https://ukraina.ru/20240721/1056387250.html

Государство-скотобойня. Украинские эксперты о готовящемся кровопускании и об угрозе гражданской войны

Государство-скотобойня. Украинские эксперты о готовящемся кровопускании и об угрозе гражданской войны - 21.07.2024 Украина.ру

Государство-скотобойня. Украинские эксперты о готовящемся кровопускании и об угрозе гражданской войны

В украинском экспертном сообществе задумались над тем, к чему могут привести призывы "воевать до победного конца", стоит ли рассчитывать на развал России и что могут означать для Украины такие выстрелы, как выстрел во Львове, оборвавший жизнь Ирины Фарион

2024-07-21T14:02

2024-07-21T14:02

2024-07-21T14:03

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А что внутри Украины? Для войны нужны люди, добровольцы давно закончились, потому в стране продолжается беспредельная мобилизация. Выясняется, что воевать мало кто хочет. На днях закончился срок обновления данных военнообязанными, но обновила их только половина, отмечает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. По его мнению, это означает, что "для многих людей проще заплатить штраф и испытать судьбу, попытаться – авось удастся пропетлять, чем иметь дело с ТЦК".Но "пропетлять" удаётся далеко не всем. Как рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин, сейчас киевский режим пытается создать 14 новых бригад, а также усилить и доукомплектовать старые бригады ВСУ. Киеву необходимо это сделать до середины августа-начала сентября, чтобы перейти к наступательным действиям в начале осени.Вот и хватают людей где только могут. "Нигде и никогда в истории современных войн и вооруженных конфликтов, государственная машина не походила настолько на выполняющую план скотобойню, как в сегодняшней Украине", - пишет публицист Олег Ясинский в статье, опубликованной на сайте движения "Другая Украина".По его словам, "происходит это в любой из "недемократических", то есть непослушных Западу стран — душераздирающие кадры отлова не желающих убивать и умирать граждан, наверняка были бы на первых планах всех ведущих новостей мира"."Но, поскольку умирать мобилизуемым украинцам предстоит за западные корпорации и конкурентные преимущества мировых финансовых элит друг перед другом — их судьбы безразличны всем. Всем, кроме безутешных родственников, которые до конца дней своих будут каяться, что не смогли вовремя вывезти своих родственников куда угодно из страны "революции победившего достоинства", - констатирует автор.Чего ждать? Экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО на Донбассе Игорь Мосийчук* в эфире одного из ютуб-каналов рассказал о своем страхе, что "власть пойдет на кровопускание". По его словам, подготовка к контрнаступлению идет полным ходом, он об этом знает от своих источников в Генштабе ВСУ. Политик добавил, что курирует подготавливаемое контрнаступление лично Зеленский."Иначе как кровопусканием (готовящееся контрнаступление – Ред.) назвать нельзя", - заявил Мосийчук. Он рассказал, что общается с военными, они в один голос говорят, что "нет готовности к наступательным действиям, и это наступление может привести к большущим утратам".Но цель наступления может быть не той, о которой думают "патриоты". Политик предположил, что это все может делаться для того, чтобы "сейчас пустить под нож идеологических противников режима и противников окончания на каких-то капитуляционных условиях войны – и выстраивания площадки, которая даст возможность разговаривать с противником".Мосийчук добавил, что для него победа в этой войне на данном этапе - "сохранение Украинского государства и сохранение жизни нашей нации". А территории можно будет вернуть и потом."Тотальная война, биться до победного конца и так далее… Ставить какие-то на этом этапе нереалистические себе задачи — приведёт до краха", - заявил экс-нардеп. По его словам, рассчитывать сейчас на дестабилизацию внутри России нет никаких оснований, вообще - "над этим надо было работать раньше".Война фактически закончена, воевать нечем и некем, считает украинский политолог Вадим Карасёв. По его словам, денег на войну нет, а война — это деньги. Налоги повышают, бизнесы закрываются, в стране фискальный кризис, иностранная помощь тоже зависнет в ожидании изменений в политике США.Эксперт напомнил, что фискальный кризис — дело серьезное, в некоторых странах это приводило к революционным потрясениям.Зеленский теперь заговорил уже (в интервью BBC — Ред.) о дипломатических путях урегулирования проблем, но не поздновато ли, согласятся ли русские, продолжил Карасёв. Он предположил, что события в США изменят и уже меняют всё. И Вэнс - это вовсе не катастрофа для Украины, как пишет Politico, поскольку — вдруг это путь к миру? А путь к миру не следует считать катастрофой."Люди настроены на мир, у них антивоенные сегодня настроения. Антивоенные не в плане соглашательства с врагом, а антивоенные по отношению к такой жизни-войне", - заявил политолог в эфире интернет-канала Politeka. Он пояснил: "если войну нужно выигрывать, то надо создавать условия в тылу".А если этого нет, то и ничего нет, есть только уныние в повседневности войны, батарейки военного патриотизма сели, описал Карасёв складывающуюся ситуацию. По его мнению, трампистский поворот приведёт к тому, что Украина становится не интересной для американцев. А Европа к большой войне с Россией не готова, "у них не те общества". Потому у европейцев задача отгородиться от Украины, это способ защиты от России, добавил эксперт.Карасев также высказал мнение, что Трамп не хочет получить в наследство от Байдена войну на Украине и заниматься потом этим, поэтому постарается закончить конфликт еще до инаугурации (отсюда и миротворческая активность Орбана).Эксперт считает, что надо исходить из того, что война закончится в этом году, киевской власти, условно говоря, "надо подчищать следы, жечь какую-то документацию", теперь задача — "как правильно построить транзит от войны к миру, от боевых действий к дипломатии".Конфликт рано или поздно закончится, близится разбор полётов. Так, Москва требует разобраться с тем, что на самом деле произошло в Буче в 2022 году. Россию обвинили в военных преступлениях, но где доказательства? В Минобороны России заявляли, что за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. А все обнародованные Киевом фото и видеоматериалы о будто бы "преступлениях" российских военных в Буче являются украинской провокацией.Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что из-за этой провокации не удалось тогда достичь мирного урегулирования всех противоречий. И нужно бы в этом деле разобраться."Мы будем требовать, когда нас в чем-то обвиняют, я вот Генеральному секретарю, наверное, еще одно письмо напишу. Вот эта Буча в апреле 2022 года, которая в том числе была использована и для срыва мирного договора... Для того, чтобы хоть как-то объяснить происходившее тогда вот в этой Буче, мы попросили предоставить имена людей, чьи тела были показаны... Никто ничего не собирается нам говорить", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН (его слова передаёт РИА Новости).Что касается условий прекращения конфликта, то Лавров отметил: "Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится". Тогда можно будет искать решение, но только такое, которое будет "учитывать реалии на земле".А реалии таковы, что конфликт, пусть он даже и будет заморожен, легко может перерасти во внутреннюю войну всех со всеми. Такое опасение выразил известный украинский политолог и историк Константин Бондаренко, комментируя убийство во Львове экс-депутата Верховной Рады, известной "мовной" националистки Ирины Фарион.Политолог отметил, что, возможно, "подобные выстрелы — это не просто разборки", в истории хорошо известны выстрелы, предшествовавшие великим потрясениям (например, выстрел Гаврило Принципа в Сараево, выстрел "Авроры"...).Вот и сейчас "расчеловечивание и оскотинивание общества дошло до той грани, когда — по Ленину - война империалистическая легко может превратиться в гражданскую", - предостерёг Бондаренко, добавив: "Дай Бог, чтобы я ошибался…".Подробнее о происходящем на Украине читайте в статье Владимира Скачко "Капут мозга. На неонацистской почве в Украине полностью запрещают Россию" * Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20240720/1056374804.html

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Сергей Зуев

россия, украина, сша, вадим карасев, игорь мосийчук, сергей лавров, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру, эксклюзив