в Страсбурге с 16 по 19 июля. В-третьих, в конце августа - начале сентября по сложившейся традиции в стране, исполняющей функции председателя, проходит двухдневная неформальная встреча глав МИД, на которой министры обсуждают приоритеты внешней политики ЕС в следующем политическом сезоне. Но Совет ЕС решил перенести мероприятие из Будапешта в Брюссель.Реакция получилась неоднозначной: одни страны согласились на такой шаг, другие выступили против бойкота (как Италия и Испания, например), а Польша и вовсе предложила провести встречу европейских министров на Украине − но для этого необходимо единогласное решение. Венгрия выступила против организации такого мероприятия за пределами ЕС и заявила, что ей вообще всё равно, состоится ли в Будапеште совет глав МИД. По словам Сийярто, на такие встречи хорошо если приезжают четыре-пять министров: обычно отправляют их заместителей.Венгрия в ЕС не одинока – у неё есть верный соратникПод "одним исключением" в числе критиков Будапешта Боррель имел в виду Словакию, которая поддержала мирную инициативу Орбана по Украине. Президент республики Петер Пеллегрини и премьер-министр Роберт Фицо, вернувшийся к работе после покушения, объявили, что Братислава не согласится с наказанием Венгрии в органах Евросоюза за визит Орбана в Москву и Пекин, поскольку считает, что нельзя наказывать независимую страну за стремление к диалогу.А теперь две страны вместе вынуждены противостоять действиям Киева и просить помощи у Евросоюза. Дело в том, что Венгрия и Словакия несколько недель назад перестали получать нефть от "Лукойла", поскольку Украина ввела против российской компании санкции и прекратила транзит через свою территорию по нефтепроводу "Дружба". Таким образом, Киев нарушил соглашение об ассоциации с ЕС. А в случае остановки поставок энергоносителей в Европу пострадавшие страны могут инициировать консультации, на которых их обязана представлять Еврокомиссия. И если ЕС не найдёт решения, то он вправе пересмотреть свои обязательства и тоже не выполнять их, например, в области освобождения от таможенных пошлин.Фицо обсудил сложившуюся ситуацию с украинским коллегой Денисом Шмыгалём и предупредил, что Словакия перестанет поставлять топливо со своего НПЗ Slovnaft, а это около 10% всего объёма потребления Украины.Венгрия в свою очередь пригрозила продолжать блокировать выделение €6,5 млрд из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом российской нефти."Потому что как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить €6,5 млрд, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?" - заявил Сийярто.ЕС говорит "мир", а сам ищет способ продлить войнуСказано – сделано. На встрече 22 июля министры иностранных дел не достигли договорённости о разблокировании средств Европейского фонда мира из-за вето Венгрии. Глава МИД Польши Радослав Сикорский упрекнул Будапешт в том, что из-за него Варшава до сих пор не может получить от Брюсселя €2 млрд на модернизацию своих вооружённых сил.Боррель же заявил, что у европейских стран в будущем будет мало стимулов продолжать вооружение Украины из-за задержек с компенсацией понесённых затрат, назвал постыдным то, что средства фонда блокирует одно государство, и признался, что "потерял всю надежду" на разблокировку этих денег Венгрией.Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен пошла дальше – она фактически предложила Будапешту задуматься о выходе из Евросоюза.На уточняющий вопрос журналиста Валтонен ответила, что не посылает сигнал Венгрии с призывом пересмотреть своё членство в ЕС. А как тогда толковать её слова?Прямым текстом Венгрии на дверь не указывает, но, как точно отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Евросоюз пытается сделать Орбана изгоем за его приверженность мирному урегулированию проблем за счёт поиска компромиссов, а не военным путём.Боррель вместе с Мишелем могут сколько угодно раз повторять, что ЕС "не ведёт политики в поддержку войны" и желает скорейшего наступления мира. Но действия руководства ЕС говорят об обратно – мир на Украине ему совершенно не нужен, а тот, кто предпримет хоть малейшие шаги в этом направлении, незамедлительно будет заклеймлён как подрыватель единства Евросоюза и друг России.А меж тем западные страны, готовые и способные выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом, можно по пальцам пересчитать. Орбан в своём письме, адресованном Мишелю по итогам миротворческой миссии, предлагает объединить усилия Китая, Турции и США, если там к власти в январе придёт республиканец Дональд Трамп, чтобы наконец завершить украинский конфликт.Председатель Евросовета не просто не взял в работу предложения премьер-министра Венгрии: служба чиновника сообщила, что он никакого письма не получал.С точки зрения Еврокомиссии, Орбан нанёс ущерб попыткам ЕС выступить единым фронтом в политике в отношении Украины, пишет немецкое издание Tagesschau. По мнению издания, есть опасения, что страны, не входящие в Евросоюз, могут воспринять мирные инициативы премьер-министра Венгрии как официальную позицию ЕС.Комментируя другую тему – санкции ЕС против Грузии из-за принятия закона об иноагентах, – Сийярто сказал, что "в Брюсселе не любят, когда не пляшут под его дудку". Это в полной мере относится и к Венгрии.Подробнее о Викторе Обране как миротворце читайте в статье Венгерский связной. Или роль Орбана на мировой доске

https://ukraina.ru/20240717/1056303355.html

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Евгения Кондакова

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эксклюзив, ес, венгрия, виктор орбан, словакия, санкции, украина, мир, киев, жозеп боррель, петер сийярто, еврокомиссия, мид