https://ukraina.ru/20240718/1056314691.html

Кто вы, мистер Вэнс? Назначен новый "зрадник" Украины

Кто вы, мистер Вэнс? Назначен новый "зрадник" Украины - 18.07.2024 Украина.ру

Кто вы, мистер Вэнс? Назначен новый "зрадник" Украины

Как Америка разделилась на тех, кто поддерживает Трампа и выступает яростно против него, так и политическая Украина поделена пополам. Официальное выдвижение в кандидаты в президенты от Республиканской партии и назначение вице-президента, многих украинских политиков сподвигло открыто сделать ставку на Трампа и заявить о его поддержке

2024-07-18T05:53

2024-07-18T05:53

2024-07-18T09:09

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джей ди вэнс

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Однако пока не совсем понятно, как относиться к антиукраинской риторике Джей Ди Вэнса. Зеленский уже успел отметиться в одном из интервью CNN, заявив пренебрежительно, что сенатор от Огайо не понимает, что происходит на Украине, а значит, его мнение не очень интересно украинцам. Какой будет внешняя политика Трампа и его команды и как на Украине восприняли новости о назначении второго номера в команде кандидата в президенты — анализировали украинские эксперты в своих соцсетях.Политический аналитик Юрий РоманенкоПочетное знамя "Зрадник Украины в США" переходит от Илона Маска к Вэнсу. Не увлекайтесь, скоро может возникнуть дефицит туалетной бумаги.Украинский политик Давид СакваредидзеПламенные сторонники республиканского изоляционизма наверняка будут утверждать, что я недостаточно хорошо понимаю английский или просто не уловил скрытые намерения будущего вице-президента США, которые внезапно проявятся после победы на выборах. "А пока так надо".Хотя его публичная линия очевидна:1. У США нет ресурсов вести войну по трем направлениям. Поэтому Украине нужно сместить фокус на удержание оставшихся территорий и не пытаться освободить остальные в границах 1991 года (это он называет контрнаступлением). Так как на это у США нет ресурсов.2. На вопрос, нужно ли США напрячься, чтобы автократии не победили свободный мир, Вэнс использует так называемый MAGA message box: "нам нужно заботиться и отстраивать собственную инфраструктуру".3. Вэнс априори не обозначает Украину, как Closest Ally (ближайший союзник) и предлагает, например, больше сфокусироваться на помощи Израилю, который таким союзником для США является.Будущий вице-президент США все поясняет математически. Посылая сигналы Путину и иранцам (неужели он настолько тупой), что если те будут клепать больше ракет, чем США может предоставить для "Патриотов" Украине и Израилю, то выиграют.Пока вот так.Журналист Иван Яковина*Джей Ди Вэнс, которого Трамп тащит в вице-президенты, — это просто шестерка Путина, человек, который люто и открыто ненавидит Украину. Мне даже интересно, как фанаты Трампа будут объяснять его появление в команде своего кумира. Этот чувак по своим взглядам более пророссийский, чем Лукашенко.Политический аналитик Сергей МарченкоНемного об американской политике и украинской дипломатии. Американская политика максимально жесткая к своим оппонентам внутри страны и абсолютно безжалостна ко всем странам и политикам за пределами США. Очень грубо, но если удешевление бигмака на 5 центов будет стоить миллион убитых сирийцев, то и бог с ними, с сирийцами.Их, конечно, жалко, но 5 центов — это всегда 5 центов. Это консолидированная позиция американского общества и американского политикума. Именно поэтому мы до сих пор не получили достаточно оружия, чтобы отразить агрессию. Потому что оружие стоит денег. И хотя большинству американцев нас жалко, но своих денег, за которые Пентагон закупает оружие, им еще больше жалко. Когда Вэнс делает своей риторикой антиукраинскую адженду, это не значит, что Украина сделала что-то не так. Просто он американский политик и говорит, что нравится американскому избирателю. Это логично. Вместе с тем мне очень не заходят тезисы положительных блогеров Банковой о якобы невозможности влиять на Вэнса и других республиканцев. У Зеленского пытаются убедить, что с этим просто невозможно ничего сделать, потому что Украина вроде бы стала темой американской внутренней политики, поэтому мы умываем руки и с ужасом ждем Трампа. Это неправда. Дипломатия придумана именно для того, чтобы повлиять на политику других государств. В этом смысл дипломатии: сделать так, чтобы иностранные политики учитывали не только свои интересы, но и интересы нашего государства. Конечно, влиять можно тогда, когда послы, представители власти, оппозиции, чиновники МИД имеют высокую профессиональную подготовку и — ГЛАВНОЕ! — заинтересованы в продвижении государственных, а не узкопартийных или личных интересов.Я убежден, что Украина могла бы гораздо лучше работать с Республиканской партией, республиканским избирателем, республиканскими политиками, самим Дональдом Трампом. Но мы не работали. А если и работали, это было так ничтожно, что результатом этой работы стал ноль. Именно таким нулевым сейчас [является] влияние украинской дипломатии на американскую политику. Хаотические движения, громкие заявления в печати, призывы к эмпатии, просьба закрыть небо и дать оружие — все это создает информационный шум, но не создает реальную ценность. Президентство Трампа будет вызовом всем нам. Я не считаю это однозначно отрицательным событием. Убежден, что на таких честолюбивых людей, как Трамп, можно и нужно влиять, используя его слабости. Украина может стать историей, как Трамп войдет в вечность великим президентом Америки. Надо только красиво упаковать и продать эту идею Трампу: он может выиграть вместе с Украиной.Здесь нет ничего невозможного, потому что Путин сразу же бросит Трампа при первой возможности, а Трамп такого не любит. Прошу воспринять этот пост как конструктивную критику украинской дипломатии, которая сейчас очень плохо отрабатывает с республиканцами, но все еще способна исправиться. Очень хотелось бы, чтобы президент и все занимающиеся дипломатией не снимали с себя ответственность, а работали на страну 24/7.Преподаватель бизнес-школы Валерий ПекарАналитики пишут, что шансы Трампа на победу сильно выросли. Что делает Офис президента Украины? Блокирует выезд членов украинского парламента на Национальный конгресс Республиканской партии США. В погоне за рейтингами на следующих выборах, которые будут неизвестно когда, и неизвестно, кто из нас до них доживет, на Банковой забывают, что идет война. Война на выживание, война за право существования народа и государства, в которой мы полностью зависим от американских партнеров. Отношения с республиканцами сейчас важны как кровь. Я уже молчу о том, что приедут правоцентристские политики из полусотни стран. Отсутствие Украины будет замечено. Отсутствие наших парламентариев лишит нас многих шансов. Нам сейчас только конфликта с командой Трампа не хватало. Это грубая политическая ошибка, которая будет стоить жизни тысяч украинцев. Специально не называю ни имен, ни партийную принадлежность народных депутатов, которых не выпустили на встречу с республиканцами, чтобы подчеркнуть, что меня не интересуют имена и партии, а лишь поддержка крупнейшего военного и экономического партнера, Победа и сохранение жизни наших людей. Сейчас все силы должны быть сконцентрированы на формировании позитивной для Украины политики республиканского кандидата и сохранении двухпартийной поддержки США. Это ключевая точка. Если мы потерпим поражение в войне (не дай Бог), мы будем точно знать перечень ошибок, которые к этому привели. А рейтинги тогда ничего не будут значить, потому что выборы президента Украины будут проходить в Кремле, а избирательное право будет иметь только один человек.О том, как на Украине лр последнего времени относились к Трампу - в статье СМИ напомнили, как Зеленский отзывался о вероятном будущем вице-президенте США*Организация или человек, деятельность которых запрещены в РФ

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